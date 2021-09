Team AZV Recap: Basha vs O'Connor

Head Football Analyst Cody Cameron is in his fourth year with ArizonaVarsity, and he brings a unique mix of playing, broadcasting and analytical experience to the team. Follow him on Twitter HERE, and make sure to Follow Arizona Varsity on: Facebook Instagram Twitter

Trailing 17-14 at halftime, the Basha Bears' defense shut down the O'Connor offense in the 3rd and 4th quarter. Basha scored 28 unanswered points in the 2nd half, defeating the O'Connor Eagles 42-17, revenging a 6A playoff loss to the Eagles from last season.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JdCBtYXkgYmUgV2VlayAxLCBidXQgdGhpcyBvbmUgaGFzIGEgcGxh eW9mZiBmZWVsIHRvIGl04oC877iPPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9vY19mb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ab2NfZm9v dGJhbGw8L2E+IHZzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYmFz aGFncmlkaXJvbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AYmFzaGFncmlkaXJv bjwvYT4gS2lja29mZiBjb21pbmcgdXAgbmV4dCA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0FaSFNGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQVpI U0ZCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2Jhc2hhZ3Jp ZGlyb24/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGJhc2hhZ3JpZGlyb248L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9sSGJqdDduazVwIj5waWMudHdpdHRl ci5jb20vbEhianQ3bms1cDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDb2R5IENhbWVyb24g KEBDb2R5VENhbWVyb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v Q29keVRDYW1lcm9uL3N0YXR1cy8xNDMzOTczMDE2NjYxMTM1MzY1P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciA0LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Impact Players

Basha 2024 QB Demond Williams Jr (5-11, 165)

Williams was incredible in this game., The sophomore gun-slinger threw for three touchdowns and also ran for a touchdown in the big 42-17 win. Williams showed accuracy in all of his throws, but it was the timing and quick release of his passes that impressed me the most about his performance. Williams was on the money with his deep passes, adding beautiful touch for his WRs to run under each ball. He threw strikes to his WRs on intermediate routes, hitting all of them between the numbers with tight spirals. Williams had clean pockets to step up and throw in all night, and he took advantage of that. Williams' speed has increased a lot as well, this was evident on his quarterback scrambles. This is a sophomore QB who plays like a Senior. He's the real deal.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CYXNoYSAyMDI0IFFCIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vUUJEd2lsbGlhbXMxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBRQkR3aWxs aWFtczE8L2E+IHRocm93cyBhIGJ1bGxldCB1cCB0aGUgcmlnaHQgc2lkZWxp bmUgdG8gMjAyNCBXUiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Rv ZGREYXJyb24/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QERvZGREYXJyb248L2E+ IGZvciBoaXMgMm5kIFREIHBhc3Mgb2YgdGhlIDFzdCBIYWxmLiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2Jhc2hhZ3JpZGlyb24/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QGJhc2hhZ3JpZGlyb248L2E+IHdpdGggdGhlaXIgZmly c3QgbGVhZCBvZiB0aGUgZ2FtZSBvdmVyIE/igJlDb25ub3IgLSAxNC0xMCBs YXRlIGluIHRoZSBIYWxmIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v QVpIU0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBWkhTRkI8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZ3JpZGlyb25hcml6b25hP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBncmlkaXJvbmFyaXpvbmE8L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdC5jby9jRHhaaWpNTGNZIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vY0R4 WmlqTUxjWTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDb2R5IENhbWVyb24gKEBDb2R5VENh bWVyb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29keVRDYW1l cm9uL3N0YXR1cy8xNDMzOTkwMjg0MTUzNDc5MTcwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciA0LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgRGVtb25kIFdpbGxpYW1zIEpyLiBTaG93IGhlcmUgYXQgQmFz aGHigLzvuI9UaGUgMjAyNCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L2Jhc2hhZ3JpZGlyb24/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGJhc2hhZ3Jp ZGlyb248L2E+IFFCIGZsYXNoZXMgaGlzIGR1YWwtdGhyZWF0IGFiaWxpdHkg cmFjaW5nIHVwIHRoZSBtaWRkbGUgYW5kIGRpdmluZyBpbnRvIHRoZSBlbmQg em9uZSBmb3IgaGlzIDR0aCB0b3RhbCBURCBvZiB0aGUgbmlnaHQuIEJhc2hh IGV4dGVuZHMgdGhlaXIgbGVhZCBvdmVyIE/igJlDb25ub3IgMjjigJMxNyBs YXRlIGluIHRoZSAzcmQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9R QkR3aWxsaWFtczE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFFCRHdpbGxpYW1z MTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BWkhTRkI/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFaSFNGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90LmNvL0RoQnNiUG9ocUYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9EaEJzYlBvaHFG PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvZHkgQ2FtZXJvbiAoQENvZHlUQ2FtZXJvbikg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2R5VENhbWVyb24vc3Rh dHVzLzE0MzQwMDM1NTc3NTQxNzEzOTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ U2VwdGVtYmVyIDQsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==

Basha 2024 WR Bryson Dedmon (5-9, 155)

Bryson Dedmon introduced himself to the state of Arizona last night with his monster performance. Dedmon hauled in a 1st Quarter touchdown where he dusted the opposing DB on a deep-route, racing into the end zone for an 80-yard touchdown. Then on the first offensive play in the 2nd half for the Bears, the sophomore WR caught an over-the-shoulder pass near the opponents sideline, staying in-bounds and racing to the house for another 70+ yard touchdown. Major deep threat for this Bears' offense.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ib21lIHJ1biBzaG90IGZyb20gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9iYXNoYWdyaWRpcm9uP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBi YXNoYWdyaWRpcm9uPC9hPiBvbiB0aGUgbmV4dCBwbGF54oC877iPIFNvcGhv bW9yZSB0byBzb3Bob21vcmUgYXMgUUIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9RQkR3aWxsaWFtczE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFFC RHdpbGxpYW1zMTwvYT4gaW4gYSBjbGVhbiBwb2NrZXQsIHN0ZXBzIHVwIGFu ZCB1bmxlYXNoZXMgYSBib21iIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vQnJ5c29uRGVkbW9uP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCcnlz b25EZWRtb248L2E+IGZvciBhbiA4MC15YXJkIFREIHBhc3MuIEJhc2hhIGN1 dHMgdGhlIGxlYWQgdG8gMTAtNyBpbiB0aGUgMXN0IFEgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BWkhTRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QEFaSFNGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ncmlk aXJvbmFyaXpvbmE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGdyaWRpcm9uYXJp em9uYTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jb2FjaGNt Y2RvbmFsZD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY29hY2hjbWNkb25hbGQ8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9Qa3pVMER4QVhSIj5waWMudHdp dHRlci5jb20vUGt6VTBEeEFYUjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDb2R5IENhbWVy b24gKEBDb2R5VENhbWVyb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vQ29keVRDYW1lcm9uL3N0YXR1cy8xNDMzOTgxMzQ1MjIzNDM4MzQwP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciA0LCAyMDIxPC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GaXJzdCBPZmYuIFBsYXkgaW4gMm5kIEhhbGYgcmVzdWx0cyBpbiBh bm90aGVyIGxvbmcgc2hvdCBmcm9tIDIwMjQgUUIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9RQkR3aWxsaWFtczE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QFFCRHdpbGxpYW1zMTwvYT4gdG8gMjAyNCBXUiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JyeXNvbkRlZG1vbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AQnJ5c29uRGVkbW9uPC9hPi4gVHJlbWVuZG91cyBoYW5kLWV5ZSBj b29yZGluYXRpb24gZnJvbSBEZWRtb24gaGF1bGluZyBpbiB0aGUgZGVlcCBw YXNzIHJpZ2h0IG9uIHRoZSBzaWRlbGluZSBvdmVyIHRoZSBoYW5kcyBvZiB0 aGUgb3V0LXN0cmV0Y2hlZCBkZWZlbmRlci4gQmFzaGEgbGVhZHMgMjEtMTcg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BWkhTRkI/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QEFaSFNGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv L1BsY005eUtDV1EiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9QbGNNOXlLQ1dRPC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IENvZHkgQ2FtZXJvbiAoQENvZHlUQ2FtZXJvbikgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2R5VENhbWVyb24vc3RhdHVzLzE0 MzQwMDA1NzQ4OTkzNjM4NDE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVt YmVyIDQsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Basha 2023 DB Jeremiah Vessel (6-0, 185)

Vessel told me two weeks ago at Basha's media day that the state of Arizona wasn't ready for him. Vessel lived up to his statement as the junior defensive back was all over the field making plays in his first game ever in the desert. Vessel made the defensive play of the game for the Bears in the 2nd Quarter as he drilled a would-be scorer right before the end zone line, putting his helmet right on the football and causing a fumble. Later in the 3rd Q, Vessel undercut a deep crossing route and made a highlight reel interception, diving in front of the WR to pick off the pass.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JbmNyZWRpYmxlIFREIHNhdmluZyBwbGF5IEFORCBoaXQgdG8gZm9y Y2UgYSBmdW1ibGUgYnkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9i YXNoYWdyaWRpcm9uP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBiYXNoYWdyaWRp cm9uPC9hPiAyMDIzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vamVy ZW1pYWg1dmVzc2VsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBqZXJlbWlhaDV2 ZXNzZWw8L2E+IHB1dHMgaGVsbWV0IHJpZ2h0IG9uIGJhbGwgYW5kIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY29sZW1hcnRpbjIxP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBjb2xlbWFydGluMjE8L2E+IHJlY292ZXJzLiBCYXNo YSB0cmFpbHMgT+KAmUNvbm5vciAxMC03IHdpdGggNiBtaW5zIGluIHRoZSBo YWxmIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQVpIU0ZCP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBWkhTRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vZ3JpZGlyb25hcml6b25hP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBncmlkaXJvbmFyaXpvbmE8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j by85Qlphc2g1U2FSIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vOUJaYXNoNVNhUjwvYT48 L3A+Jm1kYXNoOyBDb2R5IENhbWVyb24gKEBDb2R5VENhbWVyb24pIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29keVRDYW1lcm9uL3N0YXR1cy8x NDMzOTg4NTQ4ODkwMjc5OTM2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRl bWJlciA0LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGVyZSBnb2VzIHRoYXQgZHVkZeKAvO+4jzJuZCB0dXJub3ZlciBm b3JjZWQgYnkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qZXJlbWlh aDV2ZXNzZWw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGplcmVtaWFoNXZlc3Nl bDwvYT4gLSBUaGUgMjAyMyBEQiB1bmRlcmN1dHMgYSBkZWVwIGNyb3NzaW5n IHJvdXRlIGFuZCBwaWNrcyBvZmYgYW4gT+KAmUNvbm5vciBwYXNzLiBCYXNo YSByZWdhaW5zIHBvc3Nlc3Npb24gbGVhZGluZyAyMS0xNyBpbiB0aGUgM3Jk IFEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BWkhTRkI/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFaSFNGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvL1IyaHZGMENQUUUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9SMmh2RjBDUFFFPC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IENvZHkgQ2FtZXJvbiAoQENvZHlUQ2FtZXJvbikgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2R5VENhbWVyb24vc3RhdHVz LzE0MzQwMDE4NDA0ODAyMTA5NDQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2Vw dGVtYmVyIDQsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

O'Connor 2022 DB Brevin Czosnyka (6-3, 190)

Czosnyka did a little bit of everything for the Eagles in this game. The Senior NAU commit hauled in two receiving touchdowns in the first half, including a TD reception where he posterized an opposing DB right before time expired in the first half. Czosnyka was active on defense, making numerous tackles near or behind the line of scrimmage. Long, rangy player who excels in the box. Good football player right here!!

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5P4oCZQ29ubm9yIHdpdGggdGhlaXIgZmlyc3QgVEQgb2YgdGhlIHNl YXNvbuKAvO+4jyBTZW5pb3IgUUIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9qYWNlc255ZGVyMDQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGphY2Vz bnlkZXIwNDwvYT4gaGl0cyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0JyZXZpbkN6b3NueWthP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCcmV2aW5D em9zbnlrYTwvYT4gb24gYSBwb3N0LWNvcm5lciBmb3IgYW4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9vY19mb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5Ab2NfZm9vdGJhbGw8L2E+IFREIC0gT+KAmUNvbm5vciAxMCBC YXNoYSAwIGxhdGUgaW4gdGhlIDFzdCBRIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vQVpIU0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBWkhTRkI8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZ3JpZGlyb25hcml6 b25hP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBncmlkaXJvbmFyaXpvbmE8L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9IMTlFVzJ3ZjNzIj5waWMudHdpdHRl ci5jb20vSDE5RVcyd2YzczwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDb2R5IENhbWVyb24g KEBDb2R5VENhbWVyb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v Q29keVRDYW1lcm9uL3N0YXR1cy8xNDMzOTgwMzUyMTI1NTQyNDAzP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciA0LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XaGF0IGEgcGxheSB0byBlbmQgdGhlIEhhbGYgZm9yIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vb2NfZm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QG9jX2Zvb3RiYWxsPC9hPiEhIFNlbmlvciBRQiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2phY2VzbnlkZXIwND9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AamFjZXNueWRlcjA0PC9hPiByb2xscyBsZWZ0IGF2b2lk aW5nIHRoZSBzYWNrLCBhbmQgdGhyb3dzIGFjcm9zcyBoaXMgYm9keSB0byBh IGxlYXBpbmcgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CcmV2aW5D em9zbnlrYT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQnJldmluQ3pvc255a2E8 L2E+IHdobyBzbmFncyBpdCBvdmVyIGEgREIgZm9yIGEgVEQuIEF0IHRoZSBI YWxmOiBP4oCZQ29ubm9yIGxlYWRzIEJhc2hhIDE3LTE0IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQVpIU0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBBWkhTRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZ3Jp ZGlyb25hcml6b25hP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBncmlkaXJvbmFy aXpvbmE8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9wWlRDYTNsYnM5Ij5w aWMudHdpdHRlci5jb20vcFpUQ2EzbGJzOTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDb2R5 IENhbWVyb24gKEBDb2R5VENhbWVyb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vQ29keVRDYW1lcm9uL3N0YXR1cy8xNDMzOTkzMTMzNzQ2OTA5 MTg3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciA0LCAyMDIxPC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UcmVtZW5kb3VzIHBsYXkgaGVyZSBmcm9tIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vb2NfZm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QG9jX2Zvb3RiYWxsPC9hPiBDbGFzcyBvZiAyMDIyIE5BVSBjb21taXQg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CcmV2aW5Dem9zbnlrYT9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQnJldmluQ3pvc255a2E8L2E+IC0gc2xp cHMgdW5kZXIgYSBzdGFsayBibG9jayBhbmQgYmxvd3MgdXAgdGhlIHF1aWNr IGJ1YmJsZSBzY3JlZW4gYmVoaW5kIHRoZSBsaW5lIG9mIHNjcmltbWFnZSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoQ2hyaXNCYWxsP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaENocmlzQmFsbDwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9GQkNvYWNoX1A/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QEZCQ29hY2hfUDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv L21zYmNEUGJWeG4iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9tc2JjRFBiVnhuPC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IENvZHkgQ2FtZXJvbiAoQENvZHlUQ2FtZXJvbikgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2R5VENhbWVyb24vc3RhdHVzLzE0 MzQwMDcwMTU2NjQyMDk5MjM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVt YmVyIDQsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

O'Connor 2023 LB Blake Ware (5-8, 190)

Blake Ware gets after it. The Junior outside-linebacker brought pressure numerous times on delayed blitz schemes through the A and B gaps. Ware also scooped up a Basha fumble early in the first quarter, racing down the field for a massive return that resulted in a scoring drive.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GdW1ibGXigLzvuI88YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L29jX2Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBvY19mb290YmFs bDwvYT4gMjAyMyBMQiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2Js YWtlbXdhcmU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGJsYWtlbXdhcmU8L2E+ IHJhY2VzIGludG8gdGhlIGJhY2tmaWVsZCB0byBzY29vcHMgdXAgdGhlIG1p c2hhbmRsZWQgZXhjaGFuZ2UsIHJhY2luZyBkb3duIHRoZSBmaWVsZCB1bnRp bCBnZXR0aW5nIHRhY2tsZWQgbmVhciB0aGUgMTAuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby92bFFQVDFQdjhVIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vdmxRUFQxUHY4 VTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDb2R5IENhbWVyb24gKEBDb2R5VENhbWVyb24p IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29keVRDYW1lcm9uL3N0 YXR1cy8xNDMzOTc2NzcxMjE3NTMwODgxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PlNlcHRlbWJlciA0LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EZWxheWVkIGJsaXR6IGZyb20gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9vY19mb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ab2Nf Zm9vdGJhbGw8L2E+IDIwMjMgTEIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9ibGFrZW13YXJlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBibGFrZW13 YXJlPC9hPiB3aG8gcHVtbWVscyBCYXNoYeKAmXMgUUIgdG8gZGlzcnVwdCBh IHBhc3MgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3hGVGxsd21KMVIiPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS94RlRsbHdtSjFSPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvZHkgQ2Ft ZXJvbiAoQENvZHlUQ2FtZXJvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9Db2R5VENhbWVyb24vc3RhdHVzLzE0MzM5ODk2MjI2NzM5ODU1NDA/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDQsIDIwMjE8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Who To Watch

Basha 2023 DL Tyson Simmons (6-3, 235)

After the game, I chased down Basha Head Coach Chris McDonald and yelled at him for never introducing me to Tyson Simmons. This young man is a monster. Large frame, built, tremendous strength, and can run! Simmons wreaked havoc last night, splitting double-teams and getting into the backfield consistently. Simmons was also inches away from blocking about three O'Connor punts last night as well. Looking forward to watching this young man get better every week.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CSUcgc2FjayBmcm9tIEJhc2hhIDIwMjMgREwgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TYWNrU2ltbW9ucz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AU2Fja1NpbW1vbnM8L2E+IFRoZSA24oCZMyAyMzUtcG91bmQgZWRn ZSBydXNoZXIgaGFzIGhhZCBhIHBoZW5vbWVuYWwgZ2FtZSB0b25pZ2h0IC0g QmFzaGEgcmVnYWlucyBwb3NzZXNzaW9uIGxlYWRpbmcgNDItMTcgaW4gdGhl IDR0aCBRIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQVpIU0ZCP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBWkhTRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby96cUM4OW1jaDJUIj5waWMudHdpdHRlci5jb20venFDODltY2gy VDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDb2R5IENhbWVyb24gKEBDb2R5VENhbWVyb24p IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29keVRDYW1lcm9uL3N0 YXR1cy8xNDM0MDA5NjA3MzAzNjc1OTA0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PlNlcHRlbWJlciA0LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=

Quotable

Basha 2024 ATH Miles Lockhart (5-11, 175)

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Qb3N0Z2FtZSBpbnRlcnZpZXcgd2l0aCA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL2Jhc2hhZ3JpZGlyb24/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QGJhc2hhZ3JpZGlyb248L2E+IDIwMjQgQVRIIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vTWlsZXNMb2NraGFydDE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QE1pbGVzTG9ja2hhcnQxPC9hPiBhZnRlciBCYXNoYeKAmHMgNDIt MTcgdmljdG9yeSBvdmVyIE/igJlDb25ub3IuIExvY2toYXJ0IHNodXQgZG93 biBoaXMgc2lkZSBvZiB0aGUgZmllbGQgYXQgQ0IsIGRpc3J1cHRlZCBhIGZl dyBwYXNzZXMsIGFuZCBzY29yZWQgdHdvIHRvdWNoZG93bnMgb24gb2ZmZW5z ZSBmb3IgdGhlIEJlYXJzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v QVpIU0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBWkhTRkI8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZ3JpZGlyb25hcml6b25hP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBncmlkaXJvbmFyaXpvbmE8L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY29hY2hjbWNkb25hbGQ/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QGNvYWNoY21jZG9uYWxkPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vYUhIN1d5T3VXSCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2FISDdXeU91 V0g8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29keSBDYW1lcm9uIChAQ29keVRDYW1lcm9u KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvZHlUQ2FtZXJvbi9z dGF0dXMvMTQzNDAyMTM5Mzc4NDQwMTkyMD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5TZXB0ZW1iZXIgNCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK

"All of the (defensive backs), they push me every day to be the best player that I can be. If I'm not at my spot, I can lose my (starting) spot, it's a fight every day. I love it. These (players) are great and I love playing with them." - Basha 2024 DB Miles Lockhart on playing with one of the top secondaries in the state. Lockhart balled out on both sides of the football in Basha's 42-17 victory. The sophomore rushed for two touchdowns and showed off his ballhawking abilities locking down WRs on the defensive side of the ball.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5iZWFyIGRvd24g8J+QuyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vOEl3 Y3VVaHVuRCI+aHR0cHM6Ly90LmNvLzhJd2N1VWh1bkQ8L2E+PC9wPiZtZGFz aDsgTWlsZXMgTG9ja2hhcnQgKEBNaWxlc0xvY2toYXJ0MSkgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NaWxlc0xvY2toYXJ0MS9zdGF0dXMvMTQz NDA0OTA4MzY3NzYzMDQ2OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1i ZXIgNCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CaWcgM3JkIGRvd24gc3RvcCBmcm9tIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vYmFzaGFncmlkaXJvbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AYmFzaGFncmlkaXJvbjwvYT4gZGVmZW5zZS4gVGhyb3diYWNrIHdoZWVs IGFuZCAyMDI0IENCIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWls ZXNMb2NraGFydDE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1pbGVzTG9ja2hh cnQxPC9hPiBsZXZlbHMgdGhlIEJPT00gdG8gYnJlYWsgaXQgdXAuIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9MRkp5WDRpbktsIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v TEZKeVg0aW5LbDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDb2R5IENhbWVyb24gKEBDb2R5 VENhbWVyb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29keVRD YW1lcm9uL3N0YXR1cy8xNDMzOTgzNjg3NTExNTc2NTc4P3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciA0LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=

Up Next