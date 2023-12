Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5VU0MgYXJyaXZpbmcgZm9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vRElSRUNUVl9IQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARElSRUNU Vl9IQjwvYT4hPGJyPjxicj5Zb3UgY2FuIHNlZSBhIGZldyBBWiBhbHVtcyBv ZmYgdGhlIGJ1cyBpbmNsdWRpbmcgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9EdWNlcm9iaW5zb24yP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEdWNl cm9iaW5zb24yPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2Nh bnRHdWFyZEphazE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGNhbnRHdWFyZEph azE8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUmVkTXRuRm9v dGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJlZE10bkZvb3RiYWxsPC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoRW5kZXJzUk1I Uz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hFbmRlcnNSTUhTPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FaSFNGQj9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AQVpIU0ZCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0pVU1RDSElMTFk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEpVU1RD SElMTFk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vWmFjaEFs dmlyYT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AWmFjaEFsdmlyYTwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2R5VENhbWVyb24/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvZHlUQ2FtZXJvbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qYWNvYl9zZWxpZ2E/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QGphY29iX3NlbGlnYTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9yYWxwaGFtc2Rlbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AcmFs cGhhbXNkZW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZ3Jp ZGlyb25hcml6b25hP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBncmlkaXJvbmFy aXpvbmE8L2E+ICAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo dGFnL1RlYW1BWlY/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PiNUZWFtQVpWPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vY3hXOHkxaWlI SSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2N4Vzh5MWlpSEk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg Si5KLiBEaWdvcyAoQEpEaWdvc1Bob3RvKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0pEaWdvc1Bob3RvL3N0YXR1cy8xNzQwMTM5MTYyOTAzNDUz OTQ5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDI3LCAyMDIzPC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5FeHBlY3QgYSBidW5jaCBvZiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0FaSFNGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQVpIU0ZCPC9h PiBhbHVtcyB0byBtYWtlIGEgYmlnIGltcGFjdCBhbGwgb3ZlciB0aGUgZmll bGQgYXQgdG9uaWdodOKAmXMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9ESVJFQ1RWX0hCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBESVJFQ1RWX0hC PC9hPiE8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FaSFNGQj9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQVpIU0ZCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0pVU1RDSElMTFk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QEpVU1RDSElMTFk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v WmFjaEFsdmlyYT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AWmFjaEFsdmlyYTwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2R5VENhbWVyb24/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvZHlUQ2FtZXJvbjwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qYWNvYl9zZWxpZ2E/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QGphY29iX3NlbGlnYTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9yYWxwaGFtc2Rlbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AcmFscGhhbXNkZW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vZ3JpZGlyb25hcml6b25hP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBncmlk aXJvbmFyaXpvbmE8L2E+ICAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9oYXNodGFnL1RlYW1BWlY/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPiNUZWFtQVpWPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vQXZM RDhPektneiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0F2TEQ4T3pLZ3o8L2E+PC9wPiZt ZGFzaDsgSi5KLiBEaWdvcyAoQEpEaWdvc1Bob3RvKSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pEaWdvc1Bob3RvL3N0YXR1cy8xNzQwMTc0MTA2 MTE5ODI3OTEyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDI4LCAy MDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Local Alumni in Action

Louisville QB Jack Plummer (Gilbert HS alum)

Courtesy JJ Digos

Plummer, who has been the Cardinals' starting quarterback all season, finished the night completing 21 of his 25 pass attempts for 141 yards. Plummer also added an additional 23 yards on the ground. Plummer finished the season throwing for over 3200 passing yards and 21 touchdowns for the Cardinals in his final collegiate season.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HaWxiZXJ0IEhTIGFsdW0gYW5kIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vTG91aXN2aWxsZUZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBM b3Vpc3ZpbGxlRkI8L2E+IHN0YXJ0aW5nIFFCIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vSmFja3BsdW1tZXIxMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5ASmFja3BsdW1tZXIxMzwvYT4gd2FybXMgdXAgZm9yIHRoZSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RJUkVDVFZfSEI/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QERJUkVDVFZfSEI8L2E+IHZzIFVTQy4gUGx1bW1lciB0aHJl dyBmb3Igb3ZlciA2OTAwIHlhcmRzIGFuZCA2OSBwYXNzaW5nIHRvdWNoZG93 bnMgZHVyaW5nIGhpcyBHaWxiZXJ0IGNhcmVlciA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0FaSFNGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQVpI U0ZCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2dyaWRpcm9u YXJpem9uYT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZ3JpZGlyb25hcml6b25h PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RpZ2VyX0ZCX0dI Uz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGlnZXJfRkJfR0hTPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vUkhDR2dnY050dSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t L1JIQ0dnZ2NOdHU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29keSBDYW1lcm9uIChAQ29k eVRDYW1lcm9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvZHlU Q2FtZXJvbi9zdGF0dXMvMTc0MDE3NDAyMTY3MTczOTY1Nz9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyOCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

USC WR Duce Robinson (Pinnacle Alum)

Courtesy JJ Digos

Robinson hauled in a 44-yard touchdown reception on a deep pass from USC QB Miller Moss early in the 4th quarter to put the Trojans up by two scores. Robinson jabbed inside on his initial route and then worked vertical, blowing passed the Louisville DB to create separation on the route. Robinson finished his true-freshman campaign with 351 receiving yards and two touchdowns.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EVUNFRUVFISEgUGlubmFjbGUgYWx1bSBhbmQgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS91c2NmYj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A dXNjZmI8L2E+IFRydWUtRnJlc2htYW4gV1IgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9EdWNlcm9iaW5zb24yP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBEdWNlcm9iaW5zb24yPC9hPiB3YXJtcyB1cCBwcmVnYW1lIGZvciB0aGUg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ESVJFQ1RWX0hCP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBESVJFQ1RWX0hCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dvQmlnQmx1ZV9QSFM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QEdvQmlnQmx1ZV9QSFM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vZHp1cGtlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBkenVwa2U8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVHJhY2VfQ2Fycm9s bD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVHJhY2VfQ2Fycm9sbDwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BWkhTRkI/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QEFaSFNGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9ncmlkaXJvbmFyaXpvbmE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGdy aWRpcm9uYXJpem9uYTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzI0QkdJ emxLTDgiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8yNEJHSXpsS0w4PC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IENvZHkgQ2FtZXJvbiAoQENvZHlUQ2FtZXJvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2R5VENhbWVyb24vc3RhdHVzLzE3NDAxNjMy NzE0MTg4OTY1NDc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMjgs IDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EVUNFIFNBSUQgRFVFQ0VTIOKcjO+4jzxicj48YnI+8J+TuiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NGQk9ORk9YP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBDRkJPTkZPWDwvYT4gPGJyPjxicj4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90LmNvL3NBV25BYUR3bG4iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9zQVduQWFE d2xuPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFVTQyBGb290YmFsbCDinIzvuI8gKEB1c2Nm YikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS91c2NmYi9zdGF0dXMv MTc0MDIxOTUyNDA0NDI0MzE2Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNl bWJlciAyOCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

USC WR Ja'Kobi Lane (Red Mountain Alum)

Courtesy JJ Digos

What a game from Ja'Kobi Lane! Lane hit a milestone late in the first half when he hauled in a 50/50 throw in the end zone for his fist receiving touchdown of his collegiate career. The Red Mountain alum wasn't done there. Mid-way through the 3rd quarter lined up in the slot, Lane ran an end zone fade and mossed a Louisville DB for his second touchdown of the game. Lane finished the night with three receptions for 60 yards and a pair of touchdowns.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5SZWQgTW91bnRhaW4gYWx1bSBhbmQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS91c2NmYj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AdXNjZmI8 L2E+IFdSIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY2FudEd1YXJk SmFrMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY2FudEd1YXJkSmFrMTwvYT4g Z2V0cyBsb29zZSBwcmVnYW1lIGJlZm9yZSB0aGUgVHJvamFuc+KAmSBtYXRj aHVwIHZzIExvdWlzdmlsbGUgaW4gdGhlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vRElSRUNUVl9IQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARElS RUNUVl9IQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2Fj aEVuZGVyc1JNSFM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoRW5kZXJz Uk1IUzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SZWRNdG5G b290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUmVkTXRuRm9vdGJhbGw8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9RWXlUZkpLNXo2Ij5waWMudHdp dHRlci5jb20vUVl5VGZKSzV6NjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDb2R5IENhbWVy b24gKEBDb2R5VENhbWVyb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vQ29keVRDYW1lcm9uL3N0YXR1cy8xNzQwMTU1OTExMTcwMzg3OTg1P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDI3LCAyMDIzPC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KQSYjMzk7S09CSSBPVkVSIFRIRVJFIFNPTUVXSEVSRTxicj48YnI+ 8J+TuiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NGQk9ORk9YP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDRkJPTkZPWDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90LmNvL2hnQXBjdGRrOWEiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9oZ0FwY3Rk azlhPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFVTQyBGb290YmFsbCDinIzvuI8gKEB1c2Nm YikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS91c2NmYi9zdGF0dXMv MTc0MDE5NzgyMjk3MDk2NjE0OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNl bWJlciAyOCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jYW50R3VhcmRK YWsxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBjYW50R3VhcmRKYWsxPC9hPiB3 ZW50IHVwIEhJR0ggZm9yIHRoYXQgb25lIOKcjO+4jzxicj48YnI+8J+TuiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NGQk9ORk9YP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDRkJPTkZPWDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvL3d6U3RWMXBMckQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS93elN0VjFwTHJEPC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IFVTQyBGb290YmFsbCDinIzvuI8gKEB1c2NmYikgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS91c2NmYi9zdGF0dXMvMTc0MDIx MTk0NTUxNTQ4NzYzNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAy OCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

USC WR Dorian Singer (Pinnacle Alum)

Singer hauled in one reception for 13 yards in the Trojans victory. Singer finished with 289 receiving yards and three touchdowns on the season.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TZXZlcmFsIEFyaXpvbmEgaGlnaCBzY2hvb2wgZm9vdGJhbGwgYWx1 bXMgYXQgdGhlIEhvbGlkYXkgQm93bCBmb3IgVVNDIGFuZCBMb3Vpc3ZpbGxl IDxicj48YnI+SGVyZeKAmXMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9SZWRNdG5Gb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUmVkTXRu Rm9vdGJhbGw8L2E+4oCZcyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L2NhbnRHdWFyZEphazE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGNhbnRHdWFy ZEphazE8L2E+IGFuZCB0aGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9Hb0JpZ0JsdWVfUEhTP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBHb0JpZ0Js dWVfUEhTPC9hPiB0cmlvIC0gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9lbGlqYWhwYWlnZTc0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBlbGlqYWhw YWlnZTc0PC9hPiwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EdWNl cm9iaW5zb24yP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEdWNlcm9iaW5zb24y PC9hPiBhbmQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9kb3JpYW5f c2luZ2VyMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZG9yaWFuX3NpbmdlcjE8 L2E+IHdhcm1pbmcgdXAgZm9yIFVTQyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v YkJ4T2h2TGdWTSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2JCeE9odkxnVk08L2E+PC9w PiZtZGFzaDsgWmFjaCBBbHZpcmEgKEBaYWNoQWx2aXJhKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1phY2hBbHZpcmEvc3RhdHVzLzE3NDAxNjM5 MDg0OTU5NTQyMDk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMjgs IDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

USC OL Elijah Paige (Pinnacle Alum)

Courtesy JJ Digos

Paige got the start at left tackle for the Trojans and helped lead an offensive front that paved the way for 443 total yards. Paige protected USC QB Miller Moss' blind-side throughout the game, which helped Moss throw for 372 yards and 6 touchdowns on the night. The true-freshman from Pinnacle has a very bright future for the Trojans.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QaW5uYWNsZSBhbHVtIGFuZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL3VzY2ZiP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkB1c2NmYjwvYT4g dHJ1ZS1mcmVzaG1hbiB0YWNrbGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9lbGlqYWhwYWlnZTc0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBlbGlq YWhwYWlnZTc0PC9hPiB3b3JrcyAxIHYgMeKAmXMgaW4gdGhlIHByZWdhbWUg b2YgdGhlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRElSRUNUVl9I Qj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARElSRUNUVl9IQjwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Hb0JpZ0JsdWVfUEhTP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBHb0JpZ0JsdWVfUEhTPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FaSFNGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A QVpIU0ZCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2dyaWRp cm9uYXJpem9uYT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZ3JpZGlyb25hcml6 b25hPC9hPiB2aWRlbyBjcmVkaXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9SaXZhbHNfSmVmZj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxz X0plZmY8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9rTjNMbE10d0pkIj5w aWMudHdpdHRlci5jb20va04zTGxNdHdKZDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDb2R5 IENhbWVyb24gKEBDb2R5VENhbWVyb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vQ29keVRDYW1lcm9uL3N0YXR1cy8xNzQwMTcwNjY1MjI2MTA1 MDk4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDI4LCAyMDIzPC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

USC DL Anthony Lucas (Chaparral Alum)

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DaGFwZm9vdGJh bGxBWj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2hhcGZvb3RiYWxsQVo8L2E+ IGFsdW0gYW5kIFVTQyBETCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0FudGhvbnlsdWNhczIwMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQW50aG9u eWx1Y2FzMjAxPC9hPiBnZXR0aW5nIHJlYWR5IHRvIGZhY2UgTG91aXN2aWxs ZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vakRNTUpGZnRuSiI+cGljLnR3aXR0 ZXIuY29tL2pETU1KRmZ0bko8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgWmFjaCBBbHZpcmEg KEBaYWNoQWx2aXJhKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1ph Y2hBbHZpcmEvc3RhdHVzLzE3NDAxNjgzNDU1Nzg4MTE1ODY/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMjgsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

USC DB Jacobe Covington (Saguaro Alum)

Covington got the start at cornerback for the Trojans' secondary and made every bit of his opportunity. Covington was fantastic in run-support, shedding off stalk blocks and keeping outside leverage to make plays. Covington also showed off his skill sets in both zone and press-man technique, playing hip pocket on Louisville WRs in coverage. Covington finished with four total tackles and had a couple nice pass break-ups in the Trojans' victory.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TYWd1YXJvIGFsdW0gYW5kIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vdXNjZmI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHVzY2ZiPC9hPiBE QiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2phY29iZWNvdmluZ3Rv bj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AamFjb2JlY292aW5ndG9uPC9hPiBs b2NrZWQgaW4gYmVmb3JlIHRoZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0RJUkVDVFZfSEI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QERJUkVDVFZf SEI8L2E+IEJvd2wgR2FtZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L3NhZ3Vhcm9mb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ac2FndWFy b2Zvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2dy aWRpcm9uYXJpem9uYT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZ3JpZGlyb25h cml6b25hPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FaSFNG Qj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQVpIU0ZCPC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3QuY28vUmVTd1N6YkZWSSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1JlU3dT emJGVkk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29keSBDYW1lcm9uIChAQ29keVRDYW1l cm9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvZHlUQ2FtZXJv bi9zdGF0dXMvMTc0MDE1NzU5MjMwNjEzNTEyNj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyNywgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7igJxXZSBhIHRlYW0gbm93ISBXZSBhIHRlYW0gbm93IeKAnSA8YnI+ LSBDQiBKYWNvYmUgQ292aW5ndG9uIDxicj48YnI+VGhlIGN1bHR1cmUgaXMg YmFjay4gVGhlIHByb2dyYW0gaXMgYmFjay4gPGJyPuKcjPCfj7w8YnI+KFZp YSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01hcmNLdWxraW4/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1hcmNLdWxraW48L2E+KSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3QuY28vM3JWeG5TaElzdyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzNyVnhu U2hJc3c8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTmljbyAoQFVTQ19OaWNvKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1VTQ19OaWNvL3N0YXR1cy8xNzQwMjQ0 ODg5MTIyODgxNzU5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDI4 LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK