Advertisement
News More News
ago football Edit

TeamAZV Holiday Bowl Alumni Spotlight: USC and Louisville

Cody Cameron
Lead Analyst
Advertisement

Local Alumni in Action 

Louisville QB Jack Plummer (Gilbert HS alum) 

Courtesy JJ Digos
Courtesy JJ Digos

Plummer, who has been the Cardinals' starting quarterback all season, finished the night completing 21 of his 25 pass attempts for 141 yards. Plummer also added an additional 23 yards on the ground. Plummer finished the season throwing for over 3200 passing yards and 21 touchdowns for the Cardinals in his final collegiate season.

USC WR Duce Robinson (Pinnacle Alum) 

Courtesy JJ Digos
Courtesy JJ Digos

Robinson hauled in a 44-yard touchdown reception on a deep pass from USC QB Miller Moss early in the 4th quarter to put the Trojans up by two scores. Robinson jabbed inside on his initial route and then worked vertical, blowing passed the Louisville DB to create separation on the route. Robinson finished his true-freshman campaign with 351 receiving yards and two touchdowns.

USC WR Ja'Kobi Lane (Red Mountain Alum) 

Courtesy JJ Digos
Courtesy JJ Digos

What a game from Ja'Kobi Lane! Lane hit a milestone late in the first half when he hauled in a 50/50 throw in the end zone for his fist receiving touchdown of his collegiate career. The Red Mountain alum wasn't done there. Mid-way through the 3rd quarter lined up in the slot, Lane ran an end zone fade and mossed a Louisville DB for his second touchdown of the game. Lane finished the night with three receptions for 60 yards and a pair of touchdowns.

USC WR Dorian Singer (Pinnacle Alum)

Singer hauled in one reception for 13 yards in the Trojans victory. Singer finished with 289 receiving yards and three touchdowns on the season.

USC OL Elijah Paige (Pinnacle Alum)

Courtesy JJ Digos
Courtesy JJ Digos

Paige got the start at left tackle for the Trojans and helped lead an offensive front that paved the way for 443 total yards. Paige protected USC QB Miller Moss' blind-side throughout the game, which helped Moss throw for 372 yards and 6 touchdowns on the night. The true-freshman from Pinnacle has a very bright future for the Trojans.

USC DL Anthony Lucas (Chaparral Alum)

USC DB Jacobe Covington (Saguaro Alum) 

Covington got the start at cornerback for the Trojans' secondary and made every bit of his opportunity. Covington was fantastic in run-support, shedding off stalk blocks and keeping outside leverage to make plays. Covington also showed off his skill sets in both zone and press-man technique, playing hip pocket on Louisville WRs in coverage. Covington finished with four total tackles and had a couple nice pass break-ups in the Trojans' victory.

Support our sponsors:

AALL Insurance



Make sure to follow ArizonaVarsity.com on social platforms for more daily content!

Facebook

Twitter (Main)

Twitter (Preps)

Instagram

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement