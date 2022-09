Head Football Analyst Cody Cameron is in his fifth year with ArizonaVarsity, and he brings a unique mix of playing, broadcasting and analytical experience to the team. Follow him on Twitter HERE, and make sure to Follow Arizona Varsity on: Facebook Instagram Twitter

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QZXJyeSB2cyBTcHJpbmcgVmFsbGV5IGluIExhcyBWZWdhcywgTmV2 YWRhLiBLaWNrb2ZmIGNvbWluZyB1cCBuZXh04oC877iPPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BWkhTRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QEFaSFNGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ncmlk aXJvbmFyaXpvbmE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGdyaWRpcm9uYXJp em9uYTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9wZXJyeXB1 bWFzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBwZXJyeXB1bWFzPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3BlcnJ5X3B1bWFzP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBwZXJyeV9wdW1hczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90LmNvL2FRdzNGRGI3cEEiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9hUXczRkRiN3BB PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvZHkgQ2FtZXJvbiAoQENvZHlUQ2FtZXJvbikg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2R5VENhbWVyb24vc3Rh dHVzLzE1NjU4NjgwNjkzNzY4NjQyNTc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ U2VwdGVtYmVyIDMsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==

Playing in the program's first ever out-of-state game, the Perry Pumas knocked off the undefeated (2-0) Spring Valley Grizzlies 19-14 on a 100-degree Friday night in Las Vegas, Nevada. Senior RB Brock Ford rushed for two touchdowns and senior edge rusher, Aiden Herring, finished the game with a whopping 4-sack performance to help lead the Pumas to their Week 1 victory.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GaXJzdCBnYW1lIGFzIGEgUHVtYSBTdGFmZiwgZmlyc3Qgd2luIGFz IGEgUHVtYSBzdGFmZiEgQSBsb3Qgb2Ygd29yayBhaGVhZCEgQnV0IHdlIHdp bGwgaW1wcm92ZS4gUHJvdWQgb2YgdGhlIHdob2xlIFB1bWEgTmF0aW9uISA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vQXR5ek5VZllMUyI+cGljLnR3aXR0ZXIu Y29tL0F0eXpOVWZZTFM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSm9zZXBoIE9ydGl6IChA Sm9zZXBoTzI0KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pvc2Vw aE8yNC9zdGF0dXMvMTU2NTkxNTAzNzI2MDA3NTAwOD9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK

Team AZV Audio Recap

Recap starts at the 2:30 mark

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0ienh4IiBkaXI9 Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1NXek1XZldsTEgiPmh0dHBz Oi8vdC5jby9TV3pNV2ZXbExIPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFyaXpvbmFWYXJz aXR5LmNvbSDwn5SlUFJFUFPwn5SlIChAQVpIU0ZCKSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FaSFNGQi9zdGF0dXMvMTU2NTkzNDE3NzA5ODM4 NzQ1OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMywgMjAyMjwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Impact Players

Perry 2023 DE Aiden Herring (6'3, 255)

I don't care what any rankings say, Aiden Herring is a Top-10 football player in the state of Arizona. Herring completely took over this game on Spring Valley's last drive, racking up sacks on back-to-back plays, to help seal a Pumas' victory. Herring finished the night with four sacks, and he did so by showing off a great combination of power and speed on every snap of the football. Herring has the best swim move out of any pass rusher in the state, and he's a technician when it comes to having violent hands in one-on-one situations with opposing tackles. Herring is a natural born leader who will without a doubt, be up for 6A Defensive Player of the Year when the season is over.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGVyZSBnb2VzIHRoYXQgbWFu4oC877iPUGVycnkgMjAyMyBlZGdl IHJ1c2hlciA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hlcnJpbmdf YWlkZW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGhlcnJpbmdfYWlkZW48L2E+ IGJ1cnN0cyBwYXNzZWQgdGhlIHJpZ2h0IHRhY2tsZSBhbmQgYmF0cyBkb3du IHRoZSAzcmQgZG93biBwYXNzLCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL3BlcnJ5cHVtYXM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHBlcnJ5cHVt YXM8L2E+IGRlZmVuc2UgZmx5aW5nIHRvIHRoZSBmb290YmFsbCB0byBzdGFy dCB0aGlzIGdhbWUsIHRoZXkgbGVhZCA4LTAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9BWkhTRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFaSFNG QjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Kb3NlcGhPMjQ/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEpvc2VwaE8yNDwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9wZXJyeV9wdW1hcz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AcGVycnlfcHVtYXM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j by85c0ZyMEZSWXZLIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vOXNGcjBGUll2SzwvYT48 L3A+Jm1kYXNoOyBDb2R5IENhbWVyb24gKEBDb2R5VENhbWVyb24pIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29keVRDYW1lcm9uL3N0YXR1cy8x NTY1ODczMjIxMjMxOTg4NzM3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRl bWJlciAzLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BaWRlbiBIZXJyaW5nIGlzIGEgTU9OU1RFUuKAvO+4j1N3aW1zIG92 ZXIgdGFja2xlLCBzaG92ZXMgUkIgYXNpZGUsIGFuZCBzYWNrcyB0aGUgUUIg Zm9yIGEgYmlnLXRpbWUgbG9zcyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL2hlcnJpbmdfYWlkZW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGhlcnJp bmdfYWlkZW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vcGVy cnlwdW1hcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AcGVycnlwdW1hczwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9wZXJyeV9wdW1hcz9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AcGVycnlfcHVtYXM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQVpIU0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBBWkhTRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZ3Jp ZGlyb25hcml6b25hP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBncmlkaXJvbmFy aXpvbmE8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSm9zZXBo TzI0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKb3NlcGhPMjQ8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9lRXh3MHhieE9OIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v ZUV4dzB4YnhPTjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDb2R5IENhbWVyb24gKEBDb2R5 VENhbWVyb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29keVRD YW1lcm9uL3N0YXR1cy8xNTY1ODg0MDMyOTc3NDk4MTEyP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAzLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BaWRlbiBIZXJyaW5nIG1hc3RlciBvZiB0aGUgc3dpbSBtb3ZlIC0g Z2V0cyB0byBTcHJpbmcgVmFsbGV54oCZcyBRQiBhZ2FpbiBvbiAzcmQgZG93 biEhIEFub3RoZXIgc2FjayBmb3IgdGhlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vcGVycnlwdW1hcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AcGVy cnlwdW1hczwvYT4gZWRnZSBydXNoZXIsIFB1bWFzIGxlYWQgU3ByaW5nIFZh bGxleSAxOS02IHdpdGggNCBtaW5zIGxlZnQgaW4gM3JkIFEgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oZXJyaW5nX2FpZGVuP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBoZXJyaW5nX2FpZGVuPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0FaSFNGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQVpI U0ZCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2dyaWRpcm9u YXJpem9uYT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZ3JpZGlyb25hcml6b25h PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3BlcnJ5X3B1bWFz P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBwZXJyeV9wdW1hczwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Kb3NlcGhPMjQ/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QEpvc2VwaE8yNDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv L0Z4bDVnQ0NhcnUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9GeGw1Z0NDYXJ1PC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IENvZHkgQ2FtZXJvbiAoQENvZHlUQ2FtZXJvbikgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2R5VENhbWVyb24vc3RhdHVzLzE1 NjU4OTM3MjEyOTU0MjU1MzY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVt YmVyIDMsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BaWRlbiBIZXJyaW5nIHNhY2sgIzMgb24gdGhlIG5pZ2h04oC877iP PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oZXJyaW5nX2FpZGVuP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBoZXJyaW5nX2FpZGVuPC9hPiBrbmlmZXMg aW5zaWRlIHRhY2tsZSBhbmQgd3JhcHMgdXAgUUIgYmVoaW5kIExPUyAtIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vcGVycnlwdW1hcz9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AcGVycnlwdW1hczwvYT4gbGVhZCBTcHJpbmcgVmFs bGV5IDE5LTE0IHdpdGggMSBtaW51dGUgbGVmdCBpbiB0aGUgZ2FtZSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FaSFNGQj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AQVpIU0ZCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL2dyaWRpcm9uYXJpem9uYT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZ3Jp ZGlyb25hcml6b25hPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vT2gyUzRv MmtMaSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL09oMlM0bzJrTGk8L2E+PC9wPiZtZGFz aDsgQ29keSBDYW1lcm9uIChAQ29keVRDYW1lcm9uKSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvZHlUQ2FtZXJvbi9zdGF0dXMvMTU2NTkwMTgx MzAwOTY4MjQzMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMywg MjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj40IFNhY2tzIGZvciA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L2hlcnJpbmdfYWlkZW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGhlcnJpbmdf YWlkZW48L2E+4oC877iPU3ByaW5nIFZhbGxleSBoYXMgYSAzIGFuZCAyMCB3 aXRoIDEgbWludXRlIGxlZnQgaW4gdGhlIGdhbWUgdHJhaWxpbmcgMTktMTQg dG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9wZXJyeXB1bWFzP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBwZXJyeXB1bWFzPC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FaSFNGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AQVpIU0ZCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2dy aWRpcm9uYXJpem9uYT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZ3JpZGlyb25h cml6b25hPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vVjRtd3NaVnpQMCI+ cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1Y0bXdzWlZ6UDA8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29k eSBDYW1lcm9uIChAQ29keVRDYW1lcm9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0NvZHlUQ2FtZXJvbi9zdGF0dXMvMTU2NTkwMjA4OTc5MTgx OTc3Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMywgMjAyMjwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Perry 2023 RB Brock Ford (6'0, 180)

Ford showed power and toughness while carrying the rock for the Pumas on Friday night. Ford capped off a couple long drives the Pumas had offensively, bulldozing over defenders into the end zone for a pair of touchdown runs. He's a physical running back who runs with authority between the tackles. Great night for Ford.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QZXJyeSBnb2VzIG9uIGEgYnJ1aXNpbmcgMTArIHBsYXkgZHJpdmUg dGhhdCBlbmRzIGluIGEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9i cm9ja2ZvcmQwND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AYnJvY2tmb3JkMDQ8 L2E+IDEteWFyZCBURCBydW4gb24gNHRoIGFuZCBnb2FsIC0gSGVhdnkgZG9z ZXMgb2YgRm9yZCBhbmQgS29sdG9uIENvbGVtYW4gb24gdGhlaXIgb3Blbmlu ZyBkcml2ZSwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9wZXJyeXB1 bWFzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBwZXJyeXB1bWFzPC9hPiBsZWFk cyBTcHJpbmcgVmFsbGV5IDgtMCBpbiB0aGUgMXN0IFEgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BWkhTRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QEFaSFNGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ncmlk aXJvbmFyaXpvbmE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGdyaWRpcm9uYXJp em9uYTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9wZXJyeV9w dW1hcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AcGVycnlfcHVtYXM8L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSm9zZXBoTzI0P3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKb3NlcGhPMjQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dC5jby9meEdnTjh5QVplIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vZnhHZ044eUFaZTwv YT48L3A+Jm1kYXNoOyBDb2R5IENhbWVyb24gKEBDb2R5VENhbWVyb24pIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29keVRDYW1lcm9uL3N0YXR1 cy8xNTY1ODcxNzA2ODQwNzg4OTkyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNl cHRlbWJlciAzLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QZXJyeSBpcyBhYnNvbHV0ZWx5IHNocmVkZGluZyBhbiB1bmRlZmVh dGVkIFNwcmluZyBWYWxsZXkgdGVhbSwgMjAyMyBSQiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2Jyb2NrZm9yZDA0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBicm9ja2ZvcmQwNDwvYT4gc3ByaW50cyB1cCB0aGUgbWlkZGxlIGFu ZCB0cnVja3MgaGlzIHdheSBpbnRvIHRoZSBlbmQgem9uZSBmb3IgaGlzIDJu ZCBydXNoaW5nIFREIG9mIHRoZSBnYW1lLiBQZXJyeSBsZWFkcyAxNi0wIGlu IDJuZCBRLCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3BlcnJ5cHVt YXM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHBlcnJ5cHVtYXM8L2E+IE9MIG1v dmluZyBib2RpZXMgdXAgZnJvbnTigLzvuI88YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0FaSFNGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQVpIU0ZC PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pvc2VwaE8yND9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASm9zZXBoTzI0PC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3QuY28vb2kyUXJsbVlGeSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL29pMlFy bG1ZRnk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29keSBDYW1lcm9uIChAQ29keVRDYW1l cm9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvZHlUQ2FtZXJv bi9zdGF0dXMvMTU2NTg3NTgyNjA4MzUwMDAzMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv ZGl2PgoK

Perry 2024 LB Bo Hall

Playing in his first game since a season ending knee injury last season, Bo Hall was an absolute rock at middle linebacker for the Pumas' defense. Hall did a tremendous job of filling the A-gap, as he met Spring Valley's RB head-on at the line of scrimmage numerous times and drove him back, running his feet through contact. I had an awesome postgame interview with Hall where he spoke about playing In his first game back from his injury, which you can see below in the Quotable section.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QZXJyeeKAmXMgZGVmZW5zZSBmb3JjZXMgYSAzIGFuZCBvdXQgb24g U3ByaW5nIFZhbGxleeKAmXMgZmlyc3Qgb2ZmZW5zaXZlIHBvc3Nlc3Npb24s IHRyZW1lbmRvdXMgZmlsbCBieSAyMDI0IExCIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vSGFsbDQ0Qm8/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEhh bGw0NEJvPC9hPiB0byBzdHVmZiB0aGUgb3Bwb3NpbmcgUkIgZm9yIG5vIGdh aW4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0JkdzBhbzdha0YiPnBpYy50d2l0 dGVyLmNvbS9CZHcwYW83YWtGPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvZHkgQ2FtZXJv biAoQENvZHlUQ2FtZXJvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9Db2R5VENhbWVyb24vc3RhdHVzLzE1NjU4NzAwOTQxNjg3MzE2NDg/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDMsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Qb2NrZXQgY29sbGFwc2VzIG9uIFNwcmluZyBWYWxsZXnigJlzIFFC LCBQZXJyeSAyMDI0IExCIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v SGFsbDQ0Qm8/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEhhbGw0NEJvPC9hPiAo ZHVkZeKAmXMgYmVlbiBhIG1vbnN0ZXIgdG9uaWdodCkgYW5kIDIwMjMgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9LeWxlQmFydG5paz9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AS3lsZUJhcnRuaWs8L2E+IGNvbWJpbmUgZm9yIHRo ZSBzYWNrIC0gRU5EIG9mIHRoZSBmaXJzdCBoYWxmIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vcGVycnlwdW1hcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AcGVycnlwdW1hczwvYT4gbGVhZCAxOS02IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vQVpIU0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBWkhT RkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZ3JpZGlyb25h cml6b25hP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBncmlkaXJvbmFyaXpvbmE8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSm9zZXBoTzI0P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKb3NlcGhPMjQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vcGVycnlfcHVtYXM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QHBlcnJ5X3B1bWFzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v ZEdQQ1hmekxibSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2RHUENYZnpMYm08L2E+PC9w PiZtZGFzaDsgQ29keSBDYW1lcm9uIChAQ29keVRDYW1lcm9uKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvZHlUQ2FtZXJvbi9zdGF0dXMvMTU2 NTg4NTQ4MjgwNTc4MDQ4MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1i ZXIgMywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Who to Watch

Perry 2024 ATH Kolton Coleman (6'1, 180)

Kolton Coleman is a ball player. Coleman excelled on both sides of the ball, showing off speed and athleticism from both his defensive back and WR positions. Coleman snagged the game-winning interception as he ball hawked a deep 4th down pass with a minute left in the game, climbing the ladder to catch the football at it's highest point. Coleman is also a threat as a returner on special teams for the Pumas. The do-it-all athlete will be a major impact player for Perry this season.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QZXJyeeKAmXMgZGVmZW5zZSBwcmV2YWlsc+KAvO+4jzxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vcGVycnlwdW1hcz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AcGVycnlwdW1hczwvYT4gMjAyNCBBVEggPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2xlbWFuMl9Lb2x0b24/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QENvbGVtYW4yX0tvbHRvbjwvYT4gc25hZ3MgYSA0dGggYW5k IDIwIGRlZXAgYm9tYiBmb3IgdGhlIGdhbWUtd2lubmluZyBpbnRlcmNlcHRp b24sIEZJTkFMOiBQZXJyeSAxOSBTcHJpbmcgVmFsbGV5IDE0LCA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pvc2VwaE8yND9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5ASm9zZXBoTzI0PC9hPuKAmXMgUHVtYXMga25vY2sgb2ZmIGFu IHVuZGVmZWF0ZWQgU3ByaW5nIFZhbGxleSB0ZWFtIGhlcmUgaW4gTGFzIFZl Z2FzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQVpIU0ZCP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBWkhTRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vZ3JpZGlyb25hcml6b25hP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBncmlkaXJvbmFyaXpvbmE8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vcGVycnlfcHVtYXM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHBl cnJ5X3B1bWFzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vaEtLZzM1M1hR TyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2hLS2czNTNYUU88L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg Q29keSBDYW1lcm9uIChAQ29keVRDYW1lcm9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0NvZHlUQ2FtZXJvbi9zdGF0dXMvMTU2NTkwMzU0MjQw MDkxMzQwOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMywgMjAy MjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0 Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2xlbWFuMl9L b2x0b24/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvbGVtYW4yX0tvbHRvbjwv YT4gaXMgZXhwbG9zaXZl4oC877iPUGVycnkgMjAyMyBRQiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2phY2thbWVyXzM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QGphY2thbWVyXzM8L2E+IHN0ZXBzIHVwIGludG8gdGhlIHBvY2tl dCwgcm9sbHMgbGVmdCB0byBlbHVkZSBwcmVzc3VyZSBhbmQgZHVtcHMgaXQg b2ZmIHRvIENvbGVtYW4gdW5kZXJuZWF0aCB0aGUgc29mdCB6b25lLiBDb2xl bWFuIGV4cGxvZGVzIG5vcnRoIHRvIHBpY2sgdXAgMTUgeWFyZHMgb24gMXN0 IGRvd24gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9wZXJyeXB1bWFz P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBwZXJyeXB1bWFzPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pvc2VwaE8yND9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5ASm9zZXBoTzI0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v dDZJaFB2eFh1ayI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3Q2SWhQdnhYdWs8L2E+PC9w PiZtZGFzaDsgQ29keSBDYW1lcm9uIChAQ29keVRDYW1lcm9uKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvZHlUQ2FtZXJvbi9zdGF0dXMvMTU2 NTg3NTE0NTA2Mjc1MjI1Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1i ZXIgMywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Quotable

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Qb3N0Z2FtZSBpbnRlcnZpZXcgd2l0aCA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL3BlcnJ5cHVtYXM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QHBlcnJ5cHVtYXM8L2E+IDIwMjQgTEIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9IYWxsNDRCbz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASGFsbDQ0 Qm88L2E+IGFmdGVyIFBlcnJ54oCZcyAxOS0xNCB2aWN0b3J5IG92ZXIgU3By aW5nIFZhbGxleSBpbiBMYXMgVmVnYXMuIEhhbGwgdGFsa3MgYWJvdXQgdGhl IFB1bWFzIG92ZXJhbGwgZGVmZW5zaXZlIHBlcmZvcm1hbmNlIGFzIHdlbGwg YXMgcGxheWluZyBpbiBoaXMgZmlyc3QgZ2FtZSBzaW5jZSBhIHNlYXNvbiBl bmRpbmcga25lZSBpbmp1cnkgYSB5ZWFyIGFnbyA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0pvc2VwaE8yND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A Sm9zZXBoTzI0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Fa SFNGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQVpIU0ZCPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3QuY28vNVFpRkZqNVNjWSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzVR aUZGajVTY1k8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29keSBDYW1lcm9uIChAQ29keVRD YW1lcm9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvZHlUQ2Ft ZXJvbi9zdGF0dXMvMTU2Njk1ODkxNjkxMDg1ODI0MT9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgNiwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK

