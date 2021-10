Team AZV Recap: Brophy vs Pinnacle

Head Football Analyst Cody Cameron is in his fourth year with ArizonaVarsity, and he brings a unique mix of playing, broadcasting and analytical experience to the team. Follow him on Twitter HERE, and make sure to Follow Arizona Varsity on: Facebook Instagram Twitter

Led by a dominating defensive performance, the Brophy Broncos shut out the Pinnacle Pioneers 21-0 to move to (5-2) on the season. Brophy's secondary picked off Pinnacle three times and showed relentless effort making big plays near or behind the line of scrimmage. The win moves the Broncos to (2-0) in region play with three games left in the regular season.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HcmVhdCBleGFtcGxlIG9mIGhvdyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0Zvb3RiYWxsQnJvcGh5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBGb290YmFsbEJyb3BoeTwvYT4gZGVmZW5zZSBpcyBmbHlpbmcgdG8gdGhl IGJhbGwgLSBlbnRpcmUgZGVmZW5zZSByYWxseeKAmXMgdG8gYmxvdyB1cCB0 aGlzIHNjcmVlbi4gQXdlc29tZSBleGVjdXRpb24gYWxsIG5pZ2h0IGZyb20g QnJvbmNvcyBkZWZlbnNlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v amFzb24yNDdzY291dD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AamFzb24yNDdz Y291dDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1RpN1I2Rmg3b28iPnBp Yy50d2l0dGVyLmNvbS9UaTdSNkZoN29vPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvZHkg Q2FtZXJvbiAoQENvZHlUQ2FtZXJvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9Db2R5VENhbWVyb24vc3RhdHVzLzE0NTE3NjA5MDUyNjAxNzUz Njg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAyMywgMjAyMTwvYT48 L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48 L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JTlQgIzMgZm9yIHRoZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0Zvb3RiYWxsQnJvcGh5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBGb290 YmFsbEJyb3BoeTwvYT4gZGVmZW5zZeKAvO+4jzIwMjMgREIgU2FtIFdpbGxp YW1zIHVuZGVyY3V0cyB0aGUgNHRoIGFuZCAxIGRlZXAgYmFsbCBjb21pbmcg dXAgd2l0aCB0aGUgYmlnIGludGVyY2VwdGlvbiAtIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vRm9vdGJhbGxCcm9waHk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QEZvb3RiYWxsQnJvcGh5PC9hPiAxNCBQaW5uYWNsZSAwIGhlcmUg aW4gM3JkIFEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BWkhTRkI/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFaSFNGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qYXNvbjI0N3Njb3V0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBqYXNvbjI0N3Njb3V0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28vbk9nZTZtYWx2RCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL25PZ2U2bWFsdkQ8L2E+ PC9wPiZtZGFzaDsgQ29keSBDYW1lcm9uIChAQ29keVRDYW1lcm9uKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvZHlUQ2FtZXJvbi9zdGF0dXMv MTQ1MTc1Njc1NjQ3Njk2ODk2MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3Rv YmVyIDIzLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Impact Players

Brophy 2022 WR Taj Hughes (5-8, 195)

Hughes was Warner's go-to target on Friday night, especially in the red zone. Hughes finished the game with five receptions for 51 yards and two touchdowns. Hughes showed tremendous athleticism and hand-eye coordination on both of his touchdowns (videos of both plays below) snagging both passes with defensive backs draped around him. Hughes now has six receiving touchdowns on the year.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ccm9waHkgc3RyaWtlcyBmaXJzdOKAvO+4j1NlbmlvciBRQiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2VsaWphaDEzd2FybmVyP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBlbGlqYWgxM3dhcm5lcjwvYT4gZWx1ZGVzIHBy ZXNzdXJlLCByb2xscyByaWdodCBhbmQgaGVhdmVzIHVwIGEgYm9tYiBpbnRv IHRoZSBhcm1zIG9mIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSHVn aGVzMTFUYWo/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEh1Z2hlczExVGFqPC9h PiB3aG8gbWFrZXMgYSBtaXJhY3Vsb3VzIGNhdGNoIG92ZXIgdHdvIGRlZmVu ZGVycyBmb3IgYSBURCAtIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v Rm9vdGJhbGxCcm9waHk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEZvb3RiYWxs QnJvcGh5PC9hPiA3IFBpbm5hY2xlIDAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9BWkhTRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFaSFNGQjwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qYXNvbjI0N3Njb3V0 P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBqYXNvbjI0N3Njb3V0PC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2dyaWRpcm9uYXJpem9uYT9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZ3JpZGlyb25hcml6b25hPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3QuY28vRjZhemZTcjMyeSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0Y2 YXpmU3IzMnk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29keSBDYW1lcm9uIChAQ29keVRD YW1lcm9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvZHlUQ2Ft ZXJvbi9zdGF0dXMvMTQ1MTczMjc5MzI2MDU3Njc2OD9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDIzLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XaGF0IGFuIGluY3JlZGlibGUgcGxheSBmcm9tIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRm9vdGJhbGxCcm9waHk/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QEZvb3RiYWxsQnJvcGh5PC9hPiBRQiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2VsaWphaDEzd2FybmVyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBlbGlqYWgxM3dhcm5lcjwvYT4gYW5kIFdSIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSHVnaGVzMTFUYWo/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QEh1Z2hlczExVGFqPC9hPiAtIFdhcm5lciBzdXJ2ZXlzIGhpcyBv cHRpb25zLCByb2xscyBsZWZ0IGFuZCB0aHJvd3MgYSBsYXNlciB0byBIdWdo ZXMgd2hvIHRvZSB0YXBzIHRoZSBzaWRlIG9mIHRoZSBlbmQgem9uZSBmb3Ig YSBURCAtIFdhcm5lciB3aXRoIDMgVEQgcGFzc2VzLCBCcm9waHkgMjEgUGlu bmFjbGUgMCA0dGggUSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Fa SFNGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQVpIU0ZCPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2phc29uMjQ3c2NvdXQ/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QGphc29uMjQ3c2NvdXQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby9hRkx0V2RySVNIIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vYUZMdFdkcklT SDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDb2R5IENhbWVyb24gKEBDb2R5VENhbWVyb24p IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29keVRDYW1lcm9uL3N0 YXR1cy8xNDUxNzU5NDE0ODM5NDE0Nzg3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci Pk9jdG9iZXIgMjMsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==

Brophy 2022 QB EJ Warner (6-0, 195)

Calm, cool, and collective - Warner was able to get into a rhythm early which led to his 154 passing yard and three touchdown performance. The thing that impressed me the most about Warner was his ability to keep plays alive with his legs. On multiple occasions, Warner eluded pressure coming up the middle by rolling left or right, while keeping his eyes downfield, maximizing time for his WRs to break off their routes and get open. Warner was accurate and on target with those throws, especially while in the red zone. Great showing for the Senior gun-slinger.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Gb290YmFsbEJy b3BoeT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARm9vdGJhbGxCcm9waHk8L2E+ IHN0cmlrZXMgYWdhaW7igLzvuI9TZW5pb3IgUUIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9lbGlqYWgxM3dhcm5lcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AZWxpamFoMTN3YXJuZXI8L2E+IHJvbGxzIGxlZnQsIHB1bXAgZmFr ZXMsIGFuZCBoaXRzIFdSIENhcmxvcyBEb21pbmd1ZXogaW4gdGhlIGNoZXN0 IGZvciBhIFREIC0gQnJvcGh5IDE0IFBpbm5hY2xlIDAgaGVyZSBpbiB0aGUg Mm5kIFEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BWkhTRkI/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFaSFNGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ncmlkaXJvbmFyaXpvbmE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QGdyaWRpcm9uYXJpem9uYTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9qYXNvbjI0N3Njb3V0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBqYXNvbjI0N3Njb3V0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vbmE5 S2tzTUFSOSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL25hOUtrc01BUjk8L2E+PC9wPiZt ZGFzaDsgQ29keSBDYW1lcm9uIChAQ29keVRDYW1lcm9uKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvZHlUQ2FtZXJvbi9zdGF0dXMvMTQ1MTc0 MjMxNzg3MDYwMDE5Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDIz LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Brophy 2022 DL Zac Swanson (6-4, 255)

I've watched a lot of football this season, and in my opinion, Zac Swanson is the best defensive lineman in the state of Arizona. Swanson is a technician on the football field. The University of Texas commit possesses extremely fast and violent hands off the snap, using multiple pass rush moves that he has in his arsenal to wreak havoc in the backfield. He is constantly working through and splitting double-teams, showcasing his power by pushing opposing OL back to disrupt the line of scrimmage. Swanson finished the night with three tackles, two tackles for loss, a sack, and three QB hurries.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ccm9waHkgU2VuaW9yIERMIGFuZCBUZXhhcyBjb21taXQgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS96YWNzd2Fuc29uND9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AemFjc3dhbnNvbjQ8L2E+IGRyb3BzIFBpbm5hY2xl4oCZ cyBRQiBmb3IgYSA3LXlhcmQgbG9zcyBvbiB0aGUgMm5kIFEgc2FjayAtIEJy b3BoeSBsZWFkcyBQaW5uYWNsZSAxNC0wIHdpdGggMiBtaW5zIGxlZnQgaW4g dGhlIEhhbGYgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BWkhTRkI/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFaSFNGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qYXNvbjI0N3Njb3V0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBqYXNvbjI0N3Njb3V0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28vM0ZCbld0bkxibyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzNGQm5XdG5MYm88L2E+ PC9wPiZtZGFzaDsgQ29keSBDYW1lcm9uIChAQ29keVRDYW1lcm9uKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvZHlUQ2FtZXJvbi9zdGF0dXMv MTQ1MTc0NDE0MDc2NTQ1MDI0OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3Rv YmVyIDIzLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UZXhhcyAyMDIyIGNvbW1pdCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL3phY3N3YW5zb240P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkB6YWNz d2Fuc29uNDwvYT4gc3BsaXRzIGEgZG91YmxlIHRlYW0gYW5kIG1ha2VzIHRo ZSB0YWNrbGUgZm9yIGEgbG9zcyBvZiBnYWluIC0gQnJvcGh5IGxlYWRzIFBp bm5hY2xlIDE0LTAgd2l0aCA3OjE5IGxlZnQgaW4gM3JkIFEgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BWkhTRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QEFaSFNGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9n cmlkaXJvbmFyaXpvbmE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGdyaWRpcm9u YXJpem9uYTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3E5RFpYd24wV08i PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9xOURaWHduMFdPPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENv ZHkgQ2FtZXJvbiAoQENvZHlUQ2FtZXJvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9Db2R5VENhbWVyb24vc3RhdHVzLzE0NTE3NTUwNDg5OTY3 ODYxODE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAyMywgMjAyMTwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Pinnacle 2022 LB Carson Tininenko (6-3, 210)

Tininenko has been solid all year for the Pioneers - Friday night was another showcase of his talents. The Senior defensive leader sliced through gaps making multiple tackles near or behind the line of scrimmage. This is a long, rangy inside backer who has a nose for the ball carrier.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5OaWNlIHNjcmFwZSBhbmQgcnVuIGZpbGwgZnJvbSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dvQmlnQmx1ZV9QSFM/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QEdvQmlnQmx1ZV9QSFM8L2E+IExCIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2Fyc29uVGluaW5lbmtvP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBDYXJzb25UaW5pbmVua288L2E+IGdyZWF0IHRhY2tsZSBmb3Ig YSBzaG9ydCBnYWluIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby94OGlUclE2UGtp Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20veDhpVHJRNlBraTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBD b2R5IENhbWVyb24gKEBDb2R5VENhbWVyb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vQ29keVRDYW1lcm9uL3N0YXR1cy8xNDUxNzUyNjY3MTA2 MDgyODIyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjMsIDIwMjE8 L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Bbm90aGVyIG5pY2UgcGxheSBmcm9tIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vR29CaWdCbHVlX1BIUz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AR29CaWdCbHVlX1BIUzwvYT4gMjAyMiBMQiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0NhcnNvblRpbmluZW5rbz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AQ2Fyc29uVGluaW5lbmtvPC9hPiBmaWxscyB0aGUgZ2FwIHRvIG1h a2UgYW5vdGhlciBURkwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL09xdmFOQ096 a1YiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9PcXZhTkNPemtWPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7 IENvZHkgQ2FtZXJvbiAoQENvZHlUQ2FtZXJvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2R5VENhbWVyb24vc3RhdHVzLzE0NTE3NTc4MDcx ODM2OTE3ODM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAyMywgMjAy MTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0 Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Pinnacle 2023 WR Duce Robinson (6-6, 220)

Duce Robinson got hurt early in this game, but that didn't stop him from making an impact in the first quarter. Pinnacle hit Robinson on three quick screens on their first two drives, and the 6'6 junior picked up 10+ yards on all of them, dragging six or seven defenders with him to pick up first downs. No surprise to see him ranked as the #1 player in the state in the 2023 class per Rivals.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ib3cgbWFueSBwbGF5ZXJzIGRvZXMgaXQgdGFrZSB0byBicmluZyBk b3duIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRHVjZXJvYmluc29u Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARHVjZXJvYmluc29uMjwvYT4gLSBh bnN3ZXIgaXMgYSBsb3QgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9B WkhTRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFaSFNGQjwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzVVSHh0M0tHNGMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS81 VUh4dDNLRzRjPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvZHkgQ2FtZXJvbiAoQENvZHlU Q2FtZXJvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2R5VENh bWVyb24vc3RhdHVzLzE0NTE3MzQ4OTk2NDgzOTMyMTk/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAyMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK

Who To Watch

Brophy 2024 DL Mardale Rowe (6-3, 230)

I think Mardale Rowe has a good shot at becoming the next great edge rusher in 6A in the next couple of years. A good combination of size and speed, Rowe has performed well in his first year starting at the Varsity level. Rowe came up with a huge sack late in the 4th Q in Friday's game against Pinnacle that resulted in a loss of 12 yards. I can't wait to watch Rowe continue to grow and get better each week in this ferocious Brophy Front 7.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGlzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRm9vdGJh bGxCcm9waHk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEZvb3RiYWxsQnJvcGh5 PC9hPiBkZWZlbnNlIGlzIHJlbGVudGxlc3PigLzvuI8yMDI0IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWFyZGFsZVJvd2VfP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBNYXJkYWxlUm93ZV88L2E+IHdvcmtzIG9mZiB0aGUgZWRn ZSBhbmQgd3JhcHMgdXAgdGhlIFBpbm5hY2xlIFFCIGZvciBhIGJpZy10aW1l IHNhY2sgLSBCcm9waHkgMjEgUGlubmFjbGUgMCB3aXRoIDYgbWlucyBsZWZ0 IGluIHRoZSBnYW1lIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQVpI U0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBWkhTRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZ3JpZGlyb25hcml6b25hP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBncmlkaXJvbmFyaXpvbmE8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vamFzb24yNDdzY291dD9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AamFzb24yNDdzY291dDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvL05LM2o3RWJRV1ciPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9OSzNqN0ViUVdXPC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IENvZHkgQ2FtZXJvbiAoQENvZHlUQ2FtZXJvbikgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2R5VENhbWVyb24vc3RhdHVz LzE0NTE3NjI1NTg4MTg0MTQ1OTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0 b2JlciAyMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Quotable

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Qb3N0Z2FtZSBpbnRlcnZpZXcgd2l0aCA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0Zvb3RiYWxsQnJvcGh5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBGb290YmFsbEJyb3BoeTwvYT4gNC1TdGFyIERMIGFuZCBUZXhhcyBj b21taXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS96YWNzd2Fuc29u ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AemFjc3dhbnNvbjQ8L2E+IGFmdGVy IHRoZSBCcm9uY29zIDIxLTAgc2h1dG91dCB2aWN0b3J5IG92ZXIgUGlubmFj bGUuIEJyb25jb3MgZGVmZW5zZSB3YXMgYWN0aXZlIHRvbmlnaHQsIHBpY2tp bmcgb2ZmIHRoZSBQaW9uZWVycyB0aHJlZSB0aW1lcyBhbmQgY29taW5nIHVw IHdpdGggbXVsdGlwbGUgc2Fja3MgaW4gdGhlIHdpbiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2phc29uMjQ3c2NvdXQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QGphc29uMjQ3c2NvdXQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vQVpIU0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBWkhTRkI8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9wWllzSlV1R0xjIj5waWMudHdp dHRlci5jb20vcFpZc0pVdUdMYzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDb2R5IENhbWVy b24gKEBDb2R5VENhbWVyb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vQ29keVRDYW1lcm9uL3N0YXR1cy8xNDUxNzg0NjQwMDg4MzE3OTU3P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjMsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

"We wanted to come out here and show that (The Chaparral win the week before) wasn't a fluke. Our defense is legit and our team is legit. We just proved that out here. Everyone should know." Brophy Senior DL Zac Swanson.

Just Chilly Postgame Show

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+MTAuMjIuMjEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o YXNodGFnL1RoZUp1c3RDaGlsbHlTaG93P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jVGhlSnVzdENoaWxseVNob3c8L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdC5jby82bHVhUUtJUTBvIj5odHRwczovL3QuY28vNmx1YVFL SVEwbzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKdXN0IENoaWxseSAoQEpVU1RDSElMTFkp IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSlVTVENISUxMWS9zdGF0 dXMvMTQ1MTc5MTg4MzE0MzgyMzM2Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5P Y3RvYmVyIDIzLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Brophy / Pinnacle wrap-up show starts at the 2:40 mark

Up Next