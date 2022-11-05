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Take it EZ Sports Show (Ep. 107) Brackets, rankings, and luxury desserts

Eric Newman • ArizonaVarsity
Staff
@enewmanwrites
Eric is a guy who likes to write about sports. And he likes to hike and exercise and read and chill and watch TV. But, nobody pays you to hike and exercise and read and chill and watch TV.

The Take it E.Z. Sports show is available to download or subscribe to on all of your favorite platforms. CLICK HERE to to subscribe on Anchor, or choose from any of the following platforms below:

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Zach Alvira and Eric Newman are back for episode 107 of the Take it EZ Sports Show.

The guys meander about the latest week before talking about Arizona high school sports. First, the guys go through volleyball brackets at all levels, then Eric and Zach take a turn into football rankings.

Eric and Zach finish with talking about the best thing they ate this week, and talk about eating Kiths (Please give Z-Man one when you see him).

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