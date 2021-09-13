Team AZV Recap: Horizon vs Sunrise Mountain

Head Football Analyst
is in his fourth year with ArizonaVarsity, and he brings a unique mix of playing, broadcasting and analytical experience to the team. Cody Cameron Follow him on Twitter HERE, and make sure to Follow Arizona Varsity on: Facebook Instagram
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Led by a three touchdown performance from Senior QB Skyler Partridge (two rushing touchdowns and one passing touchdown) the Horizon Huskies defeated the reigning 5A state champion Sunrise Mountain Mustangs 24-15 on Friday night. The Huskies move to (2-0) on the season, with another big test this week for Head Coach Andy Litten's squad as they travel to Goodyear to play the Desert Edge Scorpions this week.
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Impact Players
Horizon 2022 DB Ethan Tinsley (6-0, 170)
One of the best cover corners that I've seen play this season, Tinsley was phenomenal in man coverage last Friday. Sunrise Mountain took multiple shots on 9-routes throughout the game and Tinsley did a great job of staying over the top and breaking up passes that could have led to monster gains. Tinsley possesses good hips, discipline eyes, and a knack for finding the football at it's highest point. Offensively, the Senior also hauled in a touchdown pass in the first quarter.
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Horizon 2023 SS Jack Bodemuller (6-0, 167)
Bodemuller was active around opposing ball carriers as the junior DB racked up 8 total tackles, 7 of them solo, in the big win over the Mustangs. Bodemuller also snagged an interception and broke up a few Sunrise Mountain passes, none bigger than a 4th down out-route which Bodemuller knocked down late in the 4th quarter. Really good football player right here.
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Sunrise Mountain 2023 WR Braden Harvey (5-7, 154)
Harvey had another solid performance to open up the season for the Mustangs on Friday night. The junior WR hauled in six catches for 96 yards and also catch a late 4th quarter touchdown. Harvey got inside position on the opposing DB and made a diving catch in the back of the end zone for the Mustang touchdown. Harvey also caught multiple clutch 3rd down passes late in the game.
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Sunrise Mountain 2022 LB Andrew Ochoa (5-9, 190)
Ochoa led the Mustang defense in tackles Friday night. Ochoa registered 11 total tackles, a tackle for a loss, and he also had a big sack in the second quarter that resulted in a Mustang fumble recovery. Ochoa leads the Mustang defense in total tackles this season with a team-high of 15 through two games played.
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Who To Watch
Horizon 2023 RB Wesley Lambert (5-8, 165)
Lambert had another big-game for the Huskies offense. The junior tailback had a game-high 115 yards rushing in the win, averaging a whopping 7.2 yards per carry. Lambert showed tremendous patience following his blocks and letting holes develop. Lambert is a workhorse, his stamina throughout the game never seemed to deteriorate. I would not be surprised to see Lambert eclipse the 1,000 yard rushing mark this season.
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