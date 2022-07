New, young Sierra Linda team looking forward to 2022

Following an unprecedented season last fall and the hiring of a new head coach, Sierra Linda football is looking ahead to more success. In 2021 the Bulldogs program reached new heights. The Bulldogs shattered a program record four-win season with an 8-2 record and a region championship, the first in school history. Although the Bulldogs didn’t qualify for the postseason, a new expectation was set for the future and first year coach Ty Preyer hopes to improve on last season’s banner year. Preyer moved over to coach the Bulldogs after time spent as the offensive coordinator at Trevor Browne. While at Trevor Browne, Preyer’s offense averaged 32 points and 373 yards per game. At Sierra Linda, Preyer will have three-star senior wide receiver Stephon Daily leading the Bulldog offense. During the summer, Daily committed to Colorado State. Last season in his first varsity season, Daily had 51 receptions for 1,001 yards and 12 touchdowns.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Gb3J0IENvbGxpbnM/IExvY2tlZCBpbiEh8J+Zj/Cfj77inIUgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaFByZXllcj9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hQcmV5ZXI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vVGhlTmF0ZUdpbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QFRoZU5hdGVHaWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0VybWFOZWFsMjA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEVybWFOZWFs MjA8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU3RldmVfRGFp bHkxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTdGV2ZV9EYWlseTE8L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hfTWFjNzA/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoX01hYzcwPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pVU1RDSElMTFk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QEpVU1RDSElMTFk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vamFjb2Jfc2VsaWdhP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBqYWNvYl9z ZWxpZ2E8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYXpjX29i ZXJ0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBhemNfb2JlcnQ8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU0xIU19CdWxsZG9nX0ZCP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTTEhTX0J1bGxkb2dfRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hKYXlOb3J2ZWxsP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEpheU5vcnZlbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb1JhbXM/c3JjPWhhc2gmYW1w O3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb1JhbXM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdC5jby9uOEU2RTRUbTlQIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vbjhFNkU0 VG05UDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBzdGVwaG9uIChAU3RlcGhvbkRhaWx5Nykg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TdGVwaG9uRGFpbHk3L3N0 YXR1cy8xNTM2MTY5MDcyNzg5ODE1Mjk2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci Pkp1bmUgMTMsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

On the defensive side, junior edge rusher Lenoxx Hicks returns as one of the team leaders after wrecking havoc last season. Hicks had 13 tackles for loss, seven sacks, and three forced fumbles. He earned All-Region first team honors in the process.

“Lenoxx is a Division 1 talent, he can play every position on the defensive line. He’s a dominant talent,” Preyer said.

Another returning defensive impact player will be senior linebacker Abraham Gomez. Last season, Gomez had 35 tackles and three fumble recoveries.

Gomez’s most productive game came against Yuma when, without most of their coaches, the Bulldogs rallied to knock off the Criminals 23-21 behind his team-high eight tackles.

Gomez, Hicks, Daily, and junior athlete Jackson Baird were voted as team captains for the 2022 season.



Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NZWV0IHRoZSBDQVBUQUlOUyBvZiB5b3VyIDIwMjIgU2llcnJhIExp bmRhIEJ1bGxkb2dzOiBDaG9zZW4gYnkgdGhlaXIgdGVhbW1hdGVzIGFzIGd1 eXMgd2hvIGV4ZW1wbGlmeSB0aGUgQnVsbGRvZyB3YXkhPGJyPjxicj5TciBX UiBTdGVwaG9uIERhaWx5IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v U3RlcGhvbkRhaWx5Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU3RlcGhvbkRh aWx5NzwvYT4gPGJyPlNyIExCIEFicmFoYW0gR29tZXogPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BYnJhaGFtMTdHTz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AQWJyYWhhbTE3R088L2E+IDxicj5KciAgREwgTGVub3h4IEhpY2tz IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS2luZ0hpY2tzXz9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AS2luZ0hpY2tzXzwvYT4gPGJyPkpyIFdSIEph Y2tzb24gQmFpcmQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qYWNr c29uX2JhaXJkMDY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGphY2tzb25fYmFp cmQwNjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn L0xlYXZlTm9Eb3VidD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+I0xlYXZlTm9Eb3VidDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0J1 bWxRNjlvc24iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9CdW1sUTY5b3NuPC9hPjwvcD4m bWRhc2g7IFNpZXJyYSBMaW5kYSBIUyBGb290YmFsbCAoQFNMSFNfQnVsbGRv Z19GQikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TTEhTX0J1bGxk b2dfRkIvc3RhdHVzLzE1NDk2MDQ5NTI5NDY3OTg1OTI/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+SnVseSAyMCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv ZGl2PgoK