Head Football Analyst
is in his fifth year with ArizonaVarsity, and he brings a unique mix of playing, broadcasting and analytical experience to the team. Cody Cameron Follow him on Twitter HERE, and make sure to Follow Arizona Varsity on: Facebook Instagram
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Playing in the program's first ever out-of-state game, the Perry Pumas knocked off the undefeated (2-0) Spring Valley Grizzlies 19-14 on a 100-degree Friday night in Las Vegas, Nevada. Senior RB Brock Ford rushed for two touchdowns and senior edge rusher, Aiden Herring, finished the game with a whopping 4-sack performance to help lead the Pumas to their Week 1 victory.
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Team AZV Audio Recap
Recap starts at the 2:30 mark
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Impact Players
Perry 2023 DE Aiden Herring (6'3, 255)
I don't care what any rankings say, Aiden Herring is a Top-10 football player in the state of Arizona. Herring completely took over this game on Spring Valley's last drive, racking up sacks on back-to-back plays, to help seal a Pumas' victory. Herring finished the night with four sacks, and he did so by showing off a great combination of power and speed on every snap of the football. Herring has the best swim move out of any pass rusher in the state, and he's a technician when it comes to having violent hands in one-on-one situations with opposing tackles. Herring is a natural born leader who will without a doubt, be up for 6A Defensive Player of the Year when the season is over.
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Perry 2023 RB Brock Ford (6'0, 180)
Ford showed power and toughness while carrying the rock for the Pumas on Friday night. Ford capped off a couple long drives the Pumas had offensively, bulldozing over defenders into the end zone for a pair of touchdown runs. He's a physical running back who runs with authority between the tackles. Great night for Ford.
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Perry 2024 LB Bo Hall
Playing in his first game since a season ending knee injury last season, Bo Hall was an absolute rock at middle linebacker for the Pumas' defense. Hall did a tremendous job of filling the A-gap, as he met Spring Valley's RB head-on at the line of scrimmage numerous times and drove him back, running his feet through contact. I had an awesome postgame interview with Hall where he spoke about playing In his first game back from his injury, which you can see below in the Quotable section.
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Who to Watch
Perry 2024 ATH Kolton Coleman (6'1, 180)
Kolton Coleman is a ball player. Coleman excelled on both sides of the ball, showing off speed and athleticism from both his defensive back and WR positions. Coleman snagged the game-winning interception as he ball hawked a deep 4th down pass with a minute left in the game, climbing the ladder to catch the football at it's highest point. Coleman is also a threat as a returner on special teams for the Pumas. The do-it-all athlete will be a major impact player for Perry this season.
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