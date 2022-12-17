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Take it EZ Sports Show (Ep. 112) HS football and the Talon with Jason Skoda

Eric Newman • ArizonaVarsity
Staff
@enewmanwrites
Eric is a guy who likes to write about sports. And he likes to hike and exercise and read and chill and watch TV. But, nobody pays you to hike and exercise and read and chill and watch TV.

The Take it E.Z. Sports show is available to download or subscribe to on all of your favorite platforms. CLICK HERE to to subscribe on Anchor, or choose from any of the following platforms below:

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Zach Alvira and Eric Newman are back for AZV and the Take it EZ Sports Show.

The guys quickly discuss Arizona high school football championship games from last weekend, and meander around other topics briefly.

Then the duo welcomes Jason Skoda of Williams Field High School to talk about the student newspaper -- The Talon -- that he helped create at WFHS.

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