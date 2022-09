Head Football Analyst Cody Cameron is in his fifth year with ArizonaVarsity, and he brings a unique mix of playing, broadcasting and analytical experience to the team. Follow him on Twitter HERE, and make sure to Follow Arizona Varsity on: Facebook Instagram Twitter

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HYW1lIG9mIHRoZSB3ZWVr4oC877iPNUEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ERWRnZUZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBERWRnZUZvb3RiYWxsPC9hPiB2cyA2QSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0hpZ2hsYW5kSGF3a3NGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5ASGlnaGxhbmRIYXdrc0ZCPC9hPiBLaWNrb2ZmIGNvbWluZyB1cCBu ZXh0IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQVpIU0ZCP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBWkhTRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vZ3JpZGlyb25hcml6b25hP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBncmlkaXJvbmFyaXpvbmE8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j by80QUhpUGVHMVdsIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vNEFIaVBlRzFXbDwvYT48 L3A+Jm1kYXNoOyBDb2R5IENhbWVyb24gKEBDb2R5VENhbWVyb24pIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29keVRDYW1lcm9uL3N0YXR1cy8x NTcwOTU2OTE5Nzk1NDkwODE3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRl bWJlciAxNywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Team AZV Audio Recap

Recap starts at the 21:50 mark

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0ienh4IiBkaXI9 Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2c0bXBWajVtYTQiPmh0dHBz Oi8vdC5jby9nNG1wVmo1bWE0PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFyaXpvbmFWYXJz aXR5LmNvbSDwn5SlUFJFUFPwn5SlIChAQVpIU0ZCKSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FaSFNGQi9zdGF0dXMvMTU3MTAwMjk2MjEwOTE1 NzM3Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMTcsIDIwMjI8 L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Impact Players

Highland's OL Unit

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgSGlnaGxhbmQgYmVlZnMsIGVhc2lseSBvbmUgb2YgdGhlIHRv cCBPTCB1bml0cyBpbiB0aGUgc3RhdGUuIFRoZXNlIHJvYWQgZ3JhZGVycyBw YXZlZCB0aGUgd2F5IGZvciB0aHJlZSBzZWNvbmQgaGFsZiBydXNoaW5nIFRE cyBmb3IgdGhlIEhhd2tzIGluIGxhc3QgbmlnaHTigJlzIDI3LTYgd2luIG92 ZXIgREUuIExlZnQgdG8gcmlnaHQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9NYWt1YVB1bGU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1ha3VhUHVs ZTwvYT4gUHVrYSBUYWFzZSwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9SaWdnc0d1bm5hcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUmlnZ3NHdW5u YXI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYWpkdXRjaG92 ZXI2Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AYWpkdXRjaG92ZXI2NjwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DYWxlYkxvbXU1MT9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2FsZWJMb211NTE8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZmFycmVsX2Jyb2NrP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBmYXJyZWxfYnJvY2s8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vQVpIU0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBWkhTRkI8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9VbnNIR3I0WUkzIj5waWMudHdp dHRlci5jb20vVW5zSEdyNFlJMzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDb2R5IENhbWVy b24gKEBDb2R5VENhbWVyb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vQ29keVRDYW1lcm9uL3N0YXR1cy8xNTcxMTczMDU0NzU5NDQ0NDg0P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxNywgMjAyMjwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

One of the top offensive line groups in the state, the powerful Hawks unit wore down Desert Edge's front 7 in the second half of this football game. The dominant OL group helped the Hawks rack up 175 yards on the ground and three 2nd Half rushing touchdowns. If this group stays healthy, they will once again help lead Highland to a deep postseason run.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IaWdobGFuZCBzdGFydGluZyB0byBtb3ZlIHRoZSBiYWxsIGxhdGUg aGVyZSBpbiB0aGUgZmlyc3QgaGFsZiAtIGEgZ3JlYXQgZG91YmxlIGJsb2Nr IG9uIHRoZSBlZGdlIGJ5IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v Q2FsZWJMb211NTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENhbGViTG9tdTUx PC9hPiBhbmQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hamR1dGNo b3ZlcjY2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBhamR1dGNob3ZlcjY2PC9h PiB0byBzcHJpbmcgQ2Fyc29uIE11bGxlbmF1eCBmb3IgYSBnYWluIG9mIDIw IG9uIDFzdCBkb3duIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZmFy cmVsX2Jyb2NrP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBmYXJyZWxfYnJvY2s8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9JbGpJWVdoSEEwIj5waWMudHdp dHRlci5jb20vSWxqSVlXaEhBMDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDb2R5IENhbWVy b24gKEBDb2R5VENhbWVyb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vQ29keVRDYW1lcm9uL3N0YXR1cy8xNTcwOTczMTM5OTgyNzY2MDgwP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxNywgMjAyMjwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgSGlnaGxhbmQgYmVlZnMgYXJlIGdldHRpbmcgYWZ0ZXIgaXQg LSB3YXRjaCB0aGUgZG91YmxlIGJ5IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vQ2FsZWJMb211NTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENhbGVi TG9tdTUxPC9hPiBhbmQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9N YWt1YVB1bGU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1ha3VhUHVsZTwvYT4g b24gdGhlIGZhciBzaWRlLCBQdWxlIGZpbmlzaGVzIHdpdGggYSBwYW5jYWtl IGluIHRoZSBlbmQgem9uZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L2ZhcnJlbF9icm9jaz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZmFycmVsX2Jy b2NrPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FaSFNGQj9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQVpIU0ZCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2dyaWRpcm9uYXJpem9uYT9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AZ3JpZGlyb25hcml6b25hPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3QuY28vckxNQ0JST1RvYSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3JMTUNCUk9Ub2E8 L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29keSBDYW1lcm9uIChAQ29keVRDYW1lcm9uKSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvZHlUQ2FtZXJvbi9zdGF0 dXMvMTU3MDk4MzcwNTczMjMyNTM3Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5T ZXB0ZW1iZXIgMTcsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==

Highland 2023 Edge/OLB Gage Wilcock (6'2 210)

Wilcock was a monster on the defensive front for the Hawks on Friday night. Wilcock's high-motor was on full display as he'd consistently chase down opposing ball carriers coming from his back-side edge rusher position. Wilcock's made a living in Desert Edge's backfield, finishing with 7 total tackles, two tackles for loss, and a pair of sacks in the Highland win.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IaWdobGFuZOKAmXMgU2VuaW9yIE9MQiBHYWdlIFdpbGNvY2sgaGFz IGJlZW4gYW4gYWJzb2x1dGUgbW9uc3RlciBhbGwgZ2FtZSBmb3IgdGhpcyBI aWdobGFuZOKAmXMgZGVmZW5zZSAtIG11bHRpcGxlIHNhY2tzIGFuZCBURkxz IGZvciB0aGUgNuKAmTIgMjEwLXBvdW5kIGVkZ2UvT0xCIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZmFycmVsX2Jyb2NrP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBmYXJyZWxfYnJvY2s8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j by9lM1RVY2VnVTVLIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vZTNUVWNlZ1U1SzwvYT48 L3A+Jm1kYXNoOyBDb2R5IENhbWVyb24gKEBDb2R5VENhbWVyb24pIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29keVRDYW1lcm9uL3N0YXR1cy8x NTcwOTk1MTgxNDQ0NTU4ODQ5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRl bWJlciAxNywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Highland 2023 Safety Joseph Allen (6'1, 215)

One of the hardest hitting safeties in the state made his presence felt on Friday night. The rangy 215-pound senior DB, dropped the hammer on a few opposing WR's that unfortunately made their way across the middle on crossing patterns, with Allen delivering bone-jarring hits on numerous occasions. Allen's a sure-tackler who does a great job of getting his head across the ball carrier and driving his feet through contact. Hopefully college coaches will have an opportunity to come down and watch him play during this Fall's eval period. This young man will make any college football program better.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QZXJmZWN0bHkgdGltZWQgM3JkIGRvd24gaGl0IGJ5IEhpZ2hsYW5k IFNlbmlvciBzYWZldHkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9K b3NlcGhBbGxlbkZCMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASm9zZXBoQWxs ZW5GQjE8L2E+IGRpc2xvZGdpbmcgdGhlIFdSIGZyb20gdGhlIGJhbGwgdGhl IG1vbWVudCBoZSB0b3VjaGVzIHRoZSBwYXNzIC0gSGlnaGxhbmQgcmVnYWlu cyBwb3NzZXNzaW9uIGxlYWRpbmcgMTMtNiB3aXRoIDEwIG1pbnMgbGVmdCBp biB0aGUgZ2FtZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FaSFNG Qj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQVpIU0ZCPC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2dyaWRpcm9uYXJpem9uYT9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AZ3JpZGlyb25hcml6b25hPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2ZhcnJlbF9icm9jaz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AZmFycmVsX2Jyb2NrPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v RllRemR6ODN4dSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0ZZUXpkejgzeHU8L2E+PC9w PiZtZGFzaDsgQ29keSBDYW1lcm9uIChAQ29keVRDYW1lcm9uKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvZHlUQ2FtZXJvbi9zdGF0dXMvMTU3 MDk5Mjc3NzMxOTgyMTMxMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1i ZXIgMTcsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ud2l0dGVyIEnigJlsbCBsZXQgeW91IGJlIHRoZSBqdWRnZSBoZXJl IC0gSGlnaGxhbmQgMjAyMyBzYWZldHkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9Kb3NlcGhBbGxlbkZCMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A Sm9zZXBoQWxsZW5GQjE8L2E+IHNwaWVzIHRoZSBtaWRkbGUgb2YgdGhlIGZp ZWxkIGFuZCBkcm9wcyB0aGUgaGFtbWVyIG9uIGEgV1IgYWZ0ZXIgdGhlIGRl ZmxlY3Rpb24sIGNhbGxlZCBmb3IgYSBwZXJzb25hbCBmb3VsIGhpZ2gtaGl0 IHBlbmFsdHkuIFdoYXQgZG8geW91IHRoaW5rIT8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BWkhTRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFa SFNGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ncmlkaXJv bmFyaXpvbmE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGdyaWRpcm9uYXJpem9u YTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1JvUnRoenY3ckYiPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS9Sb1J0aHp2N3JGPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvZHkgQ2Ft ZXJvbiAoQENvZHlUQ2FtZXJvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9Db2R5VENhbWVyb24vc3RhdHVzLzE1NzA5NzA5Mjk2OTM1OTM2MDU/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDE3LCAyMDIyPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Desert Edge 2023 RB Christopher Cordero (5'8, 180)



I was extremely impressed with Cordero's skillset Friday night and so was the Highland defense. The Highland Hawk players raved about Cordero in my postgame interviews after the game. They had the utmost respect for the senior Desert Edge RB. Cordero's toughness, patience, and vision were all traits that stood out. Cordero does a great job of letting his blocks develop and then bursts through the hole with great pad level and force. This young man brings it every down. The senior finished with 80 all-purpose yards and a touchdown against one of the state's best defenses.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ub3VnaCBydW5uZXIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9jaHJpc2N4ZGVybz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY2hyaXNjeGRl cm88L2E+IHBhdGllbnRseSBmb2xsb3dzIGhpcyBibG9ja3MgYW5kIHRydWNr cyBoaXMgd2F5IGZvciBhbm90aGVyIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vREVkZ2VGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AREVk Z2VGb290YmFsbDwvYT4gZmlyc3QgZG93biAtIEQgRWRnZSBpbiB0aGUgcmVk IHpvbmUgdHJhaWxpbmcgMTMtMCBsYXRlIGluIDNyZCBRIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2FsaUJsb29kTGluZTgxP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBDYWxpQmxvb2RMaW5lODE8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vU3BpY2VCb3k0MDg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QFNwaWNlQm95NDA4PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28veWM0 VElnZzhqNSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3ljNFRJZ2c4ajU8L2E+PC9wPiZt ZGFzaDsgQ29keSBDYW1lcm9uIChAQ29keVRDYW1lcm9uKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvZHlUQ2FtZXJvbi9zdGF0dXMvMTU3MDk4 ODMzNjE5MzYxMzgyNT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIg MTcsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EZXNlcnQgRWRnZSBnZXRzIG9uIHRoZSBib2FyZOKAvO+4jzIwMjMg UkIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jaHJpc2N4ZGVybz9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY2hyaXNjeGRlcm88L2E+IHB1bmNoZXMg aXQgaW4gZnJvbSBhIHlhcmQgb3V0IC0gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9ERWRnZUZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBE RWRnZUZvb3RiYWxsPC9hPiBjdXRzIEhpZ2hsYW5k4oCZcyBsZWFkIHRvIDEz LTYgbGF0ZSBpbiAzcmQgUSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0FaSFNGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQVpIU0ZCPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2dyaWRpcm9uYXJpem9uYT9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZ3JpZGlyb25hcml6b25hPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NhbGlCbG9vZExpbmU4MT9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2FsaUJsb29kTGluZTgxPC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1NwaWNlQm95NDA4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBTcGljZUJveTQwODwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv L0hYNXhBRng3UFEiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9IWDV4QUZ4N1BRPC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IENvZHkgQ2FtZXJvbiAoQENvZHlUQ2FtZXJvbikgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2R5VENhbWVyb24vc3RhdHVzLzE1 NzA5ODg3MTUwNDQxMzA4MTc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVt YmVyIDE3LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Desert Edge 2025 QB Hezekiah Millender (6'3, 185)

This young man showed flashes of some serious dual-threat ability at the QB position on Friday night. Millender can do a variety of things well including standing tall in the pocket and delivering strikes and escaping the pocket with his elusiveness with an ability to make defenders miss. Millender will have plenty of time to grow, as he's only a sophomore, but I can see why so many people in the state rave about this young man. He has the athleticism, the arm, and the coaching to become really special.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5OaWNlIHJlYWQgYnkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9ERWRnZUZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBERWRnZUZv b3RiYWxsPC9hPiAyMDI1IFFCICA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0hlemVraWFoTWlsbGVkMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASGV6 ZWtpYWhNaWxsZWQyPC9hPiBtYWtlcyBmbGF0IGRlZmVuZGVyIGNvbWUgdXAg Zm9yIHN3aW5nIHBhc3MgYW5kIGhpdHMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9NYW5zZmllbGRWaW5ueT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A TWFuc2ZpZWxkVmlubnk8L2E+IG9uIGEgd2hlZWwgYmVoaW5kIHRoZSBkZWZl bmRlciBmb3IgYSBiaWcgZ2FpbiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0FaSFNGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQVpIU0ZCPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NhbGlCbG9vZExpbmU4MT9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2FsaUJsb29kTGluZTgxPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1NwaWNlQm95NDA4P3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTcGljZUJveTQwODwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90LmNvLzVldTFzZ0NqSUIiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS81ZXUxc2dDaklC PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvZHkgQ2FtZXJvbiAoQENvZHlUQ2FtZXJvbikg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2R5VENhbWVyb24vc3Rh dHVzLzE1NzA5ODc3MzkxODA1ODQ5Njg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ U2VwdGVtYmVyIDE3LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=

Who to Watch

Highland 2023 LB/RB Chance Cauthen (6'0, 210)

Highland seems to always have an absolute rock at MLB leading their defense. That pillar this year is Chance Cauthen. He's a sure-tackling machine for the Hawks and he does a great job of shedding off blocks and wrapping up ball-carriers. He's tough as nails too when he switches to offense and lines up in the backfield for Coach Farrel. Cauthen brings the thunder when he carries the rock. Cauthen finished with six tackles and a tackle for loss on defense and he also rushed for two touchdowns on the offensive side of the ball during Friday nights big win. Cauthen is definitely a player to watch this season.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IaWdobGFuZCAyMDIzIExCIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vY2F1dGhlbl9jaGFuY2U/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGNh dXRoZW5fY2hhbmNlPC9hPiBzaG9vdHMgdGhlIGdhcCBhbmQgbWFrZXMgdGhl IHRhY2tsZSBpbiB0aGUgYmFja2ZpZWxkIC0gU3RpbGwgc2NvcmVsZXNzIGhl cmUgbGF0ZSBpbiAxc3QgUSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0FaSFNGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQVpIU0ZCPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2dyaWRpcm9uYXJpem9uYT9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZ3JpZGlyb25hcml6b25hPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2ZhcnJlbF9icm9jaz9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AZmFycmVsX2Jyb2NrPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL2F0aGxldGljc19oYXdrcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AYXRobGV0aWNzX2hhd2tzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28vNFI0MjNhR0F3NCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzRSNDIzYUdBdzQ8L2E+ PC9wPiZtZGFzaDsgQ29keSBDYW1lcm9uIChAQ29keVRDYW1lcm9uKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvZHlUQ2FtZXJvbi9zdGF0dXMv MTU3MDk2MjMyMzc3ODcxMTU1Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0 ZW1iZXIgMTcsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IaWdobGFuZCBzdHJpa2VzIHJpZ2h0IG91dCBvZiB0aGUgZ2F0ZXMg aW4gdGhlIDJuZCBIYWxmIC0gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9jYXV0aGVuX2NoYW5jZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY2F1dGhl bl9jaGFuY2U8L2E+IGtlZXBzIGhpcyBmZWV0IG1vdmluZyBhbmQgZmluZHMg cGF5IGRpcnQgZnJvbSAzLXlhcmRzIG91dCAtIEhhd2tzIDEzIERlc2VydCBF ZGdlIDAgaW4gdGhlIDNyZCBRIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vQVpIU0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBWkhTRkI8L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZ3JpZGlyb25hcml6b25hP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBncmlkaXJvbmFyaXpvbmE8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9KcVdkM2F3bzg3Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20v SnFXZDNhd284NzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDb2R5IENhbWVyb24gKEBDb2R5 VENhbWVyb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29keVRD YW1lcm9uL3N0YXR1cy8xNTcwOTg0MTIzOTY3MzYxMDMwP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxNywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k aXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DaGFuY2UgQ2F1dGhlbiBoYXZlIGEgbmlnaHTigLzvuI9UaGUgSGln aGxhbmQgU2VuaW9yIHJ1bnMgYmVoaW5kIHRoZSBwb3dlcmZ1bCBsZWZ0IHNp ZGUgb2YgdGhlIGxpbmUgYW5kIHB1bmNoZXMgaXQgaW4gZm9yIGhpcyAybmQg cnVzaGluZyBURCBvZiB0aGUgZ2FtZSAtIEhhd2tzIDIwIERFIDYgd2l0aCA3 IG1pbnMgbGVmdCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2NhdXRo ZW5fY2hhbmNlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBjYXV0aGVuX2NoYW5j ZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BWkhTRkI/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFaSFNGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ncmlkaXJvbmFyaXpvbmE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QGdyaWRpcm9uYXJpem9uYTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9mYXJyZWxfYnJvY2s/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QGZhcnJlbF9icm9jazwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0J1UWgz T0N5ZkwiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9CdVFoM09DeWZMPC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IENvZHkgQ2FtZXJvbiAoQENvZHlUQ2FtZXJvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2R5VENhbWVyb24vc3RhdHVzLzE1NzA5OTQx NTQ5MDEyMTcyODI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDE3 LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Quotable

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Qb3N0Z2FtZSBJbnRlcnZpZXcgd2l0aCBIaWdobGFuZCAyMDIzIE9M IGFuZCBTb3V0aGVybiBVdGFoIGNvbW1pdCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL2FqZHV0Y2hvdmVyNjY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QGFqZHV0Y2hvdmVyNjY8L2E+IGFmdGVyIHRoZSBIYXdrc+KAmSAyNy02IHZp Y3Rvcnkgb3ZlciBIaWdobGFuZCB0b25pZ2h0IC0gRHV0Y2hvdmVyIHRhbGtz IGFib3V0IHRoZSBPTCBwZXJmb3JtYW5jZSBmcm9tIHRvbmlnaHTigJlzIGdh bWUgYW5kIGhvdyBIaWdobGFuZCBjYW4gYnVpbGQgb2ZmIHRoaXMgbW9tZW50 dW0gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BWkhTRkI/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFaSFNGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9ncmlkaXJvbmFyaXpvbmE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QGdyaWRpcm9uYXJpem9uYTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9mYXJyZWxfYnJvY2s/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGZh cnJlbF9icm9jazwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL09oTm1SdFZw Rm0iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9PaE5tUnRWcEZtPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7 IENvZHkgQ2FtZXJvbiAoQENvZHlUQ2FtZXJvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2R5VENhbWVyb24vc3RhdHVzLzE1NzEwMTg4ODY5 NjI5MDkxODg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDE3LCAy MDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Up Next