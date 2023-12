Local Alumni in Action

UNLV TE Christian Earls (Basha HS Alum)

UNLV long-snapper Ben Lisk (Paradise Valley Alum)

UNLV DL Fisher Camac (Highland HS Alum)

UNLV OL Jayden Ahboah (Desert Edge Alum)

Photo Courtesy of Coach Ortiz, Desert Edge

Local Class of 2024 Signees

Kansas Raids AZ

The Jayhawks landed four Arizona high school football players in this year's recruiting cycle. Horizon offensive lineman Carter Lavrusky and Desert Edge's Deshawn Warner, Aundre Gibson, and Jonathan Kamara, all signed their Letter of Intent on December 20th during the early signing period. "(The Kansas Staff) has done a great job of making sure their student-athletes trust them and their vision," said Desert Edge co-head coach Mark Carter. "(The coaches) are masters at communicating and making the players feel a part of their vision." "They are just great people," said Desert Edge co-head coach Marcus Carter. "They care about the kids. They treat their organization like a high school. They care about relationships first. The boys felt that and that was a major reason why they went there. (Kansas Co-Defensive Coordinator) Coach Peterson is one of the best at creating those relationships with the players. The entire staff is full of great people. From the Head Coach all the way down to the analysts."

Horizon OL Carter Lavrusky

Lavrusky anchored a Horizon offensive line that paved the way for a Huskies ground attack that averaged over 230 yards rushing this fall. "We're very excited about Carter going to Kansas," said Horizon head football coach Andy Litten. "Anytime you have a great player that's a highly recruited player like Carter, it gives your whole program validation. There are a lot of converted Jayhawk fans in North Scottsdale. Carter is one of the most athletic linemen prospects in the country. He is big, fast, and physical. He's very good as an outside zone blocker and his pass pro is superb...He'll fit very well with (Kansas Offensive Coordinator) Jeff Grimes' scheme."

Photography courtesy to Andy Litten

Desert Edge DE/OLB Deshawn Warner

Not only was Warner one of the top players in Arizona this season, Warner was Kansas' highest-ranked recruit in program history in the modern rankings era. Warner had a monster career terrorizing opposing quarterbacks for the Scorpions' defense, racking up 33 sacks and 41 tackles for loss during his Scorpions career.

Desert Edge SS/OLB Jonathan Kamara

Kamara finished with 60 total tackles, 8 tackles for loss, and four sacks in his senior campaign for Desert Edge. Kamara was a heavily pursued recruit and chose Kansas over multiple Power 5 programs.

Desert Edge CB Aundre Gibson

Gibson was a four-year varsity letterman in the Desert Edge program. Gibson finished with 6 interceptions and 31 pass deflections during his high school career in the Scorpions' secondary. Gibson was an electrifying returner eclipsing over 2,000 total return yards in his career as well.

UNLV Lands Two from the Grand Canyon State

Higley DB Nijrell Eason

Eason was a four-year varsity player at defensive back for the Higley Knights. Eason snagged 11 INTs and had a whopping 41 pass break-ups during his career playing in the Knights' secondary. "Nijrell has been a mainstay in our program," said Higley head football coach Eddy Zubey. He gave us confidence to know whoever he was guarding he would take out of the game. As a coach, to know you can cancel a player out on the other team it makes everything else easier. He is also a dynamic punt returner. Each time he touched the ball as a punt returner, you knew he could score. UNLV is getting a very gifted athlete who will come in and compete for some time. He is a hard worker."

Saguaro OL Amare Taase

Taase anchored a Saguaro offensive line that averaged over 350 yards per game. "First of all (UNLV) is getting a technician who has really good feet and very good hands," said Saguaro offensive line coach Mark Martinez. "His pass sets are unbelievable and his runs blocking is solid. He also has good footwork and is able to pull (block) when necessary. (UNLV) got a complete lineman that will do well in the interior. I look forward to the great things in the future for him and look forward to his success in college."

