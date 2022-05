Cameron's Corner: Saguaro 2023s lock in on College Visits

Spring Ball is upon us in the Arizona high school football landscape and Arizona Varsity Head Football Analyst, Cody Cameron, went all around the valley last week to catch up with local talent. The 2021 Open Division Champions, the Saguaro Sabercats, bring back a loaded group with a great mix of Class of 2023 and 2024 ballers. Cameron caught up with Saguaro 2023 QB Devon Dampier along with 2023 defensive back, Cole Shivers, to catch up on the pair's recruitments.

Saguaro Class of 2023 3-Star DB, Cole Shivers, discusses his upcoming official visits to Northwestern, and the University of Arizona, in the video below.

Saguaro Class of 2023 3-Star QB, Devon Dampier, breaks down his college recruitment as well as which schools might get visits in the future. Dampier discusses Ivy League offers and the importance of a great college education. Dampier, one of the best dual-threat quarterbacks in the state, also talks about moving up the the 6A division and what excites him the most about facing 6A competition.