This is, as the title suggests, a list of the Arizona high school football alumni on FCS football rosters in the 2023 season. There are, at current count, 128 teams in FCS.

I'm going strictly off the teams' online rosters, listing players' hometowns and high schools in Arizona on their individual websites.

Please, respectfully (I can't stress that enough) let me know if I missed anybody.

Current FCS-playoff eligible teams:

Abilene Christian

Dustin Inness - LS - Northwest Christian

Alabama State

Grant DeGraffenreid - LB - Hamilton

Thomas Lauria - LS - Highland

Elijah Baker - OL - Desert Vista

Alcorn State

Zaccharius Cooper - RB - Saguaro

Brown

Jack Whitten - DB - Chaparral

Bryant

Ridge Docekal - QB - Saguaro

Bucknell

Tyler Beverett - QB - Saguaro

Butler

Preston Slaton - WR - Hamilton

Dawson Hubbard - DB - Hamilton

Cal Poly

Spencer Brasch - QB - Higley

Central Arkansas

Zach Molina - WR - Red Mountain

Trey Nelson - WR - Verrado

Chattanooga

Jeremiah Katt - OL - Mountain View (Mesa)

Colgate

William Parker - TE - Catalina Foothills

Ralph Barnard - DL - Trevor Browne

Columbia

Marcus Libman - WR - Pinnacle

Levi Robbins - DB - Saguaro

Cornell

Jason Kirklang - DL - Mountain Ridge

Dartmouth

Marques White - LB - Brophy

Delaware State

Khyheem Waleed - WR - Hamilton

Drake

Cody Judge - WR - Saguaro

Drew Tapley - QB - Desert Mountain

Taj Hughes - RB - Brophy

Christian Aguilar - LB - Mountain Ridge

Sebastian Adamski - LB - Walden Grove

Hunter Seelye - OL - Campo Verde

Vincent Buckles - WR - Chandler

Zack Gray - TE - Notre Dame Prep

Duke Frye - DL - Notre Dame Prep

Eastern Illinois

Kevin Daniels - RB - Glendale

Eastern Washington

Kentrell Williams Jr - DB - Chandler

Gardner-Webb

Matt McCray - DB - Desert Mountain

Georgetown

Rashon Adams Jr - DB - Centennial

Cameron Nash - DB - Saguaro

Trevor Swan - OL - Perry

Harvard

Brock Locnikar - LB - Notre Dame Prep

Holy Cross

Daniel Santiago - DL - Horizon

Idaho

Deshaun Buchanan - RB - Hamilton

Malakai Williams - DL - ALA - Gilbert North

Tylen Coleman - DL - Maricopa

Hogan Hatten - LS - Saguaro

Layton Vining - OL - Liberty

Hayden Hatten - WR - Saguaro

Dionte Lamaide - DL - Saguaro

Idaho State

Aidan Garcia - WR - Higley

Dason Brooks - DB - Chandler

Illinois State

Koby Sarna - DL - Red Mountain

Jackson State

Logan Mack - WR - Higley

Lehigh

Brayton Silbor - QB - Chaparral

Jackson Wiles - OL - Notre Dame Prep

McNeese

Jihad Marks - WR - Desert Edge

Matthew Krneta - K - Hamilton

Merrimack

Paris Lenon - LB - Chandler

Missouri State

Ivan Madrigal - OL - Glendale

Montana

Hunter Mayginnes - OL - Hamilton

Colin Dreis - OL - Salpointe Catholic

Montana State

Christian Anaya - WR - Hamilton

Dominic Solano - DE - Cactus

Morehead State

Dylan Cook - DB - Ironwood Ridge

Matthew McClellan - DB - Arete Prep

Parker Pelletier - WR - Salpointe Catholic

Northern Arizona

Kamdan Hightower - DB - Chaparral

Kai Millner - QB - Higley

Zach Lewis - DB - Hamilton

Nehemiah Magalei - DL - Chandler

Coleman Owen - WR - Higley

Angel Flores - QB - Casa Grande

Draycen Hall - RB - Higley

Hendrix Johnson - WR - Boulder Creek

Zion Magalei - LB - Chandler

Adam Damante - QB - ALA - Queen Creek

Xander Werner - TE - Saguaro

Elijah Taylor - WR - Higley

PJ London - QB - Blue Ridge

Collin Tibbs - DB - Verrado

Niko Haen - QB - Sunnyslope

Alex McLaughlin - DB - Hamilton

Isaiah Eastman - WR - Higley

Alec Fitz Wyble-Meza - RB - Santa Cruz Valley

Ryan Fontaine - RB - Pusch Ridge

Kyle Bartnik - TE - Perry

Demari Washington - DB - Centennial

Nikita McCrimmon - RB - Westwood

Brevin Czosnyka - DB - O'Connor

Amelec Juntunen - DB - Pinnacle

Colby Humphrey - DB - Desert Vista

Skylar Edmonds - DB - Red Mountain

KJ Minifield - DB - Desert Ridge

Bill Monroe - DB - Centennial

Andy Ruiz - DB - Coconino

Jarred Marquez - LB - Yuma Catholic

Eloi Kwete - DL - Central

Cole Revis - TE - Catalina Foothills

Porter Reynolds - LB - Queen Creek

Camden Haggard - DB - Hamilton

Jackson Browning - LB - Basha

Tommy Ellis - LB - Mountain Ridge

Kevin Sawitzke - TE - Mountain Pointe

Quinlan Popham - LB - Estrella Foothills

Marcus Lye - K - Brophy

Bobby Nivens - LB - Thunderbird

Mo Sarnowski - LB - Hamilton

Tyler Wigglesworth - LS - Mountain Ridge

Blake Gamez - OL - Verrado

Connor DePrez - OL - Hamilton

Matthew Orthmann - DL - Corona Del Sol

Jesus Reyna - OL - Ironwood

Chandler Davis - LB - Chandler

Derrick Brown - OL - Queen Creek

Kaden Hicks - OL - Mountain Ridge

Andrew Mason - OL - Perry

Michael Flood - OL - Maricopa

Kahoua Leha - OL - Mountain Pointe

Caiden Miles - OL - Centennial

Que Baker-McCauley - OL - Tempe

Malik Charles - DL - Arizona Compass Prep

Jefferson Giles - OL - Red Mountain

Eriq Williams - OL - Mountain Pointe

Seth Smith - OL - Chandler

Alexis Sanchez - OL - Mountain Ridge

Matt Blau - OL - ALA - Queen Creek

Myseth Currie - WR - Cesar Chavez

Blaise Nelson - WR - Valley Vista

Ethen Cluff - WR - ALA - Queen Creek

Kaden Bancroft - DL - Basha

David Haen - WR - Sunnyslope

Kody Say - WR - O'Connor

Cade Berger - WR - Perry

Tre Tate - DB - Hamilton

Alani Ma'afu - DL - Saguaro

Brody Richter - P - Veritas Prep

Ty Robinson - DL - Basha

Salehe Koonooka - DL - Centennial

Richard Kwete - DL - Sunnyslope

Daniel Robledo - DL - Cholla

Braeden Kaczmarek - DL - Red Mountain

Northern Colorado

Richard Stallworth - QB - Yuma Catholic

Alfred Smith - DB - Chandler

Franky Morales - DB - Chandler

Frank Thompson - OL - Centennial

Quintin Robinson - DL - Desert Edge

Penn

Jacob Cisneros - RB - Boulder Creek

John Ruvo IV - WR - Notre Dame Prep

Princeton

Jackson Ford - LB - Perry

Robert Morris

Daunte Boudy - DL - Cienega

Parker Jacobs - DL - Basha

San Diego

Eric Haney - DB - Centennial

James Scott - RB - Centennial

Logan Gingg - RB - Verrado

Ryan Meloche - DB - Pinnacle

Finley Lecky - OL - Hamilton

South Dakota State

Jack Amer - QB - Perry

Elijah Ervin - WR - Desert Vista

Myles Taylor - DB - Williams Field

Aaron Wolfcale-Holsten - DL - Williams Field

Southeast Missouri State

Christian Fuhrman - LB - Queen Creek

AJ Laux - OL - Higley

Southeastern Louisiana

Jack Hunter - P - Chaparral

Southern Utah

Kohner Cullimore - LB - Highland

George Ramirez - RB - Red Mountain

Brendan Anderson - QB - Mountain Ridge

Dean Jones - DB - ALA - Queen Creek

Rand Jensen - LB - ALA - Queen Creek

Cooper LeDuc - DB - Hamilton

Aaron Romero - DL - Skyline

Mason Stromstad - LB - Marcos de Niza

Colton Campbell - OL - Williams Field

Kyle Sfarcioc - OL - Liberty

AJ Dutchover - OL - Highland

Lacarea Pleasant-Johnson - DB - Mountain Pointe

Tennessee State

Darrell Branch - OL - Higley

UC Davis

Andrew Rumary - OL - Valley Vista

Josh Gale - TE - Williams Field

Valparaiso

Etwood Williams - DB - Mesa

Amar Elmore - DL - Chandler

Villanova

Dane Fidler - OL - Apache Junction

Weber State

Kris Jackson - RB - Mesa

Kylan Weisser - QB - Notre Dame Prep

Grant Sands - LS - Perry

Will Way - OL - Pusch Ridge

Yale

Jonathon Durand - OL - Basha





Teams in the transition period from Division II

Utah Tech (formerly Dixie State)

Ilya Uvaydov - K - Gilbert

Austin Hall - LS - Sunrise Mountain

Devin Teahon - OL - ALA - Queen Creek

Jay McEuen - TE - Chandler

Demetrius Fatongiatau - DL - Casteel

Lindenwood

Will Stemler - LB - Buena

Justin Aletor - DL - Agua Fria





Transitioning from Division III

St. Thomas

Brody Kallman - DL - Cienega

PJ Lewis - WR - St. Mary's





Again, please let me know if I missed anybody. (respectfully!!!) Again, I am going off the rosters the teams provide on their websites. Happy football!

