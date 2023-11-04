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TeamAZV Local Impact Players: San Diego St. vs Utah St.

Cody Cameron
Lead Analyst

In a Mountain West Conference matchup between the (3-5) San Diego State Aztecs and the (3-5) Utah State Aggies, Utah State safety Ike Larsen picked off a game-winning interception in the second overtime to secure the 32-24 road-victory for the Aggies. Each program had numerous Arizona high school football alums on their roster, many who started in Saturday's game. I spotlighted a few of those players below.

Ralph Frias and his family after the game
Ralph Frias and his family after the game
Cade Bennett working on his pass sets during pregame
Cade Bennett working on his pass sets during pregame

San Diego State left guard Cade Bennett (Notre Dame Prep)

Cade Bennett was a dominating force at Scottsdale's Notre Dame Prep back in the day, so much so that our staff at ArizonaVarsity voted him the Most Valuable Player in all of 5A in the 2019 season. Bennett's ferocious and nasty style of play has only elevated during his college career and the junior offensive guard is currently projected as a mid-round NFL draft pick in next year's draft. Bennett looked great for the Aztecs showing mobility to get to the second level on run blocks and a great base and disciplined hands in his pass protection sets. Bennett is a tremendous talent and a role model for many of the younger offensive linemen playing high school football in the state of Arizona.

San Diego State long-snapper Ryan Wintermeyer (Cactus Shadows) 

Wintermeyer was on-the-money with all of his snaps and showed great zip and accuracy. Nicely done from the Cactus Shadows alum.

Utah State TE Broc Lane (Perry) 

Broc Lane hauled-in a pair of catches for 19 yards during regulation, but came away with one of the plays of the night for the Aggies when he snagged a fly-sweep pass over two Aztec defenders to convert a two-point conversion try in the second overtime. Lane, the Perry Pumas alumni, showed tremendous athleticism on the catch.

Utah State left tackle Ralph Frias (Safford) 

Ralph Frias started every snap for Aggies at left tackle. The Safford alumni and Arizona State transfer, celebrated with his family in stands after the big Aggies' road victory.

Utah State right tackle Cole Motes (Thatcher) 

Cole Motes started every snap opposite of Frias at the right tackle position. Motes is continuing to make the Thatcher community proud with his stellar play for the Aggies.

Coaches Who Recruit the State of Arizona 

San Diego State RB's Coach Jimmy Beal 

Utah State LB's Coach Mike Zuckerman 

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