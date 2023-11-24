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ArizonaVarsity staff pick’em for Week 11/24/23

Cody Cameron • ArizonaVarsity
Lead Analyst
@codytcameron
Recruiting Analyst

Ralph Amsden, the owner of ArizonaVarsity, started the pick’em contest here on the website a few years ago. Below are the rules and guidelines he set forth for the competition.

“Here's how our staff pick'em contest works: we set odds for who we believe the favorite and underdog in each game are. To play along at home, simply pick the favorite or underdog to win by the assigned spread (example, if Team A is favored by 7.5, to get your selection correct, Team A has to win by at least 8 points, or Team B has to lose by less than 7).

Feel free to play along at home, and try to beat our staff!

Disclaimer: We're not gambling. That would be ridiculous. This is a game. For fun.”


We will follow the rules Ralph initially introduced above!

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You can see the ArizonaVarsity staff picks by subscribing to the TeamAZV Forum.

Team AZV leaderboard
Rank Member Record Win %

1.

JJ Digos

66-34

66%

2.

Cody Cameron

60-42

58%

3.

Chris Eaton

53-45

54%

4.

Eric Newman

52-45

53.6%

5.

Zach Alvira

53-48

52%

6.

Jacob Seliga

50-47

51%

8.  4A Playoffs: #4 Arcadia +8.5 @ #1 Yuma Catholic 

Staff Picks
Staff Member Picks 

Cody Cameron

Yuma Catholic -8.5

Jacob Seliga

Arcadia +8.5

Eric Newman

Yuma Catholic -8.5

Zach Alvira

Yuma Catholic -8.5

JJ Digos

Arcadia +8.5

Gridiron Arizona

Arcadia +8.5

7. 4A Playoffs #3 Mica Mountain +3.5 @ #2 Canyon del Oro 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Mica Mountain +3.5

Jacob Seliga

Canyon Del Oro -3.5

Zach Alvira

Canyon Del Oro -3.5

JJ Digos

Mica Mountain +3.5

Gridiron Arizona

Canyon del Oro -3.5

Eric Newman

Canyon Del Oro -3.5

6. 5A Playoffs: #3 Horizon +4.5 @ #2 Desert Edge 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Desert Edge -4.5

Jacob Seliga

Desert Edge -4.5

Zach Alvira

Attending

JJ Digos

Desert Edge -4.5

Gridiron Arizona

Horizon +4.5

Eric Newman

Desert Edge -4.5

5. 6A Playoffs: #5 Apollo +11.5 @ #1 Higley 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Higley -11.5

Jacob Seliga

Apollo +11.5

Zach Alvira

Apollo +11.5

JJ Digos

Apollo +11.5

Gridiron Arizona

Attending

Eric Newman

Apollo +11.5

4. 6A Playoffs: #12 Red Mountain +4.5 @ #1 Brophy

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Red Mountain +4.5

Jacob Seliga

Red Mountain +4.5

Zach Alvira

Brophy -4.5

JJ Digos

Attending

Gridiron Arizona

Red Mountain +4.5

Eric Newman

Red Mountain +4.5

3. 6A Playoffs: #3 Saguaro -4.5 @ #2 Salpointe Catholic  

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Saguaro -4.5

Jacob Seliga

Salpointe Catholic +4.5

Zach Alvira

Saguaro -4.5

JJ Digos

Saguaro -4.5

Gridiron Arizona

Saguaro -4.5

Eric Newman

Saguaro -4.5

2. Open Playoffs: #3 Centennial +3.5 @ #2 Basha 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Basha -3.5

Jacob Seliga

Centennial +3.5

Zach Alvira

Basha -3.5

JJ Digos

Basha -3.5

Gridiron Arizona

Basha -3.5

Eric Newman

Centennial +3.5

1. Open Playoffs: #5 Highland +10.5 @ #1 Liberty  

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Highland +10.5

Jacob Seliga

Liberty -10.5

Zach Alvira

Liberty -10.5

JJ Digos

Highland +10.5

Gridiron Arizona

Liberty -10.5

Eric Newman

Liberty 10.5

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