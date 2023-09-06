News More News
ago football Edit

Take it EZ Sports Show: Week 3/4 of HS football incoming

Eric Newman • ArizonaVarsity
Staff
@enewmanwrites
Eric is a guy who likes to write about sports. And he likes to hike and exercise and read and chill and watch TV. But, nobody pays you to hike and exercise and read and chill and watch TV.

Now that college football is in full swing, Eric Newman and Zach Alvira of the Take it EZ Sports Show are even more busy than usual.

The guys still find time to bring you a weekly fall show, and talk all things sports (especially football) in Arizona.

They talk about the three state-based Division I teams, and all sorts of high school football storylines.

Zach and Eric finish with the best thing they ate in the last week, and answer a couple listener questions.

Make sure to follow ArizonaVarsity.com on social platforms for more daily content!

Facebook

Twitter (Arizona Varsity Podcast Network)

Twitter (Arizona High School Sports)

Instagram

Support our sponsor:

AALL Insurance

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}