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Take it EZ Sports Show (Ep. 100) 100 episodes with Chilly and Ralph
Eric Newman
•
ArizonaVarsity
Staff
Eric is a guy who likes to write about sports. And he likes to hike and exercise and read and chill and watch TV. But, nobody pays you to hike and exercise and read and chill and watch TV.
The Take it E.Z. Sports show is available to download or subscribe to on all of your favorite platforms. CLICK HERE to to subscribe on Anchor, or choose from any of the following platforms below:
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Eric and Zach celebrate 100 episodes with AZV teammates Ralph Amsden and Chilly.
The guys meander about sports, life and other frivolities.
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