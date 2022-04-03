The Take it EZ Sports Show (Ep. 83) NCAA basketball, spring sports and more

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Eric and Zach return for Episode 83 of the Take it EZ Sports Show.
The guys talk about the Final Four of the NCAA Men's Basketball Tournament, take some time to roast the AZV interns, and go over spring sports.
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