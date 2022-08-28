News More News
{{ timeAgo('2022-08-28 10:00:00 -0500') }} other sports Edit

Take it EZ Sports Show (Ep. 98) Hamilton and salmonella with Jacob Seliga

Eric Newman • ArizonaVarsity
Staff
@enewmanwrites
Eric is a guy who likes to write about sports. And he likes to hike and exercise and read and chill and watch TV. But, nobody pays you to hike and exercise and read and chill and watch TV.

The Take it E.Z. Sports show is available to download or subscribe to on all of your favorite platforms. CLICK HERE to to subscribe on Anchor, or choose from any of the following platforms below:

Breaker // Google Podcasts // Pocket Casts // Radio Public // Spotify // iTunes

Eric Newman and Zach Alvira are back for Episode 98 of the Take it EZ Sports Show. The guys welcome in Jacob Seliga, and they meander at first about the weird people they encounter on social media.

The show talks more about the Hamilton Huskies football team and alleged recruiting violations.

Finally, the crew talks about the best thing they ate this week, and Eric gets unnecessarily worked up.

Support our sponsors:

AALL Insurance

People's Mortgage


Make sure to follow ArizonaVarsity.com on social platforms for more daily content!

Facebook

Twitter (Arizona Varsity Podcast Network)

Twitter (Arizona High School Sports)

Instagram


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}