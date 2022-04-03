 ArizonaVarsity - The Take it EZ Sports Show (Ep. 83) NCAA basketball, spring sports and more
News More News
{{ timeAgo('2022-04-03 12:53:22 -0500') }} other sports Edit

The Take it EZ Sports Show (Ep. 83) NCAA basketball, spring sports and more

Eric Newman • ArizonaVarsity
Staff
@enewmanwrites
Eric is a guy who likes to write about sports. And he likes to hike and exercise and read and chill and watch TV. But, nobody pays you to hike and exercise and read and chill and watch TV.

The Take it E.Z. Sports show is available to download or subscribe to on all of your favorite platforms. CLICK HERE to to subscribe on Anchor, or choose from any of the following platforms below:

Breaker // Google Podcasts // Pocket Casts // Radio Public // Spotify // iTunes

Eric and Zach return for Episode 83 of the Take it EZ Sports Show.

The guys talk about the Final Four of the NCAA Men's Basketball Tournament, take some time to roast the AZV interns, and go over spring sports.

Support our sponsors:

AALL Insurance

People's Mortgage


Make sure to follow ArizonaVarsity.com on social platforms for more daily content!

Facebook

Twitter (Arizona Varsity Podcast Network)

Twitter (Arizona High School Sports)

Instagram

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}