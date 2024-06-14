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Take it EZ Sports Show: June ball, travel and more
Eric Newman
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ArizonaVarsity
Staff
Eric is a guy who likes to write about sports. And he likes to hike and exercise and read and chill and watch TV. But, nobody pays you to hike and exercise and read and chill and watch TV.
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Zach Alvira and Eric Newman return for another episode of the Take it EZ Sports Show, sponsored by AALL.net.
The guys talk about travel and June football, before getting into some sports media talk and Section 7 basketball.
They end, as always, with the best thing they've eaten since the last episode.
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