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TeamAZV Fiesta Bowl Alumni & Recruiting Spotlight: Oregon and Liberty

Cody Cameron
Lead Analyst
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Local Alumni in Action 

Oregon DL My'keil Gardner (Liberty HS Alum) 

Oregon DL A'mauri Washington (Chandler HS Alum) 

Washington saw action throughout the game, working his way into the rotation for the Ducks' defensive line unit. The true-freshman from Chandler high school finished with one solo tackle.

Oregon DB Cole Martin (Basha HS Alum) 

Martin was inserted into the game in the 4th Quarter in the Ducks' secondary. The true-freshman finished with one tackle on the evening.

Oregon WR Kyler Kasper (Williams Field Alum)

Kasper hauled in a 4th quarter reception in the Ducks 45-6 victory.

Courtesy of Jason Digos (ArizonaVarsity)
Courtesy of Jason Digos (ArizonaVarsity)

Local Class of 2024 Signees 

Sunnyslope QB Luke Moga (Oregon) 

Moga was one of the best dual-threat quarterbacks in the state of Arizona this past fall. A three-year varsity letterman for Sunnyslope high school (Phoenix, AZ) Moga finished his high school career throwing for over 4300 yards and 51 passing touchdowns. The electrifying quarterback also rushed for 1500 yards and an additional 20 touchdowns on the ground. Moga ran a 10.5 100 Meter on the track last spring, placing 2nd in the AIA State Meet. Moga signed during the December 20th early signing period and enrolled early for the spring 2024 semester.

Salpointe Catholic Edge Rusher Elijah Rushing (Oregon) 

Rushing also signed during the December 20th early signing period and enrolled early for the Ducks. Rushing was rated as the #1 recruit in Arizona for the 2024 class. Rushing finished his Salpointe Catholic (Tucson, AZ) career recording over 200 total tackles, 42 tackles for loss and 32.5 sacks for the Lancers.

Sights and Sounds from Media Day 

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