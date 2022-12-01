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Take It EZ Sports Show (Ep. 110) World Cup and HSFB semis w/ Chilly

Eric Newman • ArizonaVarsity
Staff
@enewmanwrites
Eric is a guy who likes to write about sports. And he likes to hike and exercise and read and chill and watch TV. But, nobody pays you to hike and exercise and read and chill and watch TV.

The Take it E.Z. Sports show is available to download or subscribe to on all of your favorite platforms. CLICK HERE to to subscribe on Anchor, or choose from any of the following platforms below:

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The guys are back for Episode 110 of the Take it EZ Sports Show.

Zach and Eric begin talking about the World Cup, and the United States men advancing from the group stage with a win over Iran.

Then the guys welcome Chilly in to talk about Arizona high school football's playoff semifinals. Chilly and Zach also show off some shoes.

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