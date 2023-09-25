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TeamAZV Local Impact Players: ASU vs USC

Cody Cameron and Jacob Seliga
Lead Analyst and Sports Reporter

Former Arizona high school football talent was on full display Saturday in Tempe as the Arizona State Sun Devils played host to the USC Trojans at Mountain America Stadium.

Between the two rosters, over 50 players from the state of Arizona were represented in the contest. Nine Trojans players were making their return home, with three playing in Tempe for the first time in their college careers.

The Trojans escaped a back and forth PAC-12 conference battle 42-28, led by an impressive performance by former Hamilton high school wide receiver Brenden Rice.

USC WR Brenden Rice (Hamilton) 

Rice sent a clear message to not just his hometown crowd but to the rest of the nation that he’s the premier weapon in the USC arsenal.

The Hamilton alum finished the game with seven catches for 133 yards and two touchdowns. Through four games, Rice leads the Trojans with five touchdowns and is second on the team in both receptions and receiving yards.

USC WR Dorian Singer (Pinnacle)

The former Pinnacle Pioneer had a quiet game for his standards only hauling in one reception for 14 yards.

The one reception however came on a 1st down in the second quarter that set up the Trojan offense in the red zone.

USC DL Anthony Lucas (Chaparral) 

Anthony Lucas finished the game with one tackle and and a quarterback pressure.

USC DB Jacobe Covington (Saguaro) 

Covington finished the game with two tackles, one of which was for loss.

ASU LB Tate Romney (Chandler)

The former Chandler high linebacker had the best individual performance on a Sun Devil defense that kept Arizona State competitive throughout the game.

Romney finished with seven tackles, one pass breakup, and a fumble recovery that set up an Arizona State touchdown.

ASU WR Andre Johnson (Tolleson)

Johnson pulled in one reception for seven yards and had one tackle on an interception return by USC.

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