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Take it EZ Sports Show: Playoffs, Suns and a hypothetical AZV challenge
Eric Newman
•
ArizonaVarsity
Staff
Eric is a guy who likes to write about sports. And he likes to hike and exercise and read and chill and watch TV. But, nobody pays you to hike and exercise and read and chill and watch TV.
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Zach Alvira and Eric Newman return for another episode of the Take it EZ Sports Show.
The guys talk all sorts of brackets for Arizona high school state tournaments, including a few that have already finished.
They go into NBA talk and Zach has some hot takes about the Suns and Bradley Beal.
Eric and Zach finish with a hypothetical athletic challenge between some Arizona Varsity members and the best thing they ate in the last week.
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