Team AZV Recap: Liberty vs Queen Creek

Head Football Analyst Cody Cameron is in his fourth year with ArizonaVarsity, and he brings a unique mix of playing, broadcasting and analytical experience to the team. Follow him on Twitter HERE, and make sure to Follow Arizona Varsity on: Facebook Instagram Twitter

It was a tale of two halves for the Queen Creek Bulldogs. Trailing 12-0 after the first half, the Bulldogs outscored the Liberty Lions 26-9 in the final two quarters, dominating every facet of this ball game to beat one of the top teams in the state, on the road with a final score of 26-21. The victory moves the Bulldogs to 6-0 on the year, their best start since 2017 season.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GSU5BTDogUXVlZW4gQ3JlZWsgMjYgTGliZXJ0eSAyMTxicj5XaGF0 IGEgd2luIGZvciA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RTY2h1 cmVtYW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRTY2h1cmVtYW48L2E+IGFu ZCBoaXMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9RQ19mb290YmFs bD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUUNfZm9vdGJhbGw8L2E+IFRlYW0g b3V0IHNjb3JpbmcgTGliZXJ0eSAyNi05IGluIHRoZSAybmQgSGFsZiBvbiB0 aGUgcm9hZCB0byB3aW4gdGhlIGdhbWUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9BWkhTRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFaSFNGQjwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ncmlkaXJvbmFyaXpv bmE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGdyaWRpcm9uYXJpem9uYTwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL21rT3BNYzJGSnkiPnBpYy50d2l0dGVy LmNvbS9ta09wTWMyRkp5PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvZHkgQ2FtZXJvbiAo QENvZHlUQ2FtZXJvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9D b2R5VENhbWVyb24vc3RhdHVzLzE0NDkyNDE0MzM2NzY4MDgxOTI/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAxNiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Impact Players

Liberty 2022 Safety Jax Stam (5-11 200)

"Stam is a player who’s intelligence of the game is a gift that can not be taught. There was moments during the game where he was calling out the play that the Bulldogs were running before the snap. He has a nose for the football and wants to be involved in every play, whether it be right in front of him or across the field. Stam finished with 16 total tackles on the night and blew up a few plays in the back field, adding three tackles for loss. He is one the leaders of the Lions defense and will be key as the Lions get closer to the postseason." - Jacob Seliga

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KYXggU3RhbSBpcyBhIEJFQVNUIC0gY29tZXMgdXAgYW5kIHNocmVk cyBvZmYgYSBRQyBPTCB0byBtYWtlIHRoZSB0YWNrbGUgb24gdGhlIGR1bXAg b2ZmIHNjcmVlbiBwYXNzIGZvciBhIGxvc3Mgb2YgZ2FpbiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pheFN0YW0/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QEpheFN0YW08L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v TGliZXJ0eUZCTGlvbnM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QExpYmVydHlG Qkxpb25zPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vZjM5UmwxbDJ5diI+ cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2YzOVJsMWwyeXY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29k eSBDYW1lcm9uIChAQ29keVRDYW1lcm9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0NvZHlUQ2FtZXJvbi9zdGF0dXMvMTQ0OTIxMjQzODA0NjMz OTA3NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDE2LCAyMDIxPC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5MaWJlcnR5IFNlbmlvciBTYWZldHkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9KYXhTdGFtP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKYXhT dGFtPC9hPiBmb3JjZXMgb2ZmIHRoZSBlZGdlIGFuZCBkcm9wcyB0aGUgaGFt bWVyIG9uIHRoZSBRQyBRQiBmb3IgYSBsb3NzIG9mIGdhaW4gLSBHcmVhdCB0 YWNrbGUgZnJvbSB0aGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9M aWJlcnR5RkJMaW9ucz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATGliZXJ0eUZC TGlvbnM8L2E+IGNhcHRhaW4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1Jyd3JF MjNvV1YiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9ScndyRTIzb1dWPC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IENvZHkgQ2FtZXJvbiAoQENvZHlUQ2FtZXJvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2R5VENhbWVyb24vc3RhdHVzLzE0NDkyMjM4 NDE3NzU4OTg2Mjk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAxNiwg MjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5RdWVlbiBDcmVlayBlbGVjdHMgdG8gdGFrZSBhIHNhZmV0eSBvbiBl bnN1aW5nIHB1bnQsIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTGli ZXJ0eUZCTGlvbnM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QExpYmVydHlGQkxp b25zPC9hPiBTYWZldHkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9K YXhTdGFtP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKYXhTdGFtPC9hPiBkcmFn cyBoaW0gZG93biAtIExlYWQgY3V0IHRvIDI2LTE0IHdpdGggMToyNCBsZWZ0 IGluIGdhbWUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BWkhTRkI/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFaSFNGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ncmlkaXJvbmFyaXpvbmE/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QGdyaWRpcm9uYXJpem9uYTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90LmNvL3RjbXBHNklzYXciPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS90Y21wRzZJc2F3 PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvZHkgQ2FtZXJvbiAoQENvZHlUQ2FtZXJvbikg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2R5VENhbWVyb24vc3Rh dHVzLzE0NDkyMzgwNTQyMDAxNjg0NTY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ T2N0b2JlciAxNiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Liberty 2023 QB Dom Ochoa

"Ochoa has emerged as one of the better quarterbacks in the 6A conference this season and Friday night showed once again why. Ochoa finished the night with 317 total yards and two touchdowns. I was impressed with his ability to accurately throw the ball down field in certain situations, as it was a very windy night which made it very hard to move the ball for either side. He also showed his athleticism by extending multiple plays as the Bulldogs pressure got stronger by breaking out of potential sacks and by knowing when to roll out of the pocket to gain yardage. Ochoa has the keys to the offense and has continued to get better as the season has progressed." - Jacob Seliga

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BYnNvbHV0ZSBkaW1lIGZyb20gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9MaWJlcnR5RkJMaW9ucz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A TGliZXJ0eUZCTGlvbnM8L2E+IFFCIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vRG9tT2Nob2E1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEb21PY2hv YTU8L2E+IGRyb3BwaW5nIHRoZSAzcmQgYW5kIDEwIHBhc3MgcmlnaHQgaW50 byB0aGUgb3V0c3RyZXRjaGVkIGFybXMgb2YgV1IgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9icnVuZWxsZV9ncmFudD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AYnJ1bmVsbGVfZ3JhbnQ8L2E+IGZvciBhbm90aGVyIExpb25zIFRE IC0gTGliZXJ0eSAxMiBRQyAwIGluIDJuZCBRIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vQVpIU0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBWkhT RkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZ3JpZGlyb25h cml6b25hP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBncmlkaXJvbmFyaXpvbmE8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9sZ3FJaXpzanUxIj5waWMudHdp dHRlci5jb20vbGdxSWl6c2p1MTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDb2R5IENhbWVy b24gKEBDb2R5VENhbWVyb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vQ29keVRDYW1lcm9uL3N0YXR1cy8xNDQ5MjAyNjIyMzUxNjI2MjQwP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMTYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5SZWFsbHkgbmljZSBwbGF5IGZyb20gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9Eb21PY2hvYTU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QERv bU9jaG9hNTwvYT4gaGVyZSwgcm9sbHMgcmlnaHQgYW5kIGhpdHMgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9icnVuZWxsZV9ncmFudD9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AYnJ1bmVsbGVfZ3JhbnQ8L2E+IHdpdGggYSBmbG9h dCBwYXNzIHJpZ2h0IG92ZXIgUUMgZGVmZW5kZXIsIEJydW5lbGxlIHNwcmlu dHMgdXAgdGhlIHJpZ2h0IHNpZGVsaW5lIGZvciBhIDMwKyB5YXJkIGdhaW4g LSBMaWJlcnR5IHN0aWxsIGxlYWRpbmcgUUMgMTItMCBpbiAybmQgUSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vcDBrOU1uVXJweSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t L3AwazlNblVycHk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29keSBDYW1lcm9uIChAQ29k eVRDYW1lcm9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvZHlU Q2FtZXJvbi9zdGF0dXMvMTQ0OTIwODgwNzQ2MTA2MDYxMD9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDE2LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=

Queen Creek 2022 RB Payton Barlow (6-0 180)

"I've really enjoyed watching Barlow play throughout the years. A complete workhorse of a running back, he's tough and shows a burst of acceleration when he hits the second level. The Senior RB finished the night with 104 yards on the ground and two touchdowns. Barlow showed great balance, bouncing off would-be tacklers to pick up extra yards. He's one of the top RBs in 6A in my opinion." - Cody Cameron

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5RdWVlbiBDcmVlayB3aXRoIHR3byBURHMgaW4gdGhlIGZpcnN0IDYg bWlucyBvZiB0aGlzIDJuZCBIYWxmLCBSQiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0Jhcmxvd1BheXRvbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A QmFybG93UGF5dG9uPC9hPiBlbHVkZXMgd291bGQtYmUgdGFja2xlcnMgYW5k IGJyZWFrcyB0byB0aGUgb3V0c2lkZSBmb3IgYSAxNi15YXJkIFREIHJ1biAt IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUUNfZm9vdGJhbGw/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFFDX2Zvb3RiYWxsPC9hPiB0YWtlcyB0aGUg bGVhZCBvdmVyIExpYmVydHkgMTMtMTIgaW4gdGhlIDNyZCBRIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQVpIU0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBBWkhTRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v Z3JpZGlyb25hcml6b25hP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBncmlkaXJv bmFyaXpvbmE8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVFNj aHVyZW1hbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVFNjaHVyZW1hbjwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2xlbExYM1VMdnYiPnBpYy50d2l0dGVy LmNvbS9sZWxMWDNVTHZ2PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvZHkgQ2FtZXJvbiAo QENvZHlUQ2FtZXJvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9D b2R5VENhbWVyb24vc3RhdHVzLzE0NDkyMjE4MzU1MDE5NTcxMjM/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAxNiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5RdWVlbiBDcmVlayBzdHJpa2VzIGFnYWluISEgUkIgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CYXJsb3dQYXl0b24/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QEJhcmxvd1BheXRvbjwvYT4gdGFrZXMgYSBzdHJldGNoIGFy b3VuZCB0aGUgcmlnaHQgc2lkZSBhbmQgcHVuY2hlcyBpdCBpbiBmb3IgNiAt IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUUNfZm9vdGJhbGw/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFFDX2Zvb3RiYWxsPC9hPiBvbiBhIDI2LTAg cnVuIGhlcmUgaW4gdGhlIDJuZCBIYWxmLCBsZWFkcyBMaWJlcnR5IDI2LTEy IHdpdGggMzo0NCBsZWZ0IGluIHRoZSBnYW1lIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vQVpIU0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBWkhT RkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZ3JpZGlyb25h cml6b25hP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBncmlkaXJvbmFyaXpvbmE8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVFNjaHVyZW1hbj9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVFNjaHVyZW1hbjwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90LmNvL0JwZjMybUZwcjkiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9CcGYz Mm1GcHI5PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvZHkgQ2FtZXJvbiAoQENvZHlUQ2Ft ZXJvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2R5VENhbWVy b24vc3RhdHVzLzE0NDkyMzM0MzE5OTMzMzU4MTU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+T2N0b2JlciAxNiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv ZGl2PgoK

Queen Creek 2023 LB Cole Lalama (6-1 210)

"Man this kid was fun to watch in-person on Friday night. Lalama is a true thumper in the middle for the Bulldogs defense. He strikes with force and violence, leaving his mark every time he makes a tackle. The Junior LB racked up a team-high 16 tackles (10 solo), a tackle for loss, and came away with the game sealing interception deep in their own red zone. One heck of a performance from Lalama in the big road victory." - Cody Cameron

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IVUdFIGhpdCBmcm9tIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vTGFsYW1hQ29sZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATGFsYW1hQ29s ZTwvYT4gdG8gYnJpbmcgdXAgNHRoIERvd24gZm9yIHRoZSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1FDX2Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBRQ19mb290YmFsbDwvYT4gZGVmZW5zZSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vYTQ2eFhhYXFsbCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2E0NnhYYWFx bGw8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29keSBDYW1lcm9uIChAQ29keVRDYW1lcm9u KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvZHlUQ2FtZXJvbi9z dGF0dXMvMTQ0OTE5NTMyNDU4OTgxNzg2MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5PY3RvYmVyIDE2LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JTlQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9RQ19mb290 YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUUNfZm9vdGJhbGw8L2E+4oC8 77iPIEp1bmlvciBMQiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0xh bGFtYUNvbGU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QExhbGFtYUNvbGU8L2E+ IGRyb3BzIGludG8gem9uZSBjb3ZlcmFnZSBhbmQgcGlja3Mgb2ZmIHRoZSBh dHRlbXB0ZWQgTGliZXJ0eSBwYXNzIHVwIHRoZSBzZWFtIC0gUXVlZW4gQ3Jl ZWsgcmVnYWlucyBwb3NzZXNzaW9uIGxlYWRpbmcgTGliZXJ0eSAyNi0xMiB3 aXRoIDI6MjcgbGVmdCBpbiB0aGUgZ2FtZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0FaSFNGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQVpIU0ZC PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2dyaWRpcm9uYXJp em9uYT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZ3JpZGlyb25hcml6b25hPC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RTY2h1cmVtYW4/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRTY2h1cmVtYW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdC5jby9XSjFlazNhUnZyIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vV0oxZWsz YVJ2cjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDb2R5IENhbWVyb24gKEBDb2R5VENhbWVy b24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29keVRDYW1lcm9u L3N0YXR1cy8xNDQ5MjM1NTA4Njg1NDY3NjQ5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPk9jdG9iZXIgMTYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==

Queen Creek 2022 Safety Kade Farrell

"Farrell totaled up nine tackles (six solo) from his deep safety position on Friday, as well as well as being apart of two major turnovers for the Queen Creek defense. Farrell recovered a fumble on their own one-yard line right before the first half ended and he also forced a fumble in the road win." - Cody Cameron

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BYnNvbHV0ZSBoaXQgc3RpY2sgaGVyZSBmcm9tIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUUNfZm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QFFDX2Zvb3RiYWxsPC9hPiAyMDIzIERCIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vTHVrZWdvbnphbGV6MDg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QEx1a2Vnb256YWxlejA4PC9hPiBjb21lcyBvdmVyIGFuZCBmaWxs cyB0aGUgYWxsZXkgZm9yY2luZyBhIGZ1bWJsZSBhbmQgcmVjb3ZlcnkgYnkg S2FkZSBGYXJyZWxsLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vRWVBUzY1SVl5 dyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0VlQVM2NUlZeXc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg Q29keSBDYW1lcm9uIChAQ29keVRDYW1lcm9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0NvZHlUQ2FtZXJvbi9zdGF0dXMvMTQ0OTIxMTc2OTU0 OTc3MDc1Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDE2LCAyMDIx PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Who To Watch

Liberty 2023 DL My'keil Gardner (6-2 285)

"Gardner is one of my favorite players in the state to watch compete. He is a game-wrecker when rushing off the edge and the stats prove it. On the night Gardner finished with 11 total tackles with four of those being for loss. But those numbers don’t show the plays where the Bulldogs would drop back to pass and Gardner’s strength would push him past the offensive line and force an errant pass or force the quarterback out of the pocket. I believe he is a player who’s recruitment should skyrocket either after the season or during spring." - Jacob Seliga

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GYW50YXN0aWMgcGxheSBmcm9tIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vTGliZXJ0eUZCTGlvbnM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QExpYmVydHlGQkxpb25zPC9hPiAyMDIzIERMIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vbWdhcmRuZXIyMDIzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBtZ2FyZG5lcjIwMjM8L2E+IGhlcmUsIGtuaWZlcyBpbnNpZGUgdGFja2xl IGFuZCBtYWtlcyB0aGUgdGFja2xlIGF0IHRoZSBMT1MgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90LmNvL3dCMnBTS3c4bGUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS93QjJwU0t3 OGxlPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvZHkgQ2FtZXJvbiAoQENvZHlUQ2FtZXJv bikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2R5VENhbWVyb24v c3RhdHVzLzE0NDkyMDM1MzYwMzQ1NTM4NTg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+T2N0b2JlciAxNiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9tZ2FyZG5lcjIw MjM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QG1nYXJkbmVyMjAyMzwvYT4gaXMg YSBNT05TVEVSIC0gYWxyZWFkeSBtdWx0aXBsZSB0YWNrbGVzIGJlaGluZCB0 aGUgTE9TLCBleHRyZW1lbHkgZmFzdCBvZmYgdGhlIHNuYXAsIGFjdGl2ZSBE TCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0xpYmVydHlGQkxpb25z P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBMaWJlcnR5RkJMaW9uczwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ncmlkaXJvbmFyaXpvbmE/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGdyaWRpcm9uYXJpem9uYTwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1lBRGVJSDhUVkUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9Z QURlSUg4VFZFPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvZHkgQ2FtZXJvbiAoQENvZHlU Q2FtZXJvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2R5VENh bWVyb24vc3RhdHVzLzE0NDkyMDUyNjMzOTk5MzE5MTA/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAxNiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Mb29rcyBsaWtlIEnigJltIGdvaW5nIHRvIHBvc3QgMjArIHZpZGVv cyBvZiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL21nYXJkbmVyMjAy Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AbWdhcmRuZXIyMDIzPC9hPiBtYWtp bmcgcGxheXMgdG9uaWdodCAtIHRoZSAyMDIzIERMIHNoZWRzIG9mZiB0aGUg YmxvY2sgYW5kIGRpc3J1cHRzIHRoZSBkdW1wIG9mZiBzY3JlZW4sIExpYmVy dHkgZGVmZW5zZSBnYXRoZXJzIHRvIG1ha2UgdGhlIHRhY2tsZSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3QuY28vVWFMZzRZcHZkRyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1Vh TGc0WXB2ZEc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29keSBDYW1lcm9uIChAQ29keVRD YW1lcm9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvZHlUQ2Ft ZXJvbi9zdGF0dXMvMTQ0OTIwNjEwMzUxOTA3NjM1Mj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDE2LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGVyZSBnb2VzIHRoYXQgbWFuIGFnYWlu4oC877iPIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbWdhcmRuZXIyMDIzP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBtZ2FyZG5lcjIwMjM8L2E+IHByZXNzZXMgdGhlIG9wcG9z aW5nIE9MIGludG8gdGhlIGJhY2tmaWVsZCBhbmQgY2hhc2VzIGRvd24gdGhl IFJCIGZvciBhIGxvc3Mgb2YgMy4gVEhJUyBJUyBBIERVREUhISA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FaSFNGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AQVpIU0ZCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L2dyaWRpcm9uYXJpem9uYT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZ3JpZGly b25hcml6b25hPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vVFhHNmF6YXlN diI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1RYRzZhemF5TXY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg Q29keSBDYW1lcm9uIChAQ29keVRDYW1lcm9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0NvZHlUQ2FtZXJvbi9zdGF0dXMvMTQ0OTIyNjg2Nzgy MzYzMjM5MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDE2LCAyMDIx PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Quotable

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Qb3N0Z2FtZSBJbnRlcnZpZXcgd2l0aCA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL1FDX2Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBRQ19mb290YmFsbDwvYT4gIFFCIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vU2ViYXNzX1RvbWVybGluP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBT ZWJhc3NfVG9tZXJsaW48L2E+IGFmdGVyIHRoZSBCdWxsZG9ncyAyNi0yMSB2 aWN0b3J5IG92ZXIgTGliZXJ0eSBvbiBGcmlkYXkgbmlnaHQuIFRoZSBTZW5p b3IgZHVhbC10aHJlYXQgUUIgaGFzIGxlYWQgdGhlIEJ1bGxkb2dzIHRvIGEg Ni0wIHJlY29yZCB3aGlsZSByYWNraW5nIHVwIDExODggdG90YWwgeWFyZHMg YW5kIDEzIFREcyB0aGlzIHNlYXNvbiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL1RTY2h1cmVtYW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRTY2h1 cmVtYW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQVpIU0ZC P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBWkhTRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdC5jby8xaktXdjJmYllLIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vMWpLV3Yy ZmJZSzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDb2R5IENhbWVyb24gKEBDb2R5VENhbWVy b24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29keVRDYW1lcm9u L3N0YXR1cy8xNDUwMjU2NTM2NzQ4NDk0ODUyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPk9jdG9iZXIgMTksIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==

"A lot of people are just doubting us, but (as a) team all we need is for us to believe in each other and play all four quarters hard." - Queen Creek Senior QB Sebastain Tomerlin.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XaGF0IGEgdGhyb3cgZnJvbSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL1NlYmFzc19Ub21lcmxpbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A U2ViYXNzX1RvbWVybGluPC9hPuKAvO+4jyBPbiAzcmQgYW5kIDEzIFRoZSBT ZW5pb3IgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9RQ19mb290YmFs bD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUUNfZm9vdGJhbGw8L2E+IGd1bi1z bGluZ2VyIHNsaW5ncyBhIGRpbWUgaW50byB0aGUgYXJtcyBvZiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0tpcmljZUI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QEtpcmljZUI8L2E+IHdobyBkaXZlcyBpbnRvIHRoZSBlbmQgem9u ZSBmb3IgYSBURCAtIFF1ZWVuIENyZWVrIGV4dGVuZHMgdGhlaXIgbGVhZCBv dmVyIExpYmVydHkgMjAtMTIgaGVyZSBpbiB0aGUgNHRoIFEgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BWkhTRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QEFaSFNGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9U U2NodXJlbWFuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUU2NodXJlbWFuPC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2dyaWRpcm9uYXJpem9u YT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZ3JpZGlyb25hcml6b25hPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vSGRHTkVrQXJ3ZyI+cGljLnR3aXR0ZXIu Y29tL0hkR05Fa0Fyd2c8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29keSBDYW1lcm9uIChA Q29keVRDYW1lcm9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Nv ZHlUQ2FtZXJvbi9zdGF0dXMvMTQ0OTIyNzk4MDI0OTU2NzI0Mz9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDE2LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Up Next