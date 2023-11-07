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Round 1 Schedule for 5A & 6A Playoffs

Chris Eaton • ArizonaVarsity
Staff

GAMES OF NOV. 9, 2023:

6A Conference Playoffs

Game is at Central HS

(16) Mesa (6-4)


(1) Brophy (8-2)


(9) O'Connor (5-5)


at (8) Casteel (5-5)


(12) Red Mountain (4-6)


at (5) Mesa Mountain View (8-2)


(13) Desert Ridge (5-5)


at (4) Pinnacle (6-4)


(14) Queen Creek (3-7)


at (3) Saguaro (5-5)


(11) Mountain Pointe (6-4)


at (6) Perry (7-3)


(10) Boulder Creek (6-4)


at (7) Williams Field (5-5)


(15) Corona del Sol (3-7)


at (2) Salpointe (8-2)


5A Conference Playoffs

(16) Ironwood Ridge (8-2)


at (1) Higley (8-2)


(9) Kellis (9-1)


at (8) Millennium (6-4)


(12) Casa Grande (7-3)


at (5) Apollo (9-1)


(13) Campo Verde (5-5)


at (4) Cactus (7-3)


(14) Canyon View (5-5)


at (3) Horizon (8-2)


(11) Marana (5-5)


at (6) ALA-Gilbert North (6-4)


(10) Sunnyslope (6-4)


at (7) Notre Dame (4-6)


(15) Buena (7-3)


at (2) Desert Edge (8-2)


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