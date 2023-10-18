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Take it EZ Sports Show: Week 8 football, flag football playoffs coming soon
Eric Newman
•
ArizonaVarsity
Staff
Eric is a guy who likes to write about sports. And he likes to hike and exercise and read and chill and watch TV. But, nobody pays you to hike and exercise and read and chill and watch TV.
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Zach Alvira and Eric Newman are back for a shorter episode of the Take it EZ Sports Show on the Arizona Varsity Podcast Network.
The guys talk week 8 football rankings and discuss the flag football playoff show coming up this weekend.
They end with the best thing they ate in the last week.
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