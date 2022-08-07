The Take it EZ Sports Show (Ep. 95) Cody Cameron returns

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Eric Newman and Zach Alvira are back for Episode 95 of the Take it EZ Sports Show.
The guys discuss the past week before welcoming Arizona Varsity's Cody Cameron back to the show to laugh and sort of talk high school football.
The boys finish up with the best thing they ate this week.
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