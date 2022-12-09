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ALA Gilbert North vs Snowflake 4A Championship Photo Gallery

Ralph Amsden • ArizonaVarsity
Publisher
@ralphamsden
Ralph Amsden is the website publisher and managing editor of ArizonaVarsity.com, and has been since March 2015. Raised in Chandler, he now lives in Maricopa with his wife and four kids.

Check out these photos from American Leadership Academy's 28-14 win over Snowflake in the 2022 4A State Championship Game at Sun Devil Stadium. All photos are by Jason Digos unless otherwise indicated.


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