Team AZV Recap: ALA Queen Creek vs Mesquite

Head Football Analyst Cody Cameron is in his fourth year with ArizonaVarsity, and he brings a unique mix of playing, broadcasting and analytical experience to the team. Follow him on Twitter HERE, and make sure to Follow Arizona Varsity on: Facebook Instagram Twitter

Led by a stellar 2nd Half defensive performance, the ALA Queen Creek Patriots defeated the Mesquite Wildcats 20-14 in a 4A Showdown on Friday night. The Patriots' defense pitched a second half shutout, picking off four Mesquite passes throughout the night. The Patriots move to 5-1 on the year with last night's victory.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5SeWFuIE1lemEgY2FsbHMgR0FNReKAvO+4j1RoZSBKdW5pb3IgREIg aGlnaC1wb2ludHMgTWVzcXVpdGXigJlzIGRlc3BlcmF0aW9uIGhlYXZlIGFu ZCBtYWtlcyBhbiBhY3JvYmF0aWMgY2F0Y2ggZm9yIGhpcyAybmQgaW50ZXJj ZXB0aW9uIG9mIHRoZSBnYW1lLiBGSU5BTDogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9hbGFxY2Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBhbGFxY2Zvb3RiYWxsPC9hPiAyMCBNZXNxdWl0ZSAxNCA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FaSFNGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AQVpIU0ZCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1J5 YW5NZXphXzIwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSeWFuTWV6YV8yMDwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UeURldG1lcjE0P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUeURldG1lcjE0PC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3QuY28vV3RzYzhDYmFmbyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1d0c2M4 Q2JhZm88L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29keSBDYW1lcm9uIChAQ29keVRDYW1l cm9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvZHlUQ2FtZXJv bi9zdGF0dXMvMTQ0NjY5MjQ3NzEwMDk2NTg5Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5PY3RvYmVyIDksIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==

Impact Players

ALA QC 2022 TE/OLB Brandon Wettstein (6-1, 205)

Brandon Wettstein made big plays on both sides of the ball for the Patriots on Friday night. On offense, the Senior caught seven passes for 75 yards and hauled in a 2nd quarter touchdown. On the defensive side of the ball, Wettstein dropped back in pass coverage and picked off a reverse pass trick play late in the fourth quarter that halted any real shot of Mesquite coming back to win this football game.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TZW5pb3IgUUIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9M b2dhbkh1YmxlcjIwMjI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QExvZ2FuSHVi bGVyMjAyMjwvYT4gaGl0cyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0JyYW5kb25XZXR0MjAyMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQnJhbmRv bldldHQyMDIyPC9hPiBvdmVyIHRoZSBtaWRkbGUgb24gYSBURSBwb3AgcGFz cyB0byBnaXZlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYWxhcWNm b290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AYWxhcWNmb290YmFsbDwv YT4gdGhlaXIgZmlyc3QgVEQgb2YgdGhlIGdhbWUgLSBHYW1lIHRpZWQgYXQg NiB3aXRoIDk6MzAgbGVmdCBpbiB0aGUgMm5kIFEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BWkhTRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFa SFNGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UeURldG1l cjE0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUeURldG1lcjE0PC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL214cmQxNT9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AbXhyZDE1PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vSkVu eVN2V2ZRdSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0pFbnlTdldmUXU8L2E+PC9wPiZt ZGFzaDsgQ29keSBDYW1lcm9uIChAQ29keVRDYW1lcm9uKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvZHlUQ2FtZXJvbi9zdGF0dXMvMTQ0NjY2 NjQ0MTU1MDI5OTE0NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDks IDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JTlTigLzvuI88YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2Fs YXFjZm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGFsYXFjZm9vdGJh bGw8L2E+IFNlbmlvciA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Jy YW5kb25XZXR0MjAyMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQnJhbmRvbldl dHQyMDIyPC9hPiBwaWNrcyBvZmYgTWVzcXVpdGXigJlzIHJldmVyc2UgcGFz cyB0cmljayBwbGF5IC0gQUxBIFF1ZWVuIENyZWVrIHJlZ2FpbnMgcG9zc2Vz c2lvbiBsZWFkaW5nIHRoZSBXaWxkY2F0cyAyMC0xNCB3aXRoIDE6MzAgbGVm dCBpbiB0aGUgZ2FtZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Fa SFNGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQVpIU0ZCPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3QuY28vUmE3UGdkdkM3NiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1Jh N1BnZHZDNzY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29keSBDYW1lcm9uIChAQ29keVRD YW1lcm9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvZHlUQ2Ft ZXJvbi9zdGF0dXMvMTQ0NjY4OTU0NDA3ODY0NzMwND9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDksIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==

ALA QC 2023 WR/CB Ryan Meza (6-0, 190)

After the first defensive series of the game, Meza was given the duties of locking down Mesquite's #1 target on offense, Marshall commit Andrew Morris. What followed was a phenomenal performance from the junior defensive back. Meza gave up only one reception the rest of the game and also picked off a pair of passes in the win. Meza showed athleticism and soft hands going up to high-point each interception in the Patriots secondary.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JTlTigLzvuI88YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2Fs YXFjZm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGFsYXFjZm9vdGJh bGw8L2E+IEp1bmlvciBEQiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L1J5YW5NZXphXzIwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSeWFuTWV6YV8y MDwvYT4gc25hZ3MgdGhlIDR0aCBEb3duIGRlZXAgYmFsbCBmb3IgdGhlIGlu dGVyY2VwdGlvbiAtIEFMQSBRQyByZWdhaW5zIHBvc3Nlc3Npb24gdHJhaWxp bmcgTWVzcXVpdGUgMTQtNiB3aXRoIDYgbWlucyBsZWZ0IGluIDNyZCBRIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQVpIU0ZCP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBBWkhTRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9l dUpWYlZGSUVSIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vZXVKVmJWRklFUjwvYT48L3A+ Jm1kYXNoOyBDb2R5IENhbWVyb24gKEBDb2R5VENhbWVyb24pIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29keVRDYW1lcm9uL3N0YXR1cy8xNDQ2 Njc5MDEyOTE1Mzg0MzI0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIg OSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Mesquite 2022 RB/DE Blake Corner (6-3, 225)

Blake Corner continued his impressive Senior season by bouncing off and running through the ALA Queen Creek defense all night. Corner's yards after contact must be through the roof this season as the Senior 225-pound running back showed great toughness keeping his shoulder square and keeping his feet moving to maximize his yards gained. Corner also shined on defense, coming in on spurts to make big plays near the line of scrimmage.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NZXNxdWl0ZSBTZW5pb3IgUkIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9ibGFrZV9jb3JuZXI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGJs YWtlX2Nvcm5lcjwvYT4gYnVsbGRvemVzIGhpcyB3YXkgaW50byB0aGUgZW5k IHpvbmUgZm9yIGEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9tZXNx d2lsZGNhdEZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBtZXNxd2lsZGNhdEZC PC9hPiBURCAtIE1lc3F1aXRlIGxlYWRzIEFMQSBRQyAxNC02IHdpdGggNCBt aW5zIGxlZnQgaW4gdGhlIDJuZCBRIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vQVpIU0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBWkhTRkI8L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby93UG4yclZQdnJ2Ij5waWMudHdpdHRl ci5jb20vd1BuMnJWUHZydjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDb2R5IENhbWVyb24g KEBDb2R5VENhbWVyb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v Q29keVRDYW1lcm9uL3N0YXR1cy8xNDQ2NjY5NjY4OTY2NDk0MjExP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgOSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XaGF0IGEgcnVuIGZyb20gTWVzcXVpdGUgU2VuaW9yIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYmxha2VfY29ybmVyP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBibGFrZV9jb3JuZXI8L2E+IC0gZ2V0cyBoaXQgbmVhciB0 aGUgbGluZSwgc2hha2VzIG9mZiBtdWx0aXBsZSB3b3VsZC1iZSB0YWNrbGVy cywgYW5kIGtlZXBzIGhpcyBsZWdzIGNodXJuaW5nIGZvciBhIDEwLXlhcmQg Z2Fpbi4gVE9VR0ggcGxheWVyIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vbWVzcXdpbGRjYXRGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AbWVzcXdp bGRjYXRGQjwvYT4gLSBIZWFkZWQgdG8gdGhlIDR0aCBRIHdpdGggTWVzcXVp dGUgbGVhZGluZyAxNC0xMiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0FaSFNGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQVpIU0ZCPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vcTNWSHJHYmFLRSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t L3EzVkhyR2JhS0U8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29keSBDYW1lcm9uIChAQ29k eVRDYW1lcm9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvZHlU Q2FtZXJvbi9zdGF0dXMvMTQ0NjY4MzQ5Mjg4NDk2MzMyOD9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDksIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XaGF0IGFuIGluY3JlZGlibGUgcGxheSBmcm9tIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYmxha2VfY29ybmVyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBibGFrZV9jb3JuZXI8L2E+IC0gZG9lc27igJl0IHNpbmsgaW5z aWRlIGFuZCBrZWVwcyBvdXRzaWRlIGxldmVyYWdlIG9uIGJhY2stc2lkZSBw dWxsLCBnZXRzIGhlbGQgYW5kIHN0aWxsIG1ha2VzIHRoZSB0YWNrbGUgYXQg dGhlIExPUyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL21lc3F3aWxk Y2F0RkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QG1lc3F3aWxkY2F0RkI8L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9GSlNCWmt1VDBLIj5waWMudHdpdHRl ci5jb20vRkpTQlprdVQwSzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDb2R5IENhbWVyb24g KEBDb2R5VENhbWVyb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v Q29keVRDYW1lcm9uL3N0YXR1cy8xNDQ2Njg4Nzc2MDIxODk3MjIzP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgOSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Mesquite 2023 DB Sire Lavallee (5-11, 165)

Sire Lavallee made two of the biggest plays for this Mesquite defense on Friday night. The junior DB showed off ballhawking abilities picking off two first half passes, none bigger than the interception right on the goal line to keep ALA QC from scoring right before the half ended. Lavallee did a great job of reading the QB's eyes and stepping in front of a front-side slant route to pick off the 2nd Q pass.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JTlTigLzvuI88YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL21l c3F3aWxkY2F0RkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QG1lc3F3aWxkY2F0 RkI8L2E+IERCIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbGF2YWxs ZWVfc2lyZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AbGF2YWxsZWVfc2lyZTwv YT4gcGlja3Mgb2ZmIGFuIEFMQSBRQyBwYXNzIGVhcmx5IGluIHRoZSAxc3Qg US4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0JhT1NwZjhCQnQiPnBpYy50d2l0 dGVyLmNvbS9CYU9TcGY4QkJ0PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvZHkgQ2FtZXJv biAoQENvZHlUQ2FtZXJvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9Db2R5VENhbWVyb24vc3RhdHVzLzE0NDY2NjE2Mjg2NDkzNzM2OTk/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciA5LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JbmNyZWRpYmxlIHBsYXkgZnJvbSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL21lc3F3aWxkY2F0RkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QG1lc3F3aWxkY2F0RkI8L2E+IEp1bmlvciBEQiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL2xhdmFsbGVlX3NpcmU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QGxhdmFsbGVlX3NpcmU8L2E+IC0ganVtcHMgaW4gZnJvbnQgb2YgdGhl IFJQTyBzbGFudCBhbmQgcGlja3Mgb2ZmIHRoZSBBTEEgUUMgcGFzcyBpbiB0 aGUgZW5kIHpvbmUuIEdyZWF0IHJlYWQgZm9yIGhpcyAybmQgaW50ZXJjZXB0 aW9uIG9mIHRoZSBnYW1lLiBBdCB0aGUgSGFsZjogTWVzcXVpdGUgMTQgQUxB IFF1ZWVuIENyZWVrIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQVpI U0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBWkhTRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWVzcXVpdGVBdGhEZXB0P3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNZXNxdWl0ZUF0aERlcHQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdC5jby9FZGdiWGVPc09UIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vRWRnYlhl T3NPVDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDb2R5IENhbWVyb24gKEBDb2R5VENhbWVy b24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29keVRDYW1lcm9u L3N0YXR1cy8xNDQ2NjcxNjY5NzIwODA1MzgxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPk9jdG9iZXIgOSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK

Who To Watch

ALA QC 2023 RB/LB Mitch Jensen (5-10, 205)

This dude's a gamer!! Jensen played both ways the entire game at running back and inside linebacker for the Patriots. Offensively, Jensen averaged 6.3 yards per carry racking up 96 all-purpose yards and a touchdown on the night. On defense, the junior LB was all over the field making plays. He finished the night with 9 total tackles, three tackles for loss, and a pair of sacks. Jensen's tough as nails in the backfield and he plays the same way at linebacker. Fun player to watch.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Tb21lIHRvdWdoIHJ1bm5pbmcgYWZ0ZXIgdGhlIGNhdGNoIGZyb20g MjAyMyBSQiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL21pdGNoamVu c2VuMjAyMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AbWl0Y2hqZW5zZW4yMDIz PC9hPiAtIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYWxhcWNmb290 YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AYWxhcWNmb290YmFsbDwvYT4g aW4gc3RyaWtpbmcgZGlzdGFuY2UgaGVyZSBpbiB0aGUgMm5kIFEgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1VKNVVaREpycE8iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9V SjVVWkRKcnBPPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvZHkgQ2FtZXJvbiAoQENvZHlU Q2FtZXJvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2R5VENh bWVyb24vc3RhdHVzLzE0NDY2NjU5NDc1MjAwMTIyOTA/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciA5LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5URCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2FsYXFjZm9v dGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGFsYXFjZm9vdGJhbGw8L2E+ 4oC877iPSnVuaW9yIFJCIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v bWl0Y2hqZW5zZW4yMDIzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBtaXRjaGpl bnNlbjIwMjM8L2E+IGJ1bGxkb3plcyBoaXMgd2F5IGludG8gdGhlIGVuZCB6 b25lIGZvciBhIDcteWFyZCBURCBydW4gLSBBTEHigJlzIHR3by1wb2ludCBj b252ZXJzaW9uIGlzIG5vIGdvb2QgbmV4dCBwbGF5IC0gTWVzcXVpdGUgMTQg QUxBIFFDIDEyIDE6MDUgbGVmdCBpbiAzcmQgUSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0FaSFNGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQVpI U0ZCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1R5RGV0bWVy MTQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFR5RGV0bWVyMTQ8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbXhyZDE1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBteHJkMTU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9sWUZT TWp3cVVxIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vbFlGU01qd3FVcTwvYT48L3A+Jm1k YXNoOyBDb2R5IENhbWVyb24gKEBDb2R5VENhbWVyb24pIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29keVRDYW1lcm9uL3N0YXR1cy8xNDQ2Njgx NjE0NTIwNTAwMjI0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgOSwg MjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Quotable

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Qb3N0Z2FtZSBJbnRlcnZpZXcgd2l0aCA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL2FsYXFjZm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QGFsYXFjZm9vdGJhbGw8L2E+IFNlbmlvciA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0JyYW5kb25XZXR0MjAyMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AQnJhbmRvbldldHQyMDIyPC9hPiBhZnRlciB0aGUgUGF0cmlvdHPi gJkgMjAtMTQgdmljdG9yeSBvdmVyIE1lc3F1aXRlLiBXZXR0c3RlaW4gaGF1 bGVkIGluIDcgY2F0Y2hlcyBmb3IgNzUgeWFyZHMgYW5kIGEgVEQuIERlZmVu c2l2ZWx5LCBXZXR0c3RlaW4gYWxzbyBwaWNrZWQgb2ZmIGEgbGF0ZSA0dGgg USBwYXNzIGluIHRoZSBQYXRyaW90cyB3aW4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9UeURldG1lcjE0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBU eURldG1lcjE0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Fa SFNGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQVpIU0ZCPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3QuY28vZWNkUXlBWEpDdCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2Vj ZFF5QVhKQ3Q8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29keSBDYW1lcm9uIChAQ29keVRD YW1lcm9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvZHlUQ2Ft ZXJvbi9zdGF0dXMvMTQ0NjkwNTM3OTAxOTgzNzQ0Nj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDksIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==

Just Chilly Postgame Show

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+MTAuOC4yMSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh c2h0YWcvVGhlSnVzdENoaWxseVNob3c/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPiNUaGVKdXN0Q2hpbGx5U2hvdzwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90LmNvL2NnTURUaUZEbmEiPmh0dHBzOi8vdC5jby9jZ01EVGlG RG5hPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEp1c3QgQ2hpbGx5IChASlVTVENISUxMWSkg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KVVNUQ0hJTExZL3N0YXR1 cy8xNDQ2NzE3ODAxMTAwNTUwMTUyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9j dG9iZXIgOSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

ALA Queen Creek Junior Mitch Jensen interviewed at the 14:50 mark

Up Next