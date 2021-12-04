Team AZV Recap: Highland vs Red Mountain

Head Football Analyst
is in his fourth year with ArizonaVarsity, and he brings a unique mix of playing, broadcasting and analytical experience to the team. Cody Cameron Follow him on Twitter HERE, and make sure to Follow Arizona Varsity on: Facebook Instagram
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After racing to a 28-0 lead at halftime, the #1 seeded Highland Hawks held off the #4 Red Mountain Mountain Lions with a 28-14 victory to advance to the 6A State Championship Game for the second year in a row. For a full recap of the game, read Chris Eaton of Gridiron Arizona's, story
here.
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Impact Players
Highland 2022 WR Hunter Stewart (5-10, 175)
Dayley's go-to target in the first half, Stewart hauled in a pair of clutch receptions on third downs to keep drives alive. Stewart's biggest catch on the night came on a 3rd and long where he darted over the middle of the field and snagged a pass in front of multiple Red Mountain defenders, gassing passed the Mountain Lions' secondary en route to a 70+ yard TD reception. Great game for the senior wideout.
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Highland 2023 RB Carson Mullenaux
Carson Mullenaux entered this contest with 218 yards rushing on the entire season. Mullenaux flipped a switch last night and rushed for more than 110 yards in the first half. Mullenaux showed no hesitation in the holes that his OL created. The junior tailback did a great job of running north to south while bulldozing through defenders who stood in his way. Mullenaux finished the night with a pair of rushing touchdowns in the Hawks big win.
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Red Mountain 2023 ATH Lenox Lawson (5-11, 170)
This was my first time watching Lawson play in-person and I left extremely impressed. His speed and elusiveness is evident on film, but what impressed me the most about Lawson was how tough of a player he is. Lawson showed no fear running between the tackles last night, shoving off would-be Highland tacklers as he maximized yards after contact. Lawson will be one of the most electrifying players in the state next season.
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Red Mountain 2022 LB Parker McClure (6-0, 220)
McClure is one of the best defensive players in the entire state. His reads are quick and he's violent when he fills gaps on run plays. A hammer of a LB, McClure did a great job of stuffing Highland's offense in the second half. McClure is a player who has recorded over 330 tackles throughout his high school career and it was a pleasure to watch him play one last time. He'll make a college program better in the near future.
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One to Watch
Highland 2022 QB Gage Dayley (5-10, 160)
Gage Dayley does everything that you expect a 3-year starter at the quarterback position to do at a premiere school. His reads are precise, he has trust in his WRs, he delivers accurate balls on his intermediate throws, and he has confidence to throw it deep. But Gage Dayley does so much more than that. Dayley is like having another head coach on the field. The checks that he makes pre-snap and the adjustments that he calls at the line, go above and beyond that of a high school quarterback. He is a complete difference maker when he's on the field leading this Highland offense. Even for you non-highland fans, if you enjoy watching stellar quarterback play, head to Sun Devil Stadium next Saturday and purchase a ticket to watch Gage Dayley and the Hawks play. You won't be disappointed.
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"It's that bond that we all have. We come out when we're in the tunnel, we're jumping up and down and we're super hyped. We come running out of the tunnel and see everyone in the stands, we have the fog out there and it's just awesome. It's awesome being in this (environment)." - Junior OL Caleb Lomu on playing in the playoff atmosphere in last night's game.
Just Chilly Postgame Show
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