Team AZV Recap: Liberty vs Queen Creek

Head Football Analyst
is in his fourth year with ArizonaVarsity, and he brings a unique mix of playing, broadcasting and analytical experience to the team. Cody Cameron Follow him on Twitter HERE, and make sure to Follow Arizona Varsity on: Facebook Instagram
Twitter
It was a tale of two halves for the Queen Creek Bulldogs. Trailing 12-0 after the first half, the Bulldogs outscored the Liberty Lions 26-9 in the final two quarters, dominating every facet of this ball game to beat one of the top teams in the state, on the road with a final score of 26-21. The victory moves the Bulldogs to 6-0 on the year, their best start since 2017 season.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GSU5BTDogUXVlZW4gQ3JlZWsgMjYgTGliZXJ0eSAyMTxicj5XaGF0
IGEgd2luIGZvciA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RTY2h1
cmVtYW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRTY2h1cmVtYW48L2E+IGFu
ZCBoaXMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9RQ19mb290YmFs
bD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUUNfZm9vdGJhbGw8L2E+IFRlYW0g
b3V0IHNjb3JpbmcgTGliZXJ0eSAyNi05IGluIHRoZSAybmQgSGFsZiBvbiB0
aGUgcm9hZCB0byB3aW4gdGhlIGdhbWUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9BWkhTRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFaSFNGQjwv
YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ncmlkaXJvbmFyaXpv
bmE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGdyaWRpcm9uYXJpem9uYTwvYT4g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL21rT3BNYzJGSnkiPnBpYy50d2l0dGVy
LmNvbS9ta09wTWMyRkp5PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvZHkgQ2FtZXJvbiAo
QENvZHlUQ2FtZXJvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9D
b2R5VENhbWVyb24vc3RhdHVzLzE0NDkyNDE0MzM2NzY4MDgxOTI/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAxNiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Impact Players
Liberty 2022 Safety Jax Stam (5-11 200)
"Stam is a player who’s intelligence of the game is a gift that can not be taught. There was moments during the game where he was calling out the play that the Bulldogs were running before the snap. He has a nose for the football and wants to be involved in every play, whether it be right in front of him or across the field. Stam finished with 16 total tackles on the night and blew up a few plays in the back field, adding three tackles for loss. He is one the leaders of the Lions defense and will be key as the Lions get closer to the postseason." - Jacob Seliga
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5KYXggU3RhbSBpcyBhIEJFQVNUIC0gY29tZXMgdXAgYW5kIHNocmVk
cyBvZmYgYSBRQyBPTCB0byBtYWtlIHRoZSB0YWNrbGUgb24gdGhlIGR1bXAg
b2ZmIHNjcmVlbiBwYXNzIGZvciBhIGxvc3Mgb2YgZ2FpbiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pheFN0YW0/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QEpheFN0YW08L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
TGliZXJ0eUZCTGlvbnM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QExpYmVydHlG
Qkxpb25zPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vZjM5UmwxbDJ5diI+
cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2YzOVJsMWwyeXY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29k
eSBDYW1lcm9uIChAQ29keVRDYW1lcm9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0NvZHlUQ2FtZXJvbi9zdGF0dXMvMTQ0OTIxMjQzODA0NjMz
OTA3NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDE2LCAyMDIxPC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5MaWJlcnR5IFNlbmlvciBTYWZldHkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9KYXhTdGFtP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKYXhT
dGFtPC9hPiBmb3JjZXMgb2ZmIHRoZSBlZGdlIGFuZCBkcm9wcyB0aGUgaGFt
bWVyIG9uIHRoZSBRQyBRQiBmb3IgYSBsb3NzIG9mIGdhaW4gLSBHcmVhdCB0
YWNrbGUgZnJvbSB0aGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9M
aWJlcnR5RkJMaW9ucz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATGliZXJ0eUZC
TGlvbnM8L2E+IGNhcHRhaW4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1Jyd3JF
MjNvV1YiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9ScndyRTIzb1dWPC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7IENvZHkgQ2FtZXJvbiAoQENvZHlUQ2FtZXJvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2R5VENhbWVyb24vc3RhdHVzLzE0NDkyMjM4
NDE3NzU4OTg2Mjk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAxNiwg
MjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw
czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9
InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5RdWVlbiBDcmVlayBlbGVjdHMgdG8gdGFrZSBhIHNhZmV0eSBvbiBl
bnN1aW5nIHB1bnQsIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTGli
ZXJ0eUZCTGlvbnM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QExpYmVydHlGQkxp
b25zPC9hPiBTYWZldHkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9K
YXhTdGFtP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKYXhTdGFtPC9hPiBkcmFn
cyBoaW0gZG93biAtIExlYWQgY3V0IHRvIDI2LTE0IHdpdGggMToyNCBsZWZ0
IGluIGdhbWUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BWkhTRkI/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFaSFNGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ncmlkaXJvbmFyaXpvbmE/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QGdyaWRpcm9uYXJpem9uYTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90LmNvL3RjbXBHNklzYXciPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS90Y21wRzZJc2F3
PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvZHkgQ2FtZXJvbiAoQENvZHlUQ2FtZXJvbikg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2R5VENhbWVyb24vc3Rh
dHVzLzE0NDkyMzgwNTQyMDAxNjg0NTY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
T2N0b2JlciAxNiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Liberty 2023 QB Dom Ochoa
"Ochoa has emerged as one of the better quarterbacks in the 6A conference this season and Friday night showed once again why. Ochoa finished the night with 317 total yards and two touchdowns. I was impressed with his ability to accurately throw the ball down field in certain situations, as it was a very windy night which made it very hard to move the ball for either side. He also showed his athleticism by extending multiple plays as the Bulldogs pressure got stronger by breaking out of potential sacks and by knowing when to roll out of the pocket to gain yardage. Ochoa has the keys to the offense and has continued to get better as the season has progressed." - Jacob Seliga
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BYnNvbHV0ZSBkaW1lIGZyb20gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9MaWJlcnR5RkJMaW9ucz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
TGliZXJ0eUZCTGlvbnM8L2E+IFFCIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vRG9tT2Nob2E1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEb21PY2hv
YTU8L2E+IGRyb3BwaW5nIHRoZSAzcmQgYW5kIDEwIHBhc3MgcmlnaHQgaW50
byB0aGUgb3V0c3RyZXRjaGVkIGFybXMgb2YgV1IgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9icnVuZWxsZV9ncmFudD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5AYnJ1bmVsbGVfZ3JhbnQ8L2E+IGZvciBhbm90aGVyIExpb25zIFRE
IC0gTGliZXJ0eSAxMiBRQyAwIGluIDJuZCBRIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vQVpIU0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBWkhT
RkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZ3JpZGlyb25h
cml6b25hP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBncmlkaXJvbmFyaXpvbmE8
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9sZ3FJaXpzanUxIj5waWMudHdp
dHRlci5jb20vbGdxSWl6c2p1MTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDb2R5IENhbWVy
b24gKEBDb2R5VENhbWVyb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vQ29keVRDYW1lcm9uL3N0YXR1cy8xNDQ5MjAyNjIyMzUxNjI2MjQwP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMTYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9j
a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50
d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp
cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5SZWFsbHkgbmljZSBwbGF5IGZyb20gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9Eb21PY2hvYTU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QERv
bU9jaG9hNTwvYT4gaGVyZSwgcm9sbHMgcmlnaHQgYW5kIGhpdHMgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9icnVuZWxsZV9ncmFudD9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AYnJ1bmVsbGVfZ3JhbnQ8L2E+IHdpdGggYSBmbG9h
dCBwYXNzIHJpZ2h0IG92ZXIgUUMgZGVmZW5kZXIsIEJydW5lbGxlIHNwcmlu
dHMgdXAgdGhlIHJpZ2h0IHNpZGVsaW5lIGZvciBhIDMwKyB5YXJkIGdhaW4g
LSBMaWJlcnR5IHN0aWxsIGxlYWRpbmcgUUMgMTItMCBpbiAybmQgUSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vcDBrOU1uVXJweSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
L3AwazlNblVycHk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29keSBDYW1lcm9uIChAQ29k
eVRDYW1lcm9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvZHlU
Q2FtZXJvbi9zdGF0dXMvMTQ0OTIwODgwNzQ2MTA2MDYxMD9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDE2LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K
PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j
b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp
dj4KPC9kaXY+Cgo=
Queen Creek 2022 RB Payton Barlow (6-0 180)
"I've really enjoyed watching Barlow play throughout the years. A complete workhorse of a running back, he's tough and shows a burst of acceleration when he hits the second level. The Senior RB finished the night with 104 yards on the ground and two touchdowns. Barlow showed great balance, bouncing off would-be tacklers to pick up extra yards. He's one of the top RBs in 6A in my opinion." - Cody Cameron
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5RdWVlbiBDcmVlayB3aXRoIHR3byBURHMgaW4gdGhlIGZpcnN0IDYg
bWlucyBvZiB0aGlzIDJuZCBIYWxmLCBSQiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0Jhcmxvd1BheXRvbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
QmFybG93UGF5dG9uPC9hPiBlbHVkZXMgd291bGQtYmUgdGFja2xlcnMgYW5k
IGJyZWFrcyB0byB0aGUgb3V0c2lkZSBmb3IgYSAxNi15YXJkIFREIHJ1biAt
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUUNfZm9vdGJhbGw/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFFDX2Zvb3RiYWxsPC9hPiB0YWtlcyB0aGUg
bGVhZCBvdmVyIExpYmVydHkgMTMtMTIgaW4gdGhlIDNyZCBRIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQVpIU0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBBWkhTRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
Z3JpZGlyb25hcml6b25hP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBncmlkaXJv
bmFyaXpvbmE8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVFNj
aHVyZW1hbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVFNjaHVyZW1hbjwvYT4g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2xlbExYM1VMdnYiPnBpYy50d2l0dGVy
LmNvbS9sZWxMWDNVTHZ2PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvZHkgQ2FtZXJvbiAo
QENvZHlUQ2FtZXJvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9D
b2R5VENhbWVyb24vc3RhdHVzLzE0NDkyMjE4MzU1MDE5NTcxMjM/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAxNiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5RdWVlbiBDcmVlayBzdHJpa2VzIGFnYWluISEgUkIgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CYXJsb3dQYXl0b24/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QEJhcmxvd1BheXRvbjwvYT4gdGFrZXMgYSBzdHJldGNoIGFy
b3VuZCB0aGUgcmlnaHQgc2lkZSBhbmQgcHVuY2hlcyBpdCBpbiBmb3IgNiAt
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUUNfZm9vdGJhbGw/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFFDX2Zvb3RiYWxsPC9hPiBvbiBhIDI2LTAg
cnVuIGhlcmUgaW4gdGhlIDJuZCBIYWxmLCBsZWFkcyBMaWJlcnR5IDI2LTEy
IHdpdGggMzo0NCBsZWZ0IGluIHRoZSBnYW1lIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vQVpIU0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBWkhT
RkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZ3JpZGlyb25h
cml6b25hP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBncmlkaXJvbmFyaXpvbmE8
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVFNjaHVyZW1hbj9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVFNjaHVyZW1hbjwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvL0JwZjMybUZwcjkiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9CcGYz
Mm1GcHI5PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvZHkgQ2FtZXJvbiAoQENvZHlUQ2Ft
ZXJvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2R5VENhbWVy
b24vc3RhdHVzLzE0NDkyMzM0MzE5OTMzMzU4MTU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+T2N0b2JlciAxNiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
Queen Creek 2023 LB Cole Lalama (6-1 210)
"Man this kid was fun to watch in-person on Friday night. Lalama is a true thumper in the middle for the Bulldogs defense. He strikes with force and violence, leaving his mark every time he makes a tackle. The Junior LB racked up a team-high 16 tackles (10 solo), a tackle for loss, and came away with the game sealing interception deep in their own red zone. One heck of a performance from Lalama in the big road victory." - Cody Cameron
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IVUdFIGhpdCBmcm9tIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vTGFsYW1hQ29sZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATGFsYW1hQ29s
ZTwvYT4gdG8gYnJpbmcgdXAgNHRoIERvd24gZm9yIHRoZSA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1FDX2Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBRQ19mb290YmFsbDwvYT4gZGVmZW5zZSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vYTQ2eFhhYXFsbCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2E0NnhYYWFx
bGw8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29keSBDYW1lcm9uIChAQ29keVRDYW1lcm9u
KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvZHlUQ2FtZXJvbi9z
dGF0dXMvMTQ0OTE5NTMyNDU4OTgxNzg2MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5PY3RvYmVyIDE2LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh
c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0
cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+
Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JTlQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9RQ19mb290
YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUUNfZm9vdGJhbGw8L2E+4oC8
77iPIEp1bmlvciBMQiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0xh
bGFtYUNvbGU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QExhbGFtYUNvbGU8L2E+
IGRyb3BzIGludG8gem9uZSBjb3ZlcmFnZSBhbmQgcGlja3Mgb2ZmIHRoZSBh
dHRlbXB0ZWQgTGliZXJ0eSBwYXNzIHVwIHRoZSBzZWFtIC0gUXVlZW4gQ3Jl
ZWsgcmVnYWlucyBwb3NzZXNzaW9uIGxlYWRpbmcgTGliZXJ0eSAyNi0xMiB3
aXRoIDI6MjcgbGVmdCBpbiB0aGUgZ2FtZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0FaSFNGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQVpIU0ZC
PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2dyaWRpcm9uYXJp
em9uYT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZ3JpZGlyb25hcml6b25hPC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RTY2h1cmVtYW4/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRTY2h1cmVtYW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby9XSjFlazNhUnZyIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vV0oxZWsz
YVJ2cjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDb2R5IENhbWVyb24gKEBDb2R5VENhbWVy
b24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29keVRDYW1lcm9u
L3N0YXR1cy8xNDQ5MjM1NTA4Njg1NDY3NjQ5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPk9jdG9iZXIgMTYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0
IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn
ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp
dj4KCg==
Queen Creek 2022 Safety Kade Farrell
"Farrell totaled up nine tackles (six solo) from his deep safety position on Friday, as well as well as being apart of two major turnovers for the Queen Creek defense. Farrell recovered a fumble on their own one-yard line right before the first half ended and he also forced a fumble in the road win." - Cody Cameron
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BYnNvbHV0ZSBoaXQgc3RpY2sgaGVyZSBmcm9tIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUUNfZm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QFFDX2Zvb3RiYWxsPC9hPiAyMDIzIERCIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vTHVrZWdvbnphbGV6MDg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QEx1a2Vnb256YWxlejA4PC9hPiBjb21lcyBvdmVyIGFuZCBmaWxs
cyB0aGUgYWxsZXkgZm9yY2luZyBhIGZ1bWJsZSBhbmQgcmVjb3ZlcnkgYnkg
S2FkZSBGYXJyZWxsLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vRWVBUzY1SVl5
dyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0VlQVM2NUlZeXc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg
Q29keSBDYW1lcm9uIChAQ29keVRDYW1lcm9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0NvZHlUQ2FtZXJvbi9zdGF0dXMvMTQ0OTIxMTc2OTU0
OTc3MDc1Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDE2LCAyMDIx
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Who To Watch
Liberty 2023 DL My'keil Gardner (6-2 285)
"Gardner is one of my favorite players in the state to watch compete. He is a game-wrecker when rushing off the edge and the stats prove it. On the night Gardner finished with 11 total tackles with four of those being for loss. But those numbers don’t show the plays where the Bulldogs would drop back to pass and Gardner’s strength would push him past the offensive line and force an errant pass or force the quarterback out of the pocket. I believe he is a player who’s recruitment should skyrocket either after the season or during spring." - Jacob Seliga
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GYW50YXN0aWMgcGxheSBmcm9tIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vTGliZXJ0eUZCTGlvbnM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QExpYmVydHlGQkxpb25zPC9hPiAyMDIzIERMIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vbWdhcmRuZXIyMDIzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBtZ2FyZG5lcjIwMjM8L2E+IGhlcmUsIGtuaWZlcyBpbnNpZGUgdGFja2xl
IGFuZCBtYWtlcyB0aGUgdGFja2xlIGF0IHRoZSBMT1MgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90LmNvL3dCMnBTS3c4bGUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS93QjJwU0t3
OGxlPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvZHkgQ2FtZXJvbiAoQENvZHlUQ2FtZXJv
bikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2R5VENhbWVyb24v
c3RhdHVzLzE0NDkyMDM1MzYwMzQ1NTM4NTg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+T2N0b2JlciAxNiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg
YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl
dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2
PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9tZ2FyZG5lcjIw
MjM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QG1nYXJkbmVyMjAyMzwvYT4gaXMg
YSBNT05TVEVSIC0gYWxyZWFkeSBtdWx0aXBsZSB0YWNrbGVzIGJlaGluZCB0
aGUgTE9TLCBleHRyZW1lbHkgZmFzdCBvZmYgdGhlIHNuYXAsIGFjdGl2ZSBE
TCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0xpYmVydHlGQkxpb25z
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBMaWJlcnR5RkJMaW9uczwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ncmlkaXJvbmFyaXpvbmE/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGdyaWRpcm9uYXJpem9uYTwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1lBRGVJSDhUVkUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9Z
QURlSUg4VFZFPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvZHkgQ2FtZXJvbiAoQENvZHlU
Q2FtZXJvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2R5VENh
bWVyb24vc3RhdHVzLzE0NDkyMDUyNjMzOTk5MzE5MTA/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAxNiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Mb29rcyBsaWtlIEnigJltIGdvaW5nIHRvIHBvc3QgMjArIHZpZGVv
cyBvZiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL21nYXJkbmVyMjAy
Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AbWdhcmRuZXIyMDIzPC9hPiBtYWtp
bmcgcGxheXMgdG9uaWdodCAtIHRoZSAyMDIzIERMIHNoZWRzIG9mZiB0aGUg
YmxvY2sgYW5kIGRpc3J1cHRzIHRoZSBkdW1wIG9mZiBzY3JlZW4sIExpYmVy
dHkgZGVmZW5zZSBnYXRoZXJzIHRvIG1ha2UgdGhlIHRhY2tsZSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3QuY28vVWFMZzRZcHZkRyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1Vh
TGc0WXB2ZEc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29keSBDYW1lcm9uIChAQ29keVRD
YW1lcm9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvZHlUQ2Ft
ZXJvbi9zdGF0dXMvMTQ0OTIwNjEwMzUxOTA3NjM1Mj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDE2LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGVyZSBnb2VzIHRoYXQgbWFuIGFnYWlu4oC877iPIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbWdhcmRuZXIyMDIzP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBtZ2FyZG5lcjIwMjM8L2E+IHByZXNzZXMgdGhlIG9wcG9z
aW5nIE9MIGludG8gdGhlIGJhY2tmaWVsZCBhbmQgY2hhc2VzIGRvd24gdGhl
IFJCIGZvciBhIGxvc3Mgb2YgMy4gVEhJUyBJUyBBIERVREUhISA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FaSFNGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5AQVpIU0ZCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L2dyaWRpcm9uYXJpem9uYT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZ3JpZGly
b25hcml6b25hPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vVFhHNmF6YXlN
diI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1RYRzZhemF5TXY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg
Q29keSBDYW1lcm9uIChAQ29keVRDYW1lcm9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0NvZHlUQ2FtZXJvbi9zdGF0dXMvMTQ0OTIyNjg2Nzgy
MzYzMjM5MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDE2LCAyMDIx
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Quotable
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Qb3N0Z2FtZSBJbnRlcnZpZXcgd2l0aCA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL1FDX2Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBRQ19mb290YmFsbDwvYT4gIFFCIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vU2ViYXNzX1RvbWVybGluP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBT
ZWJhc3NfVG9tZXJsaW48L2E+IGFmdGVyIHRoZSBCdWxsZG9ncyAyNi0yMSB2
aWN0b3J5IG92ZXIgTGliZXJ0eSBvbiBGcmlkYXkgbmlnaHQuIFRoZSBTZW5p
b3IgZHVhbC10aHJlYXQgUUIgaGFzIGxlYWQgdGhlIEJ1bGxkb2dzIHRvIGEg
Ni0wIHJlY29yZCB3aGlsZSByYWNraW5nIHVwIDExODggdG90YWwgeWFyZHMg
YW5kIDEzIFREcyB0aGlzIHNlYXNvbiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL1RTY2h1cmVtYW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRTY2h1
cmVtYW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQVpIU0ZC
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBWkhTRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby8xaktXdjJmYllLIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vMWpLV3Yy
ZmJZSzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDb2R5IENhbWVyb24gKEBDb2R5VENhbWVy
b24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29keVRDYW1lcm9u
L3N0YXR1cy8xNDUwMjU2NTM2NzQ4NDk0ODUyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPk9jdG9iZXIgMTksIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0
IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn
ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp
dj4KCg==
"A lot of people are just doubting us, but (as a) team all we need is for us to believe in each other and play all four quarters hard." - Queen Creek Senior QB Sebastain Tomerlin.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XaGF0IGEgdGhyb3cgZnJvbSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL1NlYmFzc19Ub21lcmxpbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
U2ViYXNzX1RvbWVybGluPC9hPuKAvO+4jyBPbiAzcmQgYW5kIDEzIFRoZSBT
ZW5pb3IgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9RQ19mb290YmFs
bD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUUNfZm9vdGJhbGw8L2E+IGd1bi1z
bGluZ2VyIHNsaW5ncyBhIGRpbWUgaW50byB0aGUgYXJtcyBvZiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0tpcmljZUI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QEtpcmljZUI8L2E+IHdobyBkaXZlcyBpbnRvIHRoZSBlbmQgem9u
ZSBmb3IgYSBURCAtIFF1ZWVuIENyZWVrIGV4dGVuZHMgdGhlaXIgbGVhZCBv
dmVyIExpYmVydHkgMjAtMTIgaGVyZSBpbiB0aGUgNHRoIFEgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BWkhTRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QEFaSFNGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9U
U2NodXJlbWFuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUU2NodXJlbWFuPC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2dyaWRpcm9uYXJpem9u
YT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZ3JpZGlyb25hcml6b25hPC9hPiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vSGRHTkVrQXJ3ZyI+cGljLnR3aXR0ZXIu
Y29tL0hkR05Fa0Fyd2c8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29keSBDYW1lcm9uIChA
Q29keVRDYW1lcm9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Nv
ZHlUQ2FtZXJvbi9zdGF0dXMvMTQ0OTIyNzk4MDI0OTU2NzI0Mz9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDE2LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90
ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl
ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Up Next
(6-0) Chandler @ (6-0) Queen Creek
(4-2) Liberty @ (4-3) Chaparral