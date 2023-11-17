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ArizonaVarsity staff pick’em for Week 11/17/23

Cody Cameron • ArizonaVarsity
Lead Analyst
@codytcameron
Recruiting Analyst

Ralph Amsden, the owner of ArizonaVarsity, started the pick’em contest here on the website a few years ago. Below are the rules and guidelines he set forth for the competition.

“Here's how our staff pick'em contest works: we set odds for who we believe the favorite and underdog in each game are. To play along at home, simply pick the favorite or underdog to win by the assigned spread (example, if Team A is favored by 7.5, to get your selection correct, Team A has to win by at least 8 points, or Team B has to lose by less than 7).

Feel free to play along at home, and try to beat our staff!

Disclaimer: We're not gambling. That would be ridiculous. This is a game. For fun.”


We will follow the rules Ralph initially introduced above!

You can see the ArizonaVarsity staff picks by subscribing to the TeamAZV Forum.

Team AZV leaderboard
Rank Member Record Win %

1.

JJ Digos

62-30

67%

2.

Cody Cameron

56-38

59%

3.

Eric Newman

51-38

57%

4.

Chris Eaton

50-41

54.9%

5.

Zach Alvira

49-45

52%

6.

Jacob Seliga

46-44

51%

8.  4A Playoffs: #5 Thunderbird +1.5 @ #4 Arcadia 

Staff Picks
Staff Member Picks 

Cody Cameron

Arcadia -1.5

Jacob Seliga

Thunderbird +1.5

Eric Newman

Thunderbird +1.5

Zach Alvira

Thunderbird +1.5

JJ Digos

Arcadia -1.5

Gridiron Arizona

Thunderbird +1.5

7. 4A Playoffs #10 Arizona College Prep +14.5 @ #2 Canyon del Oro 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Arizona College Prep +14.5

Jacob Seliga

Arizona College Prep +14.5

Zach Alvira

Arizona College Prep +14.5

JJ Digos

Arizona College Prep +14.5

Gridiron Arizona

Arizona College Prep +14.5

Eric Newman

Canyon Del Oro -14.5

6. 5A Playoffs: #7 Notre Dame Prep +12.5 @ #2 Desert Edge 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Notre Dame Prep +12.5

Jacob Seliga

Attending

Zach Alvira

Desert Edge -12.5

JJ Digos

Notre Dame Prep +12.5

Gridiron Arizona

Notre Dame Prep +12.5

Eric Newman

Desert Edge -12.5

5. 6A Playoffs: #8 Casteel +10.5 @ #1 Brophy 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Casteel +10.5

Jacob Seliga

Casteel +10.5

Zach Alvira

Casteel +10.5

JJ Digos

Casteel +10.5

Gridiron Arizona

Casteel +10.5

Eric Newman

Casteel +10.5

4. 6A Playoffs: #12 Red Mountain +8.5 @ #4 Pinnacle 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Red Mountain +8.5

Jacob Seliga

Red Mountain +8.5

Zach Alvira

Red Mountain +8.5

JJ Digos

Red Mountain +8.5

Gridiron Arizona

Red Mountain +8.5

Eric Newman

Pinnacle -8.5

3. 6A Playoffs: #7 Williams Field +9.5 @ #2 Salpointe Catholic  

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Williams Field +9.5

Jacob Seliga

Williams Field +9.5

Zach Alvira

Williams Field +9.5

JJ Digos

Williams Field +9.5

Gridiron Arizona

Williams Field +9.5

Eric Newman

Williams Field +9.5

2. Open Playoffs: #7 ALA Queen Creek +5.5 @ #2 Basha 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

ALA Queen Creek +5.5

Jacob Seliga

Basha -5.5

Zach Alvira

Basha -5.5

JJ Digos

Basha -5.5

Gridiron Arizona

Attending

Eric Newman

ALA Queen Creek +5.5

1. Open Playoffs: #5 Highland +3.5 @ #4 Chandler 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Highland +3.5

Jacob Seliga

Highland +3.5

Zach Alvira

Attending

JJ Digos

Chandler -3.5

Gridiron Arizona

Highland +3.5

Eric Newman

Chandler -3.5

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