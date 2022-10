Head Football Analyst Cody Cameron is in his fifth year with ArizonaVarsity, and he brings a unique mix of playing, broadcasting and analytical experience to the team. Follow him on Twitter HERE, and make sure to Follow Arizona Varsity on: Facebook Instagram Twitter

Two of the top 3A teams in the state squaring off here in about 40 mins - Eastmark vs Sabino, I will have highlights, postgame interviews and recap

3A Showdown: (3) Eastmark vs (6) Sabino Kickoff coming up next

Team AZV Audio Recap

Recap starts at the 2:00 minute mark

Here is the recording of tonight's Arizona high school football post game chat!

Impact Players

Eastmark 2023 QB Mack Molander (6'2, 215)

Molander was on fire Friday night. The senior 6'2 gun-slinger completed 15 of his 22 pass attempts for 296 yards and four total touchdowns (3 passing and 1 rushing). Molander was in complete control from the opening snap in this game, showing off tremendous accuracy, especially in timing intermediate routes with his WRs. Molander was efficient in play-action pass as he did a great job of carrying mesh with his RBs and finding his WRs in stride after the play-fake. Great performance from the Firebirds' captain.

Eastmark Senior QB Mack Molander QB sneaks his way into the end zone from 2-yards out - Eastmark 7 Sabino 0 here in the 1st Q

Eastmark's offense is on fire. Senior QB Mack Molander throws a bullet to Senior TE Wyatt Mullenaux on a post-route for another Eastmark TD, Eastmark 21 Sabino 0 in the 1st Q

Absolute dime by Eastmark 2023 QB Mack Molander to 2024 WR Jaxon Bailey on a go-route for a TD. Tremendous catch, snagging the pass with two hands at it's highest point over the defender, Eastmark 49 Sabino 13 end of 3rd Q

Eastmark 2023 OLB Daunte Debbs (6'2, 205)

Debbs made a couple big-time plays for the Firebirds' defense in the 56-19 victory Friday night. The 205-pound outside linebacker stepped in front of a quick hitch early in the first quarter, snagging Eastmark's first interception of the night. Debbs continued to shine in coverage as he carried and ran stride-for-stride with an outside wheel-route to force an incompletion to stop a potential Sabino scoring drive. Debbs also finished with 6 total tackles on the night.

A big-time 4th Down stop by the Eastmark defense - 2023 OLB Daunte Debbs runs with the wheel-route and causes an incomplete pass, Eastmark regains possession leading Sabino 28-7 mid-way through 2nd Q

INT! Eastmark 2023 Daunte Debbs jumps in front of a hitch to pick off the Sabino pass, Eastmark 7 Sabino 0 late in 1st Q

Eastmark 2023 Free Safety Kaden McCarty (5'9, 160)

I was really impressed with McCarty's game. He's a true centerfield Free Safety and he does a great job of roaming the secondary and robbing over the top of deep threats. He's also not afraid of filling the alley in running support either. This is a rangy DB who's a big-time playmaker in this Eastmark defense. McCarty finished with 3 total tackles and an interception that he grabbed in the end zone right before the first half ended.

INT for Eastmark 2023 FS Kaden McCarty near the end of the first Half. Great job by McCarty staying over the top on the trips side and robbing the post over center field. Eastmark 35 Sabino 7

Sabino 2024 QB Cameron Hackworth (5'9, 160)

Cameron Hackworth is an electrifying football player. The junior dual-threat QB made some really nice throws on a couple deep out-routes, but he did most of his damage with his legs Friday night. Hackworth showed off his blazing speed by taking off on a few broken plays, including a 64-yard scamper where he dusted everyone on the field for a TD. His elusiveness in the pocket matched with a good arm on the run, makes Hackworth a deadly QB to go up against for any opponent.

First play in the 2nd Half and Sabino 2024 QB Cameron Hackworth shows why he's one of the deadliest dual-threat QBs in the state, carry goes for 30+

Cameron Hackworth All Gas no Brakes. The Sabino 2024 dual-threat QB zig-zags through Eastmark's defense and sprints down the left sideline for a 64-yard TD run, Eastmark's lead cut to 42-13 late in 3rd Q

Sabino 2024 RB Mason Cade (5'9 175)

Cade sparked some life into Sabino when he took a 2nd Quarter hand-off and sprinted up the gut 80-yards for a Sabercats' touchdown. Cade finished with 100+ yards of rushing on the night.

Some life for Sabino! 2024 RB Mason Cade bursts up the gut and turns on the jets as he gasses by Eastmark's defense for an 80-yard TD, Eastmark 28 Sabino 7 here in 2nd Q

Who to Watch

Eastmark 2023 WR Austin Johnston (6'1, 184)

Ask me who the #1 WR is in all of 3A and I'll point you to Austin Johnston. The senior WR was phenomenal in this game, as Johnston finished the night hauling in 10 receptions for 226 yards and a touchdown in the 56-19 win. Johnston also housed a punt return for a touchdown in the 2nd Half. Johnston excels at many different route patterns and creates separation immediately because of his explosive footwork off the snap. He breaks down well out of his breaks and he catches everything. This is a heck of a high school football player and college coaches need to pay him a visit during this season's evaluation period next month.

Eastmark 2023 WR Austin Johnston with a MONSTER first Half - 9 receptions and close to 200 yards receiving. This one goes for 80 yards to the house on a nasty double move - Eastmark 42 Sabino 7 at the Half

Austin Johnston have a night! The Eastmark 2023 WR takes a punt back 50+ yards for another Eastmark TD - Eastmark 56 Sabino 13 here in the 4th Q

Quotable

Postgame Interview with Eastmark Head Coach Scooter Molander after the Firebirds' 56-19 victory over Sabino tonight. Eastmark moves to (7-1) on the season

