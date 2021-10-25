 ArizonaVarsity - Team AZV Recap: Brophy vs Pinnacle
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Team AZV Recap: Brophy vs Pinnacle

Cody Cameron • ArizonaVarsity
Lead Analyst
@codytcameron
Recruiting Analyst

Head Football Analyst Cody Cameron is in his fourth year with ArizonaVarsity, and he brings a unique mix of playing, broadcasting and analytical experience to the team. Follow him on Twitter HERE, and make sure to Follow Arizona Varsity on:

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Led by a dominating defensive performance, the Brophy Broncos shut out the Pinnacle Pioneers 21-0 to move to (5-2) on the season. Brophy's secondary picked off Pinnacle three times and showed relentless effort making big plays near or behind the line of scrimmage. The win moves the Broncos to (2-0) in region play with three games left in the regular season.

Impact Players

Brophy 2022 WR Taj Hughes (5-8, 195)

Hughes was Warner's go-to target on Friday night, especially in the red zone. Hughes finished the game with five receptions for 51 yards and two touchdowns. Hughes showed tremendous athleticism and hand-eye coordination on both of his touchdowns (videos of both plays below) snagging both passes with defensive backs draped around him. Hughes now has six receiving touchdowns on the year.

Brophy 2022 QB EJ Warner (6-0, 195) 

Calm, cool, and collective - Warner was able to get into a rhythm early which led to his 154 passing yard and three touchdown performance. The thing that impressed me the most about Warner was his ability to keep plays alive with his legs. On multiple occasions, Warner eluded pressure coming up the middle by rolling left or right, while keeping his eyes downfield, maximizing time for his WRs to break off their routes and get open. Warner was accurate and on target with those throws, especially while in the red zone. Great showing for the Senior gun-slinger.

Brophy 2022 DL Zac Swanson (6-4, 255)

I've watched a lot of football this season, and in my opinion, Zac Swanson is the best defensive lineman in the state of Arizona. Swanson is a technician on the football field. The University of Texas commit possesses extremely fast and violent hands off the snap, using multiple pass rush moves that he has in his arsenal to wreak havoc in the backfield. He is constantly working through and splitting double-teams, showcasing his power by pushing opposing OL back to disrupt the line of scrimmage. Swanson finished the night with three tackles, two tackles for loss, a sack, and three QB hurries.

Pinnacle 2022 LB Carson Tininenko (6-3, 210)

Tininenko has been solid all year for the Pioneers - Friday night was another showcase of his talents. The Senior defensive leader sliced through gaps making multiple tackles near or behind the line of scrimmage. This is a long, rangy inside backer who has a nose for the ball carrier.

Pinnacle 2023 WR Duce Robinson (6-6, 220)

Duce Robinson got hurt early in this game, but that didn't stop him from making an impact in the first quarter. Pinnacle hit Robinson on three quick screens on their first two drives, and the 6'6 junior picked up 10+ yards on all of them, dragging six or seven defenders with him to pick up first downs. No surprise to see him ranked as the #1 player in the state in the 2023 class per Rivals.

Who To Watch 

Brophy 2024 DL Mardale Rowe (6-3, 230)

I think Mardale Rowe has a good shot at becoming the next great edge rusher in 6A in the next couple of years. A good combination of size and speed, Rowe has performed well in his first year starting at the Varsity level. Rowe came up with a huge sack late in the 4th Q in Friday's game against Pinnacle that resulted in a loss of 12 yards. I can't wait to watch Rowe continue to grow and get better each week in this ferocious Brophy Front 7.

Quotable 

"We wanted to come out here and show that (The Chaparral win the week before) wasn't a fluke. Our defense is legit and our team is legit. We just proved that out here. Everyone should know." Brophy Senior DL Zac Swanson.

Just Chilly Postgame Show 

Brophy / Pinnacle wrap-up show starts at the 2:40 mark

Up Next 

(3-4) Centennial @ (5-2) Brophy

(3-4) Pinnacle @ (5-2) Liberty

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