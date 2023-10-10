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Week 8 Schedule for 6A & 5A

Chris Eaton • ArizonaVarsity
Staff

GAMES OF OCT. 13, 2023:

Highland (4-2)


at Williams Field (5-1)


Salpointe (6-0)


at Liberty (5-1)


Game is at Central HS

Desert Vista (1-5)


Brophy (4-2)


Corona del Sol (2-4)


at Mountain Pointe (4-2)


Cienega (3-3)


at Sunnyside (3-3)


Cactus Shadows (3-3)


at ALA-Gilbert North (4-2)


Higley (5-1)


at Notre Dame (3-3)


Tucson (1-5)


at Maricopa (3-3)


Nogales (0-6)


at Marana Mountain View (2-4)


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