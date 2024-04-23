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Take it EZ Sports Show: Playoffs keep rolling!
Eric Newman
•
ArizonaVarsity
Staff
Eric is a guy who likes to write about sports. And he likes to hike and exercise and read and chill and watch TV. But, nobody pays you to hike and exercise and read and chill and watch TV.
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Zach Alvira and Eric Newman are back for another episode of the Take it EZ Sports Show.
The guys talk about their experiences at the Final Four, and get into some of the stories they've been covering recently.
They finish with previewing the AIA playoffs for several sports and the best thing they ate in the last week.
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