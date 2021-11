Team AZV Recap: Cactus vs Saguaro

Head Football Analyst Cody Cameron is in his fourth year with ArizonaVarsity, and he brings a unique mix of playing, broadcasting and analytical experience to the team. Follow him on Twitter HERE, and make sure to Follow Arizona Varsity on: Facebook Instagram Twitter

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5PcGVuIFN0YXRlIFBsYXlvZmZz4oC877iPIzQgQ2FjdHVzIHZzICM1 IFNhZ3Vhcm8gLSBLaWNrb2ZmIGNvbWluZyB1cCBOZXh0IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQVpIU0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBBWkhTRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZ3Jp ZGlyb25hcml6b25hP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBncmlkaXJvbmFy aXpvbmE8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ0hTQ29i cmFGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ0hTQ29icmFGQjwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zYWd1YXJvZm9vdGJhbGw/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHNhZ3Vhcm9mb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL29xdHlMeDN5dUYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9v cXR5THgzeXVGPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvZHkgQ2FtZXJvbiAoQENvZHlU Q2FtZXJvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2R5VENh bWVyb24vc3RhdHVzLzE0NjQ0MTM0NDQ1MTg1MTQ2ODg/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMjcsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==

Heading into the fourth quarter leading 28-21, the Saguaro Sabercats blanked the Cactus offense, outscoring the Cobra's 14-0 in the game's final quarter. Saguaro rolled to a 42-21 road victory, setting up a big-time match up versus the undefeated Hamilton Huskies in the Open Division Semifinals next week.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GSU5BTDogIzUgU2FndWFybyA0MiAjNCBDYWN0dXMgMjE8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3NhZ3Vhcm9mb290YmFsbD9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ac2FndWFyb2Zvb3RiYWxsPC9hPiBhZHZhbmNlcyB0 byBwbGF5IEhhbWlsdG9uIGluIHRoZSBPcGVuIERpdmlzaW9uIFN0YXRlIFNl bWlmaW5hbHMgbmV4dCB3ZWVrIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vQVpIU0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBWkhTRkI8L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZ3JpZGlyb25hcml6b25hP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBncmlkaXJvbmFyaXpvbmE8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hNb2hucz9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hNb2huczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvL05GWmhJa0ZxZEQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9ORlpoSWtGcWREPC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IENvZHkgQ2FtZXJvbiAoQENvZHlUQ2FtZXJvbikgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2R5VENhbWVyb24vc3RhdHVz LzE0NjQ0NTAzMjExNDU0NjY4ODE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92 ZW1iZXIgMjcsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Impact Players

Saguaro 2023 QB Devon Dampier (6-0, 190)

In his first playoff start in a Sabercats jersey, Dampier was a human highlight reel accounting for four total touchdowns, including three on the ground. Dampier shined on both designed QB run plays as well as improvising while escaping the pocket on passing plays, usually making multiple defenders miss as he picked up massive yardage on the ground. Dampier's ability to keep plays alive with his feet gives this explosive Saguaro offense yet another dimension for teams in the Open Division to try and defend. Great night for the junior gun-slinger.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IaWdobGlnaHQgcmVlbCBURCBmcm9tIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vc2FndWFyb2Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBzYWd1YXJvZm9vdGJhbGw8L2E+IDIwMjMgUUIgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EZXZvbmRkYW1waWVyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBEZXZvbmRkYW1waWVyPC9hPiBvbiBhIFFCIHBvd2VyIC0gaHVy ZGxpbmcgb3ZlciBhIGRpdmluZyBkZWZlbmRlciBmb3IgYSBURCAtIFNhZ3Vh cm8gMTQgQ2FjdHVzIDAgZWFybHkgaW4gMm5kIFEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BWkhTRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFa SFNGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ncmlkaXJv bmFyaXpvbmE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGdyaWRpcm9uYXJpem9u YTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaE1vaG5z P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaE1vaG5zPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3QuY28vSnJjNHZlQVVQZyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0py YzR2ZUFVUGc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29keSBDYW1lcm9uIChAQ29keVRD YW1lcm9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvZHlUQ2Ft ZXJvbi9zdGF0dXMvMTQ2NDQyMTU4Mzc3MTA4Mjc1Mj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAyNywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EZXZvbiBEYW1waWVyIHdpdGggYSB2aWRlbyBnYW1lLWxpa2UgcnVu IGhlcmUsIHRoZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3NhZ3Vh cm9mb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ac2FndWFyb2Zvb3Ri YWxsPC9hPiAyMDIzIFFCIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v RGV2b25kZGFtcGllcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARGV2b25kZGFt cGllcjwvYT4gbWFrZXMgaGFsZiBvZiB0aGUgQ2FjdHVzIGRlZmVuc2UgbWlz cyBvbiBhIHNjcmFtYmxlIGFuZCBicmVha3MgdGhyb3VnaCB0aGUgZW5kIHpv bmUgZm9yIGhpcyAybmQgcnVzaGluZyBURCBvZiB0aGUgZ2FtZSAtIFNhZ3Vh cm8gMjEgQ2FjdHVzIDAgaW4gMm5kIFEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9BWkhTRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFaSFNGQjwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ncmlkaXJvbmFyaXpv bmE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGdyaWRpcm9uYXJpem9uYTwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaE1vaG5zP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaE1vaG5zPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vU2tFcTJmcXlmWSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1NrRXEyZnF5 Zlk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29keSBDYW1lcm9uIChAQ29keVRDYW1lcm9u KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvZHlUQ2FtZXJvbi9z dGF0dXMvMTQ2NDQyNDMyMzIzODY5MDgxNj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5Ob3ZlbWJlciAyNywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Nb3N0IGxpa2VseSB0aGUgbmFpbCBpbiB0aGUgY29mZmluIHJpZ2h0 IGhlcmUgLSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3NhZ3Vhcm9m b290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ac2FndWFyb2Zvb3RiYWxs PC9hPiAyMDIzIFFCIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGV2 b25kZGFtcGllcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARGV2b25kZGFtcGll cjwvYT4gd2l0aCBoaXMgM3JkIHJ1c2hpbmcgVEQgb24gdGhlIG5pZ2h0LCBT YWd1YXJvIDQyIENhY3R1cyAyMSB3aXRoIDM6NTEgbGVmdCBpbiB0aGUgZ2Ft ZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FaSFNGQj9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQVpIU0ZCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL2dyaWRpcm9uYXJpem9uYT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AZ3JpZGlyb25hcml6b25hPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v ZDhMcWJHS2toTSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2Q4THFiR0traE08L2E+PC9w PiZtZGFzaDsgQ29keSBDYW1lcm9uIChAQ29keVRDYW1lcm9uKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvZHlUQ2FtZXJvbi9zdGF0dXMvMTQ2 NDQ0ODAxNzEzMDQwNTg4OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJl ciAyNywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Saguaro 2022 DE Tristan Monday (6-4, 255)

Tristan Monday has given opposing quarterbacks headaches all season long, and last Friday was no different. The University of Wisconsin commit absolute dominated the line of scrimmage, creating havoc in the backfield consistently throughout the night. Monday's a technician, showing off his active and violent hands off the snap to get past offensive tackles in route to the QB. Monday came away with a big sack late in the fourth quarter.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UcmlzdGFuIE1vbmRheeKAmXMgYSB0ZWNobmljaWFuIC0gY2xlYW4g c3dpcGUgYW5kIHN3aW0gb3ZlciB0byBnZXQgdG8gdGhlIFFCIGZvciBhIHNh Y2suIFJlbGVudGxlc3MgbW90b3IgZnJvbSB0aGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zYWd1YXJvZm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QHNhZ3Vhcm9mb290YmFsbDwvYT4gREUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9LeWxlQ2FsZHdlbGxBWj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AS3lsZUNhbGR3ZWxsQVo8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vcGFwcGFtb25kYXk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHBh cHBhbW9uZGF5PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vZHRqNjV3d3cy UyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2R0ajY1d3d3MlM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg Q29keSBDYW1lcm9uIChAQ29keVRDYW1lcm9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0NvZHlUQ2FtZXJvbi9zdGF0dXMvMTQ2NDQ0MTQ3NDg4 ODU5MzQxMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAyNywgMjAy MTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0 Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Saguaro 2023 CB Cole Shivers (5-11, 170)

Shivers has proven yet again that he's one of the top cornerback prospects in the state for the 2023 class with his tremendous play in Friday's game. The junior cornerback showed off fluidity in his hips and man-to-man technique, locking down Cactus WRs in critical third down plays. Shivers also shined in run support by shedding blocks and coming up to make tackles near the line of scrimmage.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TYWd1YXJvIDIwMjMgQ0IgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9jb2xlc2hpdmVyczIxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBjb2xl c2hpdmVyczIxPC9hPiBsb2NrcyBkb3duIENhY3R1c+KAmSBXUiBvbiAzcmQg ZG93biB0byBmb3JjZSBhIHB1bnQgLSAyMDIyIFdpc2NvbnNpbiBjb21taXQg VHJpc3RhbiBNb25kYXkgYWJzb2x1dGVseSBidWxsZG96ZXMgb3ZlciB0aGUg TFQgb24gYSBidWxsIHJ1c2ggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9LeWxlQ2FsZHdlbGxBWj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AS3lsZUNh bGR3ZWxsQVo8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vcGFw cGFtb25kYXk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHBhcHBhbW9uZGF5PC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vOHp3ZzMxcmszVSI+cGljLnR3aXR0 ZXIuY29tLzh6d2czMXJrM1U8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29keSBDYW1lcm9u IChAQ29keVRDYW1lcm9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0NvZHlUQ2FtZXJvbi9zdGF0dXMvMTQ2NDQxNjE2MjQzNTg0NjE0OT9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAyNywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2Nr cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3 aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UcmVtZW5kb3VzIHBsYXkgYnkgQ0IgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9jb2xlc2hpdmVyczIxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBjb2xlc2hpdmVyczIxPC9hPiBrZWVwcyBvdXRzaWRlIGxldmVyYWdlLCBz aGVkcyBhIGJsb2NrLCBhbmQgbWFrZXMgdGhlIHBsYXkgb24gdGhlIHNwZWVk LW9wdGlvbiBmb3Igbm8gZ2FpbiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vaktu UHUwejlWdCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2pLblB1MHo5VnQ8L2E+PC9wPiZt ZGFzaDsgQ29keSBDYW1lcm9uIChAQ29keVRDYW1lcm9uKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvZHlUQ2FtZXJvbi9zdGF0dXMvMTQ2NDQ0 NDMxMzYzOTY2OTc2MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAy NywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Cactus 2023 QB Will Galvin

"Will Galvan is no where near the biggest player when he walks on the field, but the heart and passion he plays with towers over even his biggest opponent. Galvan, on the offensive side of the ball, did everything he could to move the Cobras down the field, even after taking punishing blow after blow. Although Galvan only found the end zone one time, his impact goes beyond the box score. His ability to keep plays alive by moving out the pocket and giving his receivers time to try and get open was a big key to Cactus keeping the score as close as it was." - Jacob Seliga

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IVUdFIDNyZCBkb3duIHBpY2t1cCBmcm9tIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vQ0hTQ29icmFGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AQ0hTQ29icmFGQjwvYT4gMjAyMyBRQiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL1dpbGxHYWx2YW4yMDIzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBXaWxsR2FsdmFuMjAyMzwvYT4gb24gdGhlIFFCIGRyYXcgLSBncmVhdCBm aW5pc2ggb24gaGlzIHJ1biA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0pvc2VwaE8yND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASm9zZXBoTzI0PC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vTk5za0swMkZKcyI+cGljLnR3aXR0 ZXIuY29tL05Oc2tLMDJGSnM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29keSBDYW1lcm9u IChAQ29keVRDYW1lcm9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0NvZHlUQ2FtZXJvbi9zdGF0dXMvMTQ2NDQyNTk0Mjc4OTQxMDgyMD9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAyNywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2Nr cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3 aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XZSBoYXZlIG91cnNlbHZlcyBhIGJhbGwgZ2FtZSBvdmVyIGhlcmUg aW4gdGhlIFdlc3QgU2lkZeKAvO+4jyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0NIU0NvYnJhRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENIU0Nv YnJhRkI8L2E+IDIwMjMgUUIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9XaWxsR2FsdmFuMjAyMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AV2lsbEdh bHZhbjIwMjM8L2E+IHNjcmFtYmxlcyBhcm91bmQgb24gM3JkIGFuZCBnb2Fs LCByZXZlcnNlcyBmaWVsZCwgYW5kIGZpbmRzIHdpZGUgb3BlbiBncmFzcyBm b3IgYSBURCAtIFNhZ3Vhcm8gMjggQ2FjdHVzIDIxIGluIDNyZCBRIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSm9zZXBoTzI0P3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBKb3NlcGhPMjQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vQVpIU0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBWkhTRkI8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZ3JpZGlyb25hcml6 b25hP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBncmlkaXJvbmFyaXpvbmE8L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9UVXVUSmNmenBmIj5waWMudHdpdHRl ci5jb20vVFV1VEpjZnpwZjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDb2R5IENhbWVyb24g KEBDb2R5VENhbWVyb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v Q29keVRDYW1lcm9uL3N0YXR1cy8xNDY0NDM4NDUzNzEwNDUwNjk0P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDI3LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XaWxsIEdhbHZhbiBwb3VuZC1mb3ItcG91bmQsIGlzIG9uZSBvZiB0 aGUgdG91Z2hlc3QgcGxheWVycyBpbiB0aGUgc3RhdGUuIFRoYXQgeW91bmcg bWFuIGlzIGZlYXJsZXNzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v V2lsbEdhbHZhbjIwMjM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFdpbGxHYWx2 YW4yMDIzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pvc2Vw aE8yND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASm9zZXBoTzI0PC9hPjwvcD4m bWRhc2g7IENvZHkgQ2FtZXJvbiAoQENvZHlUQ2FtZXJvbikgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2R5VENhbWVyb24vc3RhdHVzLzE0NjQ2 MTkyMDgxNTE0ODY0NjQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIg MjcsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Cactus 2022 LB Aki Pulu

"Pulu was one of the big playmakers for the Cobras on both sides of the ball. On offense Pulu was the main power running back and would require multiple Saguaro defenders to tackle him. Pulu did have a goal line touchdown in the first half, but in the second half, Pulu flew around on defense for the Cobras contributing on multiple tackles as well as forcing a big fumble early in the 3rd Q. Pulu was one of the athletes on the Cobras roster that could be considered as a heartbeat and his high motor on both sides of the ball showed why as he attempted to motivate his teammates with his play." - Jacob Seliga

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DYWN0dXMgZ2V0cyBvbiB0aGUgYm9hcmQgd2l0aCBhIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQWtpUHVsdTc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QEFraVB1bHU3PC9hPiBjb3VudGVyIHN3ZWVwIC0gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DSFNDb2JyYUZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBDSFNDb2JyYUZCPC9hPiBjdXRzIFNhZ3Vhcm/igJlzIGxlYWQg dG8gMjEtNyBoZXJlIGluIDJuZCBRIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vQVpIU0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBWkhTRkI8L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZ3JpZGlyb25hcml6b25h P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBncmlkaXJvbmFyaXpvbmE8L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSm9zZXBoTzI0P3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKb3NlcGhPMjQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dC5jby9YeWRuZzVZTGdTIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vWHlkbmc1WUxnUzwv YT48L3A+Jm1kYXNoOyBDb2R5IENhbWVyb24gKEBDb2R5VENhbWVyb24pIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29keVRDYW1lcm9uL3N0YXR1 cy8xNDY0NDI2MzE2MjMzNTM1NDg4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5v dmVtYmVyIDI3LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TZWNvbmQgZnVtYmxlIHJlY292ZXJ5IGZvciB0aGlzIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ0hTQ29icmFGQj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AQ0hTQ29icmFGQjwvYT4gZGVmZW5zZSBpbiB0aGUgMm5kIEhh bGYgLSB0aGlzIHRpbWUgdGhlIFNlbmlvciBjYXB0YWluIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQWtpUHVsdTc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QEFraVB1bHU3PC9hPiBzdHJpcHMgaXQgb3V0IGZvciBDYWN0dXMgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Kb3NlcGhPMjQ/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QEpvc2VwaE8yNDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9BWkhTRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFaSFNG QjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ncmlkaXJvbmFy aXpvbmE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGdyaWRpcm9uYXJpem9uYTwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzV2SEk5SXpZUVUiPnBpYy50d2l0 dGVyLmNvbS81dkhJOUl6WVFVPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvZHkgQ2FtZXJv biAoQENvZHlUQ2FtZXJvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9Db2R5VENhbWVyb24vc3RhdHVzLzE0NjQ0Mzc5Njk4NzIzMjI1NjA/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMjcsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Cactus 2023 RB Damian Jiles

"Jiles stats on the night won’t jump out right away but they don’t show his impact on the game. Jiles did have a second half touchdown but it was what he did before and after that score that showed his talent. Saguaro’s run defense was stuffing almost everything out of the backfield for the Cobras but Jiles would not stop going. He would fight for every yard he could and would show power by running between the tackles. Jiles also showed flashes of speed when he bounced outside. As a downhill runner, the force Jiles runs with is an ability that can not be taught but is made in the weight room in January, February, etc.. " - Jacob Seliga

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIGZ1bWJsZSByZWNvdmVyIGJ5IFNlbmlvciBKdXN0aW4g SG9sbWVzIC0gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DSFNDb2Jy YUZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDSFNDb2JyYUZCPC9hPiAyMDIz IFJCIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSmlsZXNEYW1pYW4/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEppbGVzRGFtaWFuPC9hPiBwdW5jaGVz IGl0IGluIGZyb20gYSB5YXJkIG91dCAtIENhY3R1cyBjdXRzIFNhZ3Vhcm/i gJlzIGxlYWQgMjgtMTQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9B WkhTRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFaSFNGQjwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ncmlkaXJvbmFyaXpvbmE/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGdyaWRpcm9uYXJpem9uYTwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Kb3NlcGhPMjQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QEpvc2VwaE8yNDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0hR blFLYU5SYXYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9IUW5RS2FOUmF2PC9hPjwvcD4m bWRhc2g7IENvZHkgQ2FtZXJvbiAoQENvZHlUQ2FtZXJvbikgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2R5VENhbWVyb24vc3RhdHVzLzE0NjQ0 MzY2ODU5NTgxMTk0Mjk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIg MjcsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

One to Watch

Saguaro 2022 Free Safety Thomas DeChesaro (5-10, 182)

I've heard a lot about DeChesaro's play this season and was looking forward to finally being able to watch Saguaro's defensive captain live in-person. I was blown away by how fast DeChesaro's play recognition is. The senior does a fantastic job diagnosing run or pass from his deep safety position and he's phenomenal at coming downhill with speed to make tackles while filling the alley. This is a highly intelligent football player who can tackle, cover, make coverage switches pre-snap, and make plays sideline-to-sideline. DeChesaro is a coach's dream player and elevates the performances of everyone else around him.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5SZWFsbHkgbmljZSBwbGF5IHJlY29nbml0aW9uIGhlcmUgYnkgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zYWd1YXJvZm9vdGJhbGw/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHNhZ3Vhcm9mb290YmFsbDwvYT4gZGVmZW5z aXZlIGNhcHRhaW4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Ub21t eWRlZWNoMzI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRvbW15ZGVlY2gzMjwv YT4gcmVhZGluZyBxdWljayBhcnJvdyBhbmQgY29taW5nIGRvd25oaWxsIHdp dGggc3BlZWQgdG8gbWFrZSBhIGdyZWF0IGZvcm0gdGFja2xlIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdC5jby9hdGJpSHFqdnFPIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vYXRi aUhxanZxTzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDb2R5IENhbWVyb24gKEBDb2R5VENh bWVyb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29keVRDYW1l cm9uL3N0YXR1cy8xNDY0NDIyNDgzMzE0OTcwNjI3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDI3LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5OaWNlIFBCVSBieSBTZW5pb3IgZGVlcCBzYWZldHkgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Ub21teWRlZWNoMzI/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QFRvbW15ZGVlY2gzMjwvYT4gc3RheWluZyBvdmVyIHRoZSB0 b3Agb2YgdGhlIFdSIGFuZCBwbGF5aW5nIHRocnUgdGhlIGhhbmRzIG9mIHRo ZSByZWNlaXZlciA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vVlc0OW0zd09tZyI+ cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1ZXNDltM3dPbWc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29k eSBDYW1lcm9uIChAQ29keVRDYW1lcm9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0NvZHlUQ2FtZXJvbi9zdGF0dXMvMTQ2NDQyMjcwNzM5NTU3 OTkwOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAyNywgMjAyMTwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Quotable

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Qb3N0Z2FtZSBJbnRlcnZpZXcgd2l0aCA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL3NhZ3Vhcm9mb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5Ac2FndWFyb2Zvb3RiYWxsPC9hPiBTZW5pb3IgZGVmZW5zaXZlIGNh cHRhaW4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Ub21teWRlZWNo MzI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRvbW15ZGVlY2gzMjwvYT4gYWZ0 ZXIgU2FndWFyb+KAmXMgNDItMjEgdmljdG9yeSBvdmVyIENhY3R1cyBpbiB0 aGUgZmlyc3Qgcm91bmQgb2YgdGhlIE9wZW4gRGl2aXNpb24gU3RhdGUgUGxh eW9mZnMuIERlQ2hlc2FybyBtYWRlIHBsYXlzIGFsbCBvdmVyIHRoZSBmaWVs ZCB0b25pZ2h0IGluIHRoZSBTYWJlcmNhdHPigJkgc2Vjb25kYXJ5IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQVpIU0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBBWkhTRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vQ29hY2hNb2hucz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hNb2hu czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzVlS3hCMTZpUXciPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS81ZUt4QjE2aVF3PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvZHkgQ2Ft ZXJvbiAoQENvZHlUQ2FtZXJvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9Db2R5VENhbWVyb24vc3RhdHVzLzE0NjQ0NTc2MDc0NDQyNTQ3MjM/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMjcsIDIwMjE8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Just Chilly Postgame Show

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+MTEuMjYuMjEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o YXNodGFnL1RoZUp1c3RDaGlsbHlTaG93P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jVGhlSnVzdENoaWxseVNob3c8L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdC5jby9qUDdpMm1HcjhlIj5odHRwczovL3QuY28valA3aTJt R3I4ZTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKdXN0IENoaWxseSAoQEpVU1RDSElMTFkp IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSlVTVENISUxMWS9zdGF0 dXMvMTQ2NDQ4MzM5MTM5OTU1MDk3OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5O b3ZlbWJlciAyNywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Watch Chilly and Jacob Seliga recap the Cactus/Saguaro game at the 16:50 mark above.

Up Next: Open Division State Semi-Finals 12/4