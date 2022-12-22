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Take It EZ Sports Show (Ep. 113) Basketball, winter holidays and more

Eric Newman • ArizonaVarsity
Staff
@enewmanwrites
Eric is a guy who likes to write about sports. And he likes to hike and exercise and read and chill and watch TV. But, nobody pays you to hike and exercise and read and chill and watch TV.

The Take it E.Z. Sports show is available to download or subscribe to on all of your favorite platforms. CLICK HERE to to subscribe on Anchor, or choose from any of the following platforms below:

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Zach Alvira and Eric Newman return for the Take it EZ Sports Show.

The boys start by talking all about winter sports, the recent stories they've been working on, and what they're excited for in the near future.

Eric and Zach then talk about the holiday basketball tournaments later this month, and what they're looking forward to for the rest of the Arizona high school basketball season.

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