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Rosenberg: Seven Senior Hoopers That Still Need A College Home

Gregg Rosenberg • ArizonaVarsity
Lead Analyst

As we head into the off season with club basketball, showcases and the insane transfer portal. There are still some very good players in the AIA on the board looking for schools.

Here are my top-7 left:

Zaveion Bineyard of Verrado HS.
Zaveion Bineyard of Verrado HS. (Gregg Rosenberg)

We start off with some size

Zaveion Bineyard PF 6'7 (Verrado)

He is a fluid six-foot seven power forward that moves well in space and will defend from inside and out. He scores it from all levels with effortless athleticism and can step out and hit the three point shot.

Other forwards in the AIA I like are:

Carter Gittens SF 6'5 (Sunrise Mountain)

A hyper athletic wing forward with good strength and energy. He defends inside and on the perimeter. He makes perimeter jumpers when in rhythm and gets to the basket easily with his bounce and strength.

Ky Green SF 6'6 (Liberty)

The younger brother of Josh Green is another high flyer on the break. He has a good physique and strength to play inside and will shoot the three. He projects out as a college 3 and D type.

Ben Egbo SF/SG 6'4 (Perry)

Speaking of a 3 and D type, I like how Egbo has turned his game around. He has polished up his skill to the three point line and uses his length in the passing lanes, he rebounds at a good rate and is very good in transition.

Moving over to the top available guards- we start with the Pinnacle backcourt:

Bryce Ford 6'2 (Pinnacle)

One of the top shooters in the AIA had some monster games including 39 points versus the loaded Perry Pumas. The lefty is lethal from deep range well beyond the arc and is more athletic then you realize. He did pick up his 1st D1 offer from Northern IL recently.

Ashton Reese 6'5 (PInnacle)

A bigger shooting guard who can spin it with the best of them. He has one of the most polished mid-range pull-ups in the AIA and has some springs to throw it down on the break. He recently de-committed from DII Trivecca.

Emery Young 6'4 (Centennial)

A bigger scoring guard is a two-way player. He defends multiple positions and can score from all three levels. His shooting has improved a little every year and he is a hard hat type of player who will do anything it takes to win from rebounding, scoring and making plays.

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