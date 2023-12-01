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ArizonaVarsity staff pick’em for Week 12/1/23

Cody Cameron • ArizonaVarsity
Lead Analyst
@codytcameron
Recruiting Analyst

Ralph Amsden, the owner of ArizonaVarsity, started the pick’em contest here on the website a few years ago. Below are the rules and guidelines he set forth for the competition.

“Here's how our staff pick'em contest works: we set odds for who we believe the favorite and underdog in each game are. To play along at home, simply pick the favorite or underdog to win by the assigned spread (example, if Team A is favored by 7.5, to get your selection correct, Team A has to win by at least 8 points, or Team B has to lose by less than 7).

Feel free to play along at home, and try to beat our staff!

Disclaimer: We're not gambling. That would be ridiculous. This is a game. For fun.”


We will follow the rules Ralph initially introduced above!

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You can see the ArizonaVarsity staff picks by subscribing to the TeamAZV Forum.

Team AZV leaderboard
Rank Member Record Win %

1.

JJ Digos

67-40

62%

2.

Cody Cameron

64-46

58%

T3.

Chris Eaton

58-47

55%

T3.

Eric Newman

58-47

55%

5.

Zach Alvira

57-51

52%

6.

Jacob Seliga

54-51

51%

4. 4A State Championship Game: #2 CDO @ #1 Yuma Catholic (No spread)

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Broadcasting

Jacob Seliga

Canyon Del Oro

Zach Alvira

Yuma Catholic

JJ Digos

Canyon del Oro

Gridiron Arizona

Yuma Catholic

Eric Newman

Canyon del Oro

3. 5A State Championship Game: #2 Desert Edge @ #1 Higley (No Spread)

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Higley

Jacob Seliga

Desert Edge

Zach Alvira

Higley

JJ Digos

Higley

Gridiron Arizona

Higley

Eric Newman

Desert Edge

2. 6A State Championship Game: #12 Red Mountain +9.5 @ #3 Saguaro 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Red Mountain +9.5

Jacob Seliga

Red Mountain +9.5

Zach Alvira

Red Mountain +9.5

JJ Digos

Red Mountain +9.5

Gridiron Arizona

Saguaro -9.5

Eric Newman

Saguaro -9.5

1. Open State Championship Game: #3 Centennial +14.5 @ #1 Liberty 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Liberty -14.5

Jacob Seliga

The Westside

Zach Alvira

Centennial +14.5

JJ Digos

Liberty -14.5

Gridiron Arizona

Centennial +14.5

Eric Newman

Centennial +14.5

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