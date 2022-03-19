 ArizonaVarsity - The Take it EZ Sports Show (Ep. 82) Brackets and baseball
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The Take it EZ Sports Show (Ep. 82) Brackets and baseball

Eric Newman • ArizonaVarsity
Staff
@enewmanwrites
Eric is a guy who likes to write about sports. And he likes to hike and exercise and read and chill and watch TV. But, nobody pays you to hike and exercise and read and chill and watch TV.

The Take it E.Z. Sports show is available to download or subscribe to on all of your favorite platforms. CLICK HERE to to subscribe on Anchor, or choose from any of the following platforms below:

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Zach and Eric return for episode 82 of the Take it EZ Sports Show.

The guys fill out NCAA tournament brackets and talk a bit about high school baseball before talking about the best things they ate in the last week.

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