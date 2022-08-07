 ArizonaVarsity - The Take it EZ Sports Show (Ep. 95) Cody Cameron returns
News More News
{{ timeAgo('2022-08-07 15:00:20 -0500') }} other sports Edit

The Take it EZ Sports Show (Ep. 95) Cody Cameron returns

Eric Newman • ArizonaVarsity
Staff
@enewmanwrites
Eric is a guy who likes to write about sports. And he likes to hike and exercise and read and chill and watch TV. But, nobody pays you to hike and exercise and read and chill and watch TV.

The Take it E.Z. Sports show is available to download or subscribe to on all of your favorite platforms. CLICK HERE to to subscribe on Anchor, or choose from any of the following platforms below:

Breaker // Google Podcasts // Pocket Casts // Radio Public // Spotify // iTunes

Eric Newman and Zach Alvira are back for Episode 95 of the Take it EZ Sports Show.

The guys discuss the past week before welcoming Arizona Varsity's Cody Cameron back to the show to laugh and sort of talk high school football.

The boys finish up with the best thing they ate this week.

Support our sponsors:

AALL Insurance

People's Mortgage


Make sure to follow ArizonaVarsity.com on social platforms for more daily content!

Facebook

Twitter (Arizona Varsity Podcast Network)

Twitter (Arizona High School Sports)

Instagram

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}