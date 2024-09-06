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ago football Edit

ArizonaVarsity staff Top-10 pick’em for Week 9/6/24

Cody Cameron • ArizonaVarsity
Lead Analyst
@codytcameron
Recruiting Analyst

Ralph Amsden, the owner of ArizonaVarsity, started the pick’em contest here on the website a few years ago. Below are the rules and guidelines he set forth for the competition.

Here's how our staff pick'em contest works: we set odds for who we believe the favorite and underdog in each game are. To play along at home, simply pick the favorite or underdog to win by the assigned spread (example, if Team A is favored by 7.5, to get your selection correct, Team A has to win by at least 8 points, or Team B has to lose by less than 7).

Feel free to play along at home, and try to beat our staff!

Disclaimer: We're not gambling. That would be ridiculous. This is a game. For fun.

Thanks as always to our sponsors, Integrity Electric and AALL Insurance.

We will follow the rules Ralph initially introduced above!

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You can see the ArizonaVarsity staff picks by subscribing to the TeamAZV Forum.

Season Results 

Team AZV leaderboard 
Rank Member Record Win %

1.

JJ Digos

10-0

100%

T2.

Zach Alvira

8-2

80%

T2.

Chris Eaton

8-2

80%

4.

Eric Newman

7-2

77%

5.

Cody Cameron

7-3

70%

6.

Ralph Amsden

3-7

30%

10.  2A (1-1) Benson +7.5 @ 3A (1-1) Morenci 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Morenci -7.5

Zach Alvira

Morenci -7.5

JJ Digos

Morenci -7.5

Gridiron Arizona

Benson +7.5

Eric Newman

Morenci -7.5

Ralph Amsden

Morenci -7.5

9. 3A (2-0) Page +8.5 @ 3A (2-0) Payson 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Payson -8.5

Zach Alvira

Payson -8.5

JJ Digos

Payson -8.5

Gridiron Arizona

Page +8.5

Eric Newman

Payson -8.5

Ralph Amsden

Payson -8.5

8.  4A (0-1) Walden Grove +15.5 @ 4A (1-0) Arcadia 

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Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Walden Grove +15.5

Zach Alvira

Walden Grove +15.5

JJ Digos

Walden Grove +15.5

Gridiron Arizona

Arcadia -15.5

Eric Newman

Arcadia -15.5

Ralph Amsden

Walden Grove +15.5

7. 4A (1-0) Flagstaff +4.5 vs. 4A (0-0) Greenway @ NAU

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Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Flagstaff +4.5

Zach Alvira

Flagstaff +4.5

JJ Digos

Flagstaff +4.5

Gridiron Arizona

Flagstaff +4.5

Eric Newman

Covering

Ralph Amsden

Flagstaff +4.5

#6 5A (1-0) McClintock -17.5 @ 4A (0-1) Marcos de Niza

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Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

McClintock -17.5

Zach Alvira

McClintock -17.5

JJ Digos

McClintock -17.5

Gridiron Arizona

McClintock -17.5

Eric Newman

McClintock -17.5

Ralph Amsden

McClintock -17.5

5. 5A (1-0) ALA Gilbert -14.5 @ 5A (0-1) Gilbert 

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Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Gilbert +14.5

Zach Alvira

Gilbert +14.5

JJ Digos

ALA Gilbert -14.5

Gridiron Arizona

ALA-Gilbert North -14.5

Eric Newman

ALA Gilbert -14.5

Ralph Amsden

Gilbert +14.5

4. 5A (1-0) Kellis -8.5 @ 4A Peoria (1-0)

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Cody Cameron

Kellis -8.5

Zach Alvira

Peoria +8.5

JJ Digos

Peoria +8.5

Gridiron Arizona

Peoria +8.5

Eric Newman

Peoria +8.5

Ralph Amsden

Kellis -8.5

3. 6A (0-1) Saguaro +10.5 @ 6A (1-0) Mountain View 

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Staff Picks
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Cody Cameron

Mountain View -10.5

Zach Alvira

Mountain View -10.5

JJ Digos

Mountain View -10.5

Gridiron Arizona

Mountain View -10.5

Eric Newman

Mountain View -10.5

Ralph Amsden

Saguaro +10.5

2. 6A (1-0) Casteel +6.5 @ 6A (1-0) Queen Creek 

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Staff Picks
Staff Member  Picks

Cody Cameron

Queen Creek -6.5

Zach Alvira

Casteel +6.5

JJ Digos

Queen Creek -6.5

Gridiron Arizona

Queen Creek -6.5

Eric Newman

Queen Creek -6.5

Ralph Amsden

Casteel +6.5

1. 6A (0-1) Centennial +3.5 @ 6A (1-0) Highland 

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