Former Arizona high school football talent was on full display Saturday in Tempe as the Arizona State Sun Devils played host to the Fresno State Bulldogs at Mountain America Stadium. Between the two rosters, over 50 players from the state of Arizona were represented in the contest including six Bulldog players who were making their return home for the first time in their college careers. The Bulldogs won the non-conference battle 29-0 after forcing eight turnovers and finishing with five sacks, with a defense led by three in-state kids.

Fresno State QB Mikey Keene (Chandler)

Keene started the game a perfect 14/14, picking apart the Sun Devils defense in the early parts of the game. The Chandler high alum finished the game with 281 yards passing and two touchdowns. Postgame, Keene talked about what Chandler high meant to his development as a quarterback. "Chandler was and still is a Power. I talk to Coach (Rick Garretson) all the time, even after the Purdue game we texted right away. He helped me grow into the QB I am, and (Chandler alum and ASU QB) Jacob Conover taught me a ton when I was behind him." Keene said.

Fresno State DL Jacob Holmes (Chandler)

Holmes finished the game with one sack, a forced fumble, and an additional quarterback pressure. Holmes' sack in the first quarter was the first of his college career.

ASU QB Trent Bourguet (Marana)

Bourguet got the start for the Sun Devils, completing 6 of 8 of his passes for 47 yards and an interception before he left the game with a foot injury. Postgame, Sun Devils head coach Kenny Dillingham said that Bourguet will be out going forward pending an MRI.

ASU QB Jacob Conover (Chandler)

Conover entered the game at quarterback for the Sun Devils after injuries to both QBs, Trenton Bourguet and Drew Pyne. Conover finished the game completing six passes for 89 yards and two interceptions.

ASU LB Tate Romney (Chandler)

Romney finished with two tackles, both coming in the first half while dropping back into coverage.

ASU LB Will Shaffer (Saguaro)

Shaffer was one of the few Sun Devil defenders to finish with at least five tackles in the game. Shaffer also contributed a quarterback pressure and forced an errant pass.

ASU DL Tristan Monday (Saguaro)

Monday, from the interior defensive tackle spot, finished with four tackles in the game, two of which stopped the Fresno State rushing attack at the line of scrimmage.

ASU WR Andre Johnson (Tolleson)

On second down early in the first quarter, Johnson picked up his lone reception on the evening for 20 yards after a pass from Trenton Bourguet.