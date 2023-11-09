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ArizonaVarsity staff pick’em for Week 11/9/23

Cody Cameron • ArizonaVarsity
Lead Analyst
@codytcameron
Recruiting Analyst

Ralph Amsden, the owner of ArizonaVarsity, started the pick’em contest here on the website a few years ago. Below are the rules and guidelines he set forth for the competition.

“Here's how our staff pick'em contest works: we set odds for who we believe the favorite and underdog in each game are. To play along at home, simply pick the favorite or underdog to win by the assigned spread (example, if Team A is favored by 7.5, to get your selection correct, Team A has to win by at least 8 points, or Team B has to lose by less than 7).

Feel free to play along at home, and try to beat our staff!

Disclaimer: We're not gambling. That would be ridiculous. This is a game. For fun.”


We will follow the rules Ralph initially introduced above!

You can see the ArizonaVarsity staff picks by subscribing to the TeamAZV Forum.

Team AZV leaderboard
Rank Member Record Win %

1.

JJ Digos

55-29

65%

2.

Cody Cameron

51-35

59%

3.

Chris Eaton

47-37

55.9%

4.

Eric Newman

45-36

55.5%

5.

Zach Alvira

44-42

51%

6.

Jacob Seliga

42-41

50%

8.  3A Playoffs: #9 Blue Ridge +10.5 @ #1 Mohave 

Staff Picks
Staff Member Picks 

Cody Cameron

Mohave -10.5

Jacob Seliga

Mohave -10.5

Eric Newman

Mohave -10.5

Zach Alvira

Blue Ridge +10.5

JJ Digos

Mohave -10.5

Gridiron Arizona

Mohave -10.5

7. 3A Playoffs: #7 Thatcher +4.5 @ #2 Valley Christian 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Thatcher +4.5

Jacob Seliga

Thatcher +4.5

Zach Alvira

Thatcher +4.5

JJ Digos

Thatcher +4.5

Gridiron Arizona

Thatcher +4.5

Eric Newman

Valley Christian -4.5

6. 4A Playoffs: #14 Snowflake +10.5 @ #3 Mica Mountain 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Mica Mountain -10.5

Jacob Seliga

Snowflake +10.5

Zach Alvira

Snowflake +10.5

JJ Digos

Snowflake +10.5

Gridiron Arizona

Snowflake +10.5

Eric Newman

Snowflake +10.5

5. 4A Playoffs: #9 Buckeye +7.5 @ #8 Eastmark 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Eastmark -7.5

Jacob Seliga

Buckeye +7.5

Zach Alvira

Eastmark -7.5

JJ Digos

Eastmark -7.5

Gridiron Arizona

Buckeye +7.5

Eric Newman

Eastmark -7.5

4. 5A Playoffs: #11 Marana +9.5 @ #6 ALA Gilbert North 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

ALA Gilbert -9.5

Jacob Seliga

Marana +9.5

Zach Alvira

ALA Gilbert -9.5

JJ Digos

ALA Gilbert -9.5

Gridiron Arizona

Attending

Eric Newman

ALA Gilbert -9.5

3. 5A Playoffs: #9 Kellis +8.5 @ #8 Millennium 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Millenium -8.5

Jacob Seliga

Attending

Zach Alvira

Millennium -8.5

JJ Digos

Millennium -8.5

Gridiron Arizona

Kellis +8.5

Eric Newman

Millennium -8.5

2. 6A Playoffs: #11 Mountain Pointe +11.5 @ #6 Perry 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Perry -11.5

Jacob Seliga

Perry -11.5

Zach Alvira

Perry -11.5

JJ Digos

Perry -11.5

Gridiron Arizona

Perry -11.5

Eric Newman

Perry -11.5

1. 6A Playoffs: #12 Red Mountain +2.5 @ #5 Mountain View 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Mountain View -2.5

Jacob Seliga

Red Mountain +2.5

Zach Alvira

Mountain View -2.5

JJ Digos

Red Mountain +2.5

Gridiron Arizona

Mountain View -2.5

Eric Newman

Red Mountain +2.5

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