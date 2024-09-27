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ago football Edit

ArizonaVarsity staff Top-10 pick’em for Week 9/27/24

Cody Cameron • ArizonaVarsity
Lead Analyst
@codytcameron
Recruiting Analyst

Ralph Amsden, the owner of ArizonaVarsity, started the pick’em contest here on the website a few years ago. Below are the rules and guidelines he set forth for the competition.

Here's how our staff pick'em contest works: we set odds for who we believe the favorite and underdog in each game are. To play along at home, simply pick the favorite or underdog to win by the assigned spread (example, if Team A is favored by 7.5, to get your selection correct, Team A has to win by at least 8 points, or Team B has to lose by less than 7).

Feel free to play along at home, and try to beat our staff!

Disclaimer: We're not gambling. That would be ridiculous. This is a game. For fun.

Thanks as always to our sponsors, Integrity Electric and AALL Insurance.

We will follow the rules Ralph initially introduced above!

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You can see the ArizonaVarsity staff picks by subscribing to the TeamAZV Forum.

Season Results 

Team AZV leaderboard 
Rank Member Record Win %

1.

Zach Alvira

29-11

72%

2.

JJ Digos

27-13

67%

T3.

Cody Cameron

24-16

60%

T3.

Eric Newman

23-15

60%

5.

Ralph Amsden

23-17

57%

6.

Chris Eaton

22-17

56%

10. 3A (4-1) Ben Franklin -9.5 @ 3A (5-0) ALA Ironwood

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Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Ben Franklin -9.5

Zach Alvira

ALA Ironwood +9.5

JJ Digos

ALA Ironwood +9.5

Gridiron Arizona

Ben Franklin -9.5

Eric Newman

ALA Ironwood +9.5

Ralph Amsden

ALA Ironwood +9.5

9. 4A (4-0) Mica Mountain -12.5 @ 5A (4-0) Casa Grande

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Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Casa Grande +12.5

Zach Alvira

Casa Grande +12.5

JJ Digos

Casa Grande +12.5

Gridiron Arizona

Casa Grande +12.5

Eric Newman

Mica Mountain -12.5

Ralph Amsden

Mica Mountain -12.5

8.  4A (4-0) Yuma Catholic -2.5 @ 4A (3-1) Arizona College Prep

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Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Arizona College Prep +2.5

Zach Alvira

Yuma Catholic -2.5

JJ Digos

Arizona College Prep +2.5

Gridiron Arizona

Arizona College Prep +2.5

Eric Newman

Yuma Catholic -2.5

Ralph Amsden

Yuma Catholic -2.5

7. 4A (4-0) Combs +8.5 @ 4A (3-1) Prescott

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Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Prescott -8.5

Zach Alvira

Prescott -8.5

JJ Digos

Prescott -8.5

Gridiron Arizona

Combs +8.5

Eric Newman

Prescott -8.5

Ralph Amsden

Prescott -8.5

#6 5A (2-1) Verrado -14.5 @ 5A (3-1) Ironwood

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Verrado -14.5

Zach Alvira

Verrado -14.5

JJ Digos

Verrado -14.5

Gridiron Arizona

Verrado -14.5

Eric Newman

Verrado -14.5

Ralph Amsden

Verrado -14.5

5. 4A (3-1) Sahuaro +13.5 @ 5A (3-1) Ironwood Ridge 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Ironwood Ridge -13.5

Zach Alvira

Sahuaro +13.5

JJ Digos

Sahuaro +13.5

Gridiron Arizona

Ironwood Ridge -13.5

Eric Newman

Ironwood Ridge -13.5

Ralph Amsden

Ironwood Ridge -13.5

4. 6A (3-1) Chavez +11.5 @ 6A Mountain Pointe (3-1)

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Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Mountain Pointe -11.5

Zach Alvira

Mountain Pointe -11.5

JJ Digos

Chavez +11.5

Gridiron Arizona

Cesar Chavez +11.5

Eric Newman

Mountain Pointe -11.5

Ralph Amsden

Mountain Pointe -11.5

3. 5A (4-0) Notre Dame Prep +15.5 @ 6A (4-0) Brophy  

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Cody Cameron

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Eric Newman

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Ralph Amsden

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2. 6A (4-0) ALA QC -7.5 @ 6A (3-1) Pinnacle 

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Cody Cameron

ALA QC -7.5

Zach Alvira

ALA QC -7.5

JJ Digos

ALA QC -7.5

Gridiron Arizona

ALA-Queen Creek -7.5

Eric Newman

ALA QC -7.5

Ralph Amsden

ALA QC -7.5

1. 6A (4-0) Chandler +1.5 @ 6A (4-0) Highland

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